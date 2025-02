Daneben richtet sich das Interesse an den US-Börsen vor allem auf die Quartalsbilanz und Prognosen von Nvidia . Sie dürften entscheidend dafür sein, ob das Thema Künstliche Intelligenz seinen Status als Antreiber an den US-Börsen zurückgewinnen kann. Bis auf Meta haben die sogenannten Glorreichen Sieben, Aktienschwergewichte aus der Tech-Welt, in diesem Jahr alle Kursverluste vorzuweisen. Nvidia erholten sich am Mittwoch mit plus 3,7 Prozent etwas von dem jüngsten Kursrutsch.