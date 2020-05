Europäische Börsen beflügelt - rechnen mit Konjunkturerholung - offener (zuviel?) Optimismus herrscht derzeit vor!

Swiss Life – Prämieneinnahmen 2019 gestiegen, die berufliche Vorsorge läuft gut.

CH-Aussenhandel – im April eingebrochen: Exporte minus 11,7pc und Importe minus 21,9pc.

Lufthansa – Deutscher Staat übernimmt 20pc gegen ein Sanierungspaket von rund 9 Milliarden Euro. Hat das Recht, fünf Prozent dazuzukaufen plus eine Aktie (Sperrminorität). So könn(t)en feindliche Uebernahmen jederzeit abgewehrt werden. Aber der Staat redet jetzt direkt mit. In allen Belangen…

Corona – die amerikanische Novavax beginnt mit Versuchen an Menschen mit ihrem experimentalen Coronavirus Vaccin («started the first human study of its experimental cronavirus vaccine»). Hat heute früh im ganzen Fernen Osten die Medien beschäftigt und steht in aller Munde… Börsen reagieren entsprechend!

Wall Street – weitere Länder-Oeffnungen über die Feiertage gut überstanden, jetzt herrscht Optimismus für eine konjunkturelle Erholung und weitere Erfolge in der Corona-Bekämpfung. Viel Optimismus hat sich aufgestaut…

Peking – Zentralbank pumpt weiter Geld in die Märkte und schafft neue Anreize!

Sika – BofA ML 210 kaufen.

Alcon – Julius Bär geht auf 62 (56) halten.

Straumann – Julius Bär erhöht auf 810 (790) halten.

Addex – Baader-Helvea 1.08 (1.32) verkaufen!

Kühne + Nagel – Credit Suisse bleibt bei unterdurchschnittlich 118.

Bachem – ZKB bleibt bei übergewichten.

Interroll – Research Partners neu 1800 (1400) halten.

Schweiter – UBS geht auf 1080 (1200) zurück, halten.

Inficon – Berenberg Bank 840 (725) kaufen (halten)!

VAT Group – Berenberg Bank geht auf 195 kaufen (140 halten).

Belimo – UBS 5150 (5200) verkaufen.

Conzzeta Holding – Credit Suisse 1000 (1160) übergewichten.

Bitcoin – 8912 (8940/8830), enger Markt, noch wenig Umsatz.

Ferner Osten - Tokio plus 2,6pc, Hongkong plus 2,2pc, Schanghai plus 0,8pc, Seoul plus 1,6pc, Singapur plus 1,7pc, Sydney plus 2,9pc, Dollar 0.9709, Euro 1.0598, CNY 7.1329, Gold 1732, Silber 17.40, Erdöl 36.37.

Vorbörse – Lufthansa-Deal mit der Deutschen Regierung (Tochter Swiss) belebt die deutschen und nunmehr auch die europäischen Börsen, es schlägt sich schon an der Vorbörse durch: ABB, Adecco, UBS plus 0,6pc, Aryn plus 4,7pc, AMS plus 3,0pc, IFCN plus 2,5pc, VAC plus 2,0pc, Sika minus 0,25pc, Novartis minus 0,5pc, die anderen Titel mehrheitlich freundlich, aber Volatilität bleibt.

Tendenz - DAX plus 138 Punkte, SMI vorbörslich plus 70 Punkte, Dow Jones Futures plus 509 Punkte!