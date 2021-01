06:15

Bitcoin steht zum Dollar aktuell bei 33'300 Dollar. Über das Wochenende ist der Kurs etwas angestiegen. Anfang Monat hatte die Kryptowährung ein Hoch bei fast 42'000 Dollar gesehen.

06:10

Die Hoffnung auf neue Corona-Hilfen in den USA hat die Börse in Tokio am Montag gestützt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,4 Prozent höher bei 28'747 Punkten. Gefragt waren insbesondere Technologiewerte und Pharmaaktien.

Stocks will fall at least 30% in a drawn-out bear market, investor David Tice warns (via @TradingNation) https://t.co/doglwuHI6q — CNBC (@CNBC) January 24, 2021

04:40

Die Börse in Shanghai liegt um 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,9 Prozent.

04:35

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 103,76 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4766 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8850 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2176 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0779 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3704 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)