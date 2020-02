New Hampshire - Sanders gewinnt - Biden geht baden - Börsen fester gestimmt!

Wahlen New Hampshire – Bernie Sanders 25,9pc, Buttigieg 24,4pc, Klobuchar 19,7pc! Warren 9,3pc! Biden 8,4pc!

Wall Street – S&P 3358 und Nasdaq, beides neue Rekord-Highs! Wall Street zuversichtlich, Virus «kommt langsam in den Griff». Gestern viel Short-Eindeckungen von Hedge Funds und Institutionellen.

SG KB – 2019: verhaltene Aussichten fürs laufende Jahr: «…aufgrund des anhaltenden Negativzinsumfeldes erwarten wir ein operatives Ergebnis leicht unter dem sehr guten Vorjahresniveau…»

Vontobel – 2019: Analysten-Erwartungen übertroffen. Dividende auf CHF 2.25 (2.10) erhöht. Gedämpfte Zuversicht fürs laufende Jahr.

2019-Abschlüsse – morgen 1.Höhepunkt Abschlussmeldungen: Credit Suisse, Zurich Insurance, Nestlé, Clariant, Bell, Leonteq, Valiant.

ABB – UBS 27 (16) kaufen.

Comet – Research Partners 150 (140) kaufen.

Inficon – UBS 800 (755) kaufen.

Cembra Moneys Bank – Deutsche Bank 108 (102) halten.

AMS – grosse Analysten-Unterschiede: Barclays weiter 34 untergewichten, Credit Suisse weiter 40.50 unterdurchschnittlich, Julius Bär 48 positiv, ZKB weiter übergewichten, Vontobel weiter kaufen 70!

Gurit – verkauf ungarische Autoteile-Fabrik an italienische Carbopress. Kein Preis genannt.

Bitcoin – 10367 (10381/10237).

Ferner Osten - Tokio plus 0,7pc, Hongkong plus 1,0pc, Schanghai plus 0,6pc, Seoul plus 0,7pc, Singapur plus 1,4pc, Sydney plus 0,5pc, Dollar 0.9761, Euro 1.0645, CNY 6.9667, Gold 1566, Silber 17.58, Erdöl 54.96.

Vorbörse – gut gehalten: Richemont plus 0,4pc, UBS und Credit Suisse plus 0,2pc, Dätwyler minus 0,7pc, AMS minus 0,9pc – restliche Titel gehalten, Volatilität bleibt, Händler zuversichtlich gestimmt.

Tendenz - Footsie plus 16 Punkte, DAX plus 37 Punkte, CAC plus 18 Punkte. SMI vorbörslich plus 10 Punkte, Dow Jones Futures plus 79 Punkte.