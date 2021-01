11:30

Der SMI steht mittlerweile wieder im Plus: Der Leitindex geht mit 0,3 Prozent bei 10'767 Punkten höher. Inzwischen stehen Lonza und SIka an der Spitze des Tableaus und haben somit die Banken verdrängt.

Bei den Verlierern fallen immer noch Givaudan, SGS und Swisscom ins Gewicht, wobei auch die Partners Group beim Kurs Federn lässt. Die vollständige Mittagsbörse finden Sie hier.

+++

10:30

Die Verschärfung der Pandemie-Beschränkungen in Grossbritannien setzen dem Pfund Sterling zu. Die Währung verliert ein knappes Prozent auf 1,1053 Euro. Der neue Lockdown mache die Freude der Anleger über den Brexit-Deal zunichte, sagt Marshall Gittler, Chef-Analyst des Brokerhauses BDSwiss.

Experten zufolge werden die neuen Massnahmen die britische Wirtschaftskraft um etwa zehn Prozent schmälern.

+++

10:20

Ein besser als erwartet ausgefallenes Weihnachtsgeschäft hievt die Aktien von Next auf ein Fünf-Jahres-Hoch. Die Papiere des Modehändlers steigen in London um knapp neun Prozent auf 7522 Pence. Dank seines starken Online-Geschäfts gewinne Next offenbar Marktanteile, lobt Analyst James Grzinic von der Investmentbank Jefferies. Trotz der verschärften Coronavirus-Restriktionen in Grossbritannien seien die Aussichten für das laufende und das kommende Geschäftsjahr gut.

+++

10:05

Der SMI fällt ins Minus. EIne Stunde nach Börsenstart tendiert der Leitindex bei 10'716 Punkten um 0,2 Prozent tiefer. Die Grossbanken UBS und Credit Suisse halten sich aber im Plus. Auch LafargeHolcim profitiert von News, dass ein Zukauf bevorstehen könnte.

Die Aktien von Dufry (+3,8 Prozent), AMS (+2,7 Prozent), Arbonia (+4,7 Prozent) wie auch Implenia (+7,2 Prozent) bewegen sich nach positiv aufgefassten News weiterhin mit klaren Kursgewinnen.

+++

09:55

Der Dietliker Baukonzern Implenia profitiert an der Börse stark von einer Grossauftrags-Meldung:

Börse - Implenia-Aktien klettern mit Hamburger Grossauftrag in die Höhe https://t.co/qSIVCf3N9j pic.twitter.com/Y3cD5NZ97p — cash (@cashch) January 5, 2021

+++

09:15

Der SMI geht mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent in den Handel. Nach dem Kursgewinn vom Vortag, den Verlusten an der Wall Street und den uneinheitlichen Vorgaben aus Asien sei bei den Anlegern eine gewisse Zurückhaltung erwartet worden, heisst es am Markt. Dabei könne es im Verlauf durchaus zu einer Konsolidierung kommen.

THE MEMO: Trump imperils GOP's chances in Georgia https://t.co/bmQMBDTnuq pic.twitter.com/By9GvaE1ad — The Hill (@thehill) January 5, 2021

Am Vortag kam es an der Wall Street zu Gewinnmitnahmen, nachdem zuletzt der Start der Corona-Impfungen sowie ein neues staatliches Hilfspaket für die USA die Aktienkurse nach oben getrieben hatten. Die Anleger gingen auf Nummer sicher vor den anstehenden, wichtigen Senatswahlen im US-Bundesstaat Georgia an diesem Dienstag. Zudem sorgen sich die Marktteilnehmer weiter wegen der weltweit anhaltend hohen Corona-Ansteckungszahlen, die weitere Verschärfungen der Pandemiemassnahmen erwarten liessen.

Im SMI dominieren die Banken: UBS und Credit Suisse steigen am stärksten. Bei den schwächsten Titel fallen Givaudan, SGS, Geberit und Swisscom auf.

Roche (+0,1 Prozent) reagieren kaum auf die Mitteilung, dass das Krebsimmuntherapeutikum Tiragolumab von der US-Arzneimittelbehörde FDA den Status "Therapiedurchbruch" erhalten hat. Dies gilt für den Einsatz von Tiragolumab in Kombination mit dem bereits zugelassenen Immuntherapeutikum Tecentriq bei der Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs.

Dufry steigen um 5,7 Prozent. Der Reisedetailhändler expandiert in die chinesische Inselprovinz Hainan und kooperiert mit der staatlichen Gesellschaft Hainan Development Holdings (HDH) beim Betrieb von Duty Free-Geschäften auf der bei chinesischen Touristen beliebten Destination.

Den stärksten Anstieg unter den SLI-Werten verzeichnen die Anteile von AMS (+2,7 Prozent). Der Chipentwickler Dialog Semiconductor rechnet dank einer starken Nachfrage bei 5G-Telefonen und Tablets mit mehr Umsatz im vierten Quartal als bisher und hebt daher die Umsatzprognose an.

In den hinteren Rängen fallen Arbonia (+4,9 Prozent) auf. Der Bauzulieferer verkauft die Fenstersparte - und damit von rund ein Viertel des Geschäfts an die dänische Dovista-Gruppe. Die aus der Transaktion zufliessenden Mittel sowie die Übernahme von Finanzschulden durch die Käuferin würden rund 350 Millionen Franken betragen.

+++

08:55

Chinas schnelle Erholung von der Corona-Krise spiegelt sich auch am Aktienmarkt wider: Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen in Shanghai und Shenzhen kletterte am Dienstag auf ein Dreizehnjahreshoch. Das Barometer schloss 1,91 Prozent im Plus bei 5368,50 Punkten und damit auf Tageshoch. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann kurz vor Handelsschluss 0,73 Prozent.

Mit dem Kurssprung am Dienstag übertrumpfte der CSI 300 sein bisheriges Zwischenhoch vom Juni 2015, das allgemein als Hochpunkt einer Spekulationsblase gilt. Inzwischen notiert der Index wieder auf dem Niveau von 2008. Allein seit seinem Tief im März 2020 hat der CSI 300 damit mehr als 50 Prozent an Wert gewonnen. Zuletzt hatte es die chinesische Regierung den Anlegern erleichtert, Aktien auf Pump zu kaufen. Damit floss mehr Geld in den heimischen Markt.

+++

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Richemont: JPMorgan erhöht von 65 auf 77 Franken - 'Neutral'

Sika: Credit Suisse erhöht von 240 auf 260 Franken - 'Outperform'

Belimo: UBS erhöht von 5530 auf 5970 Franken - 'Sell'

08:25

Der Höhenflug der chinesischen Währung ist vorerst beendet. Der Dollar gewinnt im Gegenzug am Dienstag 0,1 Prozent auf 6,4679 Yuan, nachdem er zunächst auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 6,4292 Yuan gefallen war. Einige Investoren nutzten die jüngste Rally zu Gewinnmitnahmen, sagte ein Börsianer. Da die staatlichen chinesischen Banken die Währung aber offenbar nicht in grösserem Rahmen verkauften, werde der Yuan seine Aufwärtsbewegung aber wohl bald fortsetzen.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent bei 10'749 Punkten höher. Die 20 Titel zeigen keine grösseren Bewegungen. LafargeHolcim (+0,1 Prozent) reagieren unauffällig auf Berichte, dass eine Bridgestone-Sparte in den USA gekauft werden könnte.

Bei kleiner kapitalisierten Unternehmen ist mehr los. Arbonia (+4,1 Prozent) stehen nach Bekanntgabe des Verkaufs des Fenstergeschäfts höher. Dufry (+3,1 Prozent) profitieren vom Kooperationsplänen mit China.

+++

07:15

Gemäss den vorbörslichen Angaben der IG Bank steht der SMI um 0,1 Prozent bei 10'724 Punkten leicht im Plus.

+++

06:00

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst uneinheitlich gezeigt. Experten verwiesen auf die Diskussion über etwaige neue Massnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie in Japan und Unsicherheit über den Ausgang der Stichwahlen im US-Bundesstaat Georgia.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,4 Prozent tiefer bei 27'152 Punkten.

This is what Asia’s stock investors are betting on in 2021 https://t.co/8z68GQJO9n — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) January 5, 2021

+++

04:45

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 1,1 Prozent.

+++

04:40

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 103,06 Yen und gab 0,5 Prozent auf 6,4305 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,8798 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,2274 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0803 Franken an.

Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3591 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)