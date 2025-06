Deutlich spürbar war ausserdem, dass Nike die Aktien von Adidas und Puma antrieb. Deren Kurse zogen um 3,9 respektive 3,0 Prozent an, nachdem der US-Sportartikelkonzern am Vorabend nachbörslich einen besser als befürchteten Quartalsbericht vorgelegt hatte. Die Nike-Aktien zogen am Freitag zuletzt um 17 Prozent an. Analysten gehen davon aus, dass die Umsatzentwicklung der Amerikaner die Talsohle erreicht hat.