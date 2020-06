06:45

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 22'136 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1568 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

Fortschritte bei der Öffnung der Volkswirtschaften trugen dazu bei, die Unruhen in den USA und das Unbehagen über Washingtons Machtkampf mit Peking zu kompensieren.

Nach wochenlangen Corona-Beschränkungen sind in vielen amerikanischen Großstädten die Menschen auf die Strasse gegangen, um nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten gegen Rassismus zu demonstrieren. Der Polizist hatte den unbewaffneten Floyd minutenlang mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt, dieser starb wenig später im Krankenhaus. Die Proteste in den USA gipfeln immer mehr in gewaltsamen Ausschreitungen: Vergangene Nacht fuhr ein Tanklaster in eine friedliche Kundgebung, die daraufhin eskalierte.

Die Ausschreitungen sind ein erneuter Rückschlag für die durch die Coronavirus-Pandemie eingebrochene US-Wirtschaft. Die Atlanta Federal Reserve schätzt, dass die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 51 Prozent auf Jahresbasis sinken könnte. Auch auf dem Arbeitsmarkt sieht es düster aus: Es wird erwartet, dass der für Freitag geplante Beschäftigungsbericht vom Mai eine Arbeitslosenquote von 19,8 Prozent zeigen wird, deutlich über dem bisherigen Rekordwert von 14,7 Prozent im April. "Die aktuellen Arbeitslosenzahlen gehen weit über das hinaus, was wir in jeglicher Rezession in der Nachkriegszeit erlebt haben", schrieb Christian Keller, Ökonom bei Barclays.

A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

+++

06:35

Der Euro klettert gegen den Franken bis auf ein Niveau von 1,0705. Das ist der höchste Stand seit fast vier Monaten. Im asiatischen Devisenhandel verliert der Dollar zudem 0,1 Prozent auf 107,64 Yen und gibt 0,2 Prozent auf 7,1196 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notiert er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9606 Franken.

(cash/Reuters/Bloomberg/SDA)