"Ich denke, dass der Aktienmarkt auch in Zukunft instabil bleiben wird, weil die Spekulationen über eine Änderung der Politik der Bank of Japan anhalten werden. Das könnte mit der Bekanntgabe des neuen Gouverneurs der Bank und mit Blick auf die Sitzung im März eskalieren", sagte Shoichi Arisawa von Iwaicosmo Securities in Osaka.