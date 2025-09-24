Bei Gerresheimer nimmt die Talfahrt wegen schlechter Nachrichten kein Ende. Die Finanzaufsicht Bafin prüft den Geschäftsbericht des Verpackungsherstellers. Es gebe konkrete Hinweise, dass Gerresheimer gegen Rechnungslegungsvorschriften verstossen habe. Das Unternehmen sagte seine Kooperation zu, um den Sachverhalt zu klären und vertrat die Auffassung, korrekt bilanziert zu haben. Die Aktie sackte um bis zu 38 Prozent auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 2010 ab und ging schlussendlich 15,4 Prozent tiefer aus dem Handel.