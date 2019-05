09:55

Die Aktien der beiden Schweizer Telekomtitel Sunrise und Swisscom bewegen sich am Mittwoch klar in verschiedene Richtungen. Auslöser ist eine Studie von MainFirst, in der die Experten den Investoren denn auch raten, von der Swisscom in Sunrise zu wechseln.

Gegen 9.35 Uhr gewinnen die Sunrise-Aktien in einem insgesamt schwachen Markt 0,7 Prozent hinzu. Swisscom, die sonst in solchen Märkten wegen ihrer stabilen Dividendenrendite gut abschneiden, fallen in etwa mit dem Markt um 0,8 Prozent. Der Gesamtmarkt (SPI) gibt um 0,84 Prozent nach.

Wie es in der Studie heisst, werden Swisscom derzeit mit einer Prämie von 15 Prozent gegenüber den Papieren des Konkurrenten Sunrise gehandelt. Auch im historischen Vergleich sei die Bewertung derzeit hoch. Ausserdem bestünden Risiken bezüglich einer Wachstumsverlangsamung bei der italienischen Tochter Fastweb sowie stärkerem Druck im B2B-Geschäft.

Die Experten empfehlen, von Swisscom auf Sunrise zu wechseln, da er für die Swisscom-Titel nach den jüngsten Kursentwicklungen kein Aufwärtspotenzial sehe.

+++

09:30

Der Swiss Market Index (SMI) sackt gegen 09.20 Uhr 1,06 Prozent ab auf 9'578,00 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 1,12 Prozent auf 1'468,64 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,96 Prozent auf 11'598,78 Zähler. Alle 30 SLI-Titel geben nach.

Die Berichte über Chinas Erwägungen setzt vor allem Technologiewerten zu - wie zuvor die Schritte der USA gegen den chinesischen Huawei-Konzern. AMS führen die Liste an mit -4,3 Prozent. Unter den Blue Chips folgen noch Temenos und Logitech mit Verlusten von -2,0 bzw. -1,9 Prozent. Im breiten Markt schliessen sich U-blox (-3,0%) und VAT (-1,5%) dem Trend an.

Charttechniker sind skeptisch: Die Ausgangslage trübt sich auch beim SMI ein

Erneut gehören auch Finanzwerte zu den grössten Verlieren. Für Julius Bär geht es aktuell um deutliche 2,7 Prozent abwärts. Die Aktien der CS, Swiss Re und UBS folgen mit Kursverlusten zwischen 1,8 und 1,2 Prozent. Händler verweisen auf die US-Staatsanleihen.

Zuletzt ist die Rendite für die richtungsweisende zehnjährige Treasury auf 2,269 Prozent gefallen. Das ist der tiefste Stand seit gut anderthalb Jahren. Finanzwerte hatten schon am Dienstag darunter gelitten, da tiefe Renditen schlecht für ihre Geschäfte sind.

+++

09:15

Der SMI fällt nach Börsenstart um 1 Prozent auf 9586 Punkte zurück. Dem Schweizer Aktienmarkt steht ein schwacher Handelsauftakt bevor. Mit den jüngsten Entwicklungen an den Bond-Märkten seien die Rezessionssignale wieder stärker geworden, heisst es im Handel. Dies hatte bereits am Dienstag die Kurse speziell an der Wall Street belastet und setzte sich in Asien fort.

Zuletzt waren die Zinskurven in den USA, aber auch in Deutschland abgeflacht. Und in Japan fiel die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe am Mittwochmorgen auf den tiefsten Stand seit 2016. Wenn die Renditen für Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten tiefer liegen als die für kurze Laufzeiten, wird dies als ein Warnsignal gewertet. Neben den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China gehören der unklare Ausgang beim Brexit sowie die Spannungen zwischen Italien und der EU zu den geopolitischen Belastungsfaktoren.

Neben den Finanzwerten UBS (-1,2 Prozent), Credit Suisse (-1,8 Prozent) fallen auch Zykliker wie ABB (-1,3 Prozent), Adecco (-1,5 Prozent) und LafargeHolcim (-1,9 Prozent) überdurchschnittlich zurück. Allerdings ergeht es den Schwergewichten Novartis (-1,7 Prozent), Roche (-0,7 Prozent) und Nestlé (-0,8 Prozent) nicht viel besser.

Gegen den Trend stemmen sich aktuell im vorbörslichen Handel einzig die Anteilsscheine von Sunrise im breiten Markt mit +0,3 Prozent. MainFirst hat die Papiere in einer ersten Einstufung mit "Outperform" und einem Kursziel von 80 Franken bewertet. Der zuständige Experte empfiehlt in der Studie, von Swisscom auf Sunrise zu wechseln, da er für die Swisscom-Titel nach den jüngsten Kursentwicklungen kein Aufwärtspotenzial sehe. Dank ihres eher defensiven Charakters halten sich aber auch die Swisscom-Aktien mit -0,5 Prozent besser als der Markt.

+++

08:55

Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch vorwiegend schwächer tendiert. Die maue Stimmung an den Börsen in den USA dämpfte auch in Asien die Kauflaune. Allen voran ging es in Japan nach unten. Der dortige Leitindex Nikkei 225 schloss 1,21 Prozent tiefer bei 21'003 Punkten.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China bleibt das beherrschende Thema - dieses mal wieder mit Molltönen. US-Präsident Donald Trump hatte während seines Staatsbesuchs in Japan betont, die USA seien für einen Handelsdeal noch nicht bereit. Dies rief bei Anlegern wieder die Sorge vor einer bremsenden Wirkung auf die Weltwirtschaft hervor.

In China war der Markt schwächer gestartet, konnte sich dann aber berappeln. Der Auswahlindex der Festlandbörsen CSI 300 schaffte es zuletzt sogar knapp mit 0,03 Prozent und 3673 Punkten ins Plus. In Hongkong verblieb der Hang Seng mit 0,3 Prozent und 27'308 Zählern unter der Gewinnschwelle.

+++

08:15

Die Inversion der US-Kurve zwischen 10 Jahren und 3 Monaten schürt die Sorgen vor einer starken Abschwächung oder einer Rezession in den USA. Kurveninversionen haben sich in der Vergangenheit regelmässig als verlässlicher Indikator für eine bevorstehende Rezession herausgestellt.

The recession warning bell is getting louder as US yield curve inversion deepens. US 3mth/10y yield spread drops to -12.1bps, lowest since 2007. pic.twitter.com/khTHISQwjB — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 29. Mai 2019

Der zweite Hinweisgeber, der Spread zwischen 10 Jahren und 2 Jahren, der ebenfalls als Rezessionsindikator herangezogen wird, liegt weiterhin im positiven Bereich. Allerdings weisen die diversen Stimmungsindikatoren aus den USA auf eine Fortsetzung des Wirtschaftswachstums hin.

+++

08:10

Die schlechte Stimmung an den Märkten lassen die Vorbörsenkurse nach unten gleiten. Konjunktursorgen und der Handelsstreit lassen die Anleger von Risiken absehen.

Julius Bär berechnet den SMI um 0,6 Prozent tiefer. Der Leitindex würde damit bei 9619 Punkten eröffnen. Neuigkeiten von Unternehmen sind heute rar.

EZB zunehmend pessimistisch: Konjunktur und Inflation zu schwach - Zentralbank in Sorge... https://t.co/CMYz5PlXhR — manager magazin (@manager_magazin) 23. Mai 2019

Im SMI trifft es vor allem die Zykliker: ABB fällt um fast 1 Prozent zurück, Adecco um 0,9 Prozent. Die Banken UBS und Credit Suisse sind um 0,9 beziehungsweise 0,8 Prozent tiefergestellt (zu den vorbörslichen SMI-Kursen bei cash.ch).

Am breiten Markt sind die Kurse ähnlich tiefer wie im SMI. Auffallend ist nur die Sunrise-Aktie (+0,3 Prozent), die von einer Kaufempfehlung profitiert.

+++

07:45

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre leichte Erholung der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen sanken die Notierungen für Rohöl aus den USA und der Nordsee.

Sie knüpften damit wieder an die starken Verluste der Vorwoche an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 69,56 US-Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 65 Cent auf 58,49 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf die allgemeine Stimmungslage an den Finanzmärkten, wo vergleichsweise sichere Anlagen eher gefragt waren und die Anleger einen Bogen um riskantere Investments wie zum Beispiel Rohöl machten.

+++

07:35

Mit sorgenvoller Miene blicken Anleger weiter in Richtung Italien, wo ein neuer Haushaltsstreit mit der EU-Kommission heraufzieht. Gestärkt durch den Erfolg seiner rechtspopulistischen Lega bei der Europawahl will Vizeregierungschef Matteo Salvini die EU-Haushaltsregeln über Bord werfen und mit neuen Schulden die Konjunktur ankurbeln.

Daneben bereitet der anhaltende Zollkonflikt zwischen den USA und China sowie das Brexit-Chaos in Grossbritannien Börsianern Kopfzerbrechen. Auch die Vorgaben von den US-Börsen waren negativ.

+++

06:40

Der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China hat die japanischen Börsen weiter fest im Griff. Der Nikkei der 225 führenden Werte fällt um 1,2 Prozent auf 21'014 Punkte.

Eine schnelle Einigung zwischen den beiden Ländern sei nicht in Sicht, schrieben die Analysten von J.P. Morgan in einem Kommentar. "Im Handelskonflikt gibt es keinen Fortschritt und es ist schwer vorstellbar, dass die beiden Seiten ein endgültiges und permanentes Abkommen in näherer Zeit erreichen." Das könne die Ängste vor einer globalen Rezession wieder aufflammen lassen.

What are rare earths and who controls them? https://t.co/PFd5EA3AmL — Bloomberg (@business) 29. Mai 2019

Im Streit mit der US-Regierung wegen des Netzwerkausrüsters Huawei erwägt China, den Export Seltener Erden in die USA zu begrenzen, wie die "China Global Times" berichtete. Diese werden für die Herstellung von Mobiltelefonen und anderen Elektronikgeräten benötigt. Die Volksrepublik ist weltweit der wichtigste Lieferant dieser Rohstoffe.

Der Bericht trieb die Aktien der China Rare Earth Holdings mehr als 20 Prozent nach oben. Die USA haben den chinesischen Konzern Huawei beim Aufbau von Netzen der nächsten Mobilfunkgeneration 5G wegen der Gefährdung der nationalen Sicherheit ausgeschlossen. Huawei weist die Vorwürfe zurück und beantragte am Dienstag, das entsprechende Gesetz als verfassungswidrig zurückzuweisen.

+++

05:05

Der Franken hat sich über die Nacht zum Euro etwas aufgewertet. Das Kursverhältnis Euro-Franken beträgt 1 zu 1.1236.

Der Euro notierte im fernöstlichen Handel zum Dollar kaum verändert. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1164 Dollar. Zum Yen lag der Dollar ebenfalls bei 109,37 Yen.

(cash/AWP/Reuters)