06:35

Die Börse in Tokio tendiert schwächer. Die Anleger zeigten sich zwar optimistisch, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China im neuen Jahr gelöst werden könne, hielten sich dennoch zurück.

Kay Van-Petersen, globaler Makrostratege bei Saxo Capital Markets, sagte, dass die begrenzte Liquidität kurz vor Jahresende und die Lockerung des Handels zwischen den USA und China sowie die Unsicherheiten im Brexit "nur dazu geführt haben, dass wir nach oben gedriftet sind. Also auch, wenn es einen Rückgang gibt... Ich glaube nicht, dass er irgendwie von Bedeutung sein wird."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,7 Prozent tiefer bei 23'683 Punkten. Die Börse in Shanghai lag zuvor unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Best of 2019 This is what the #cities of the future could look like https://t.co/q29E0sa7IQ #technology pic.twitter.com/aEPbwqvucV

— World Economic Forum (@wef) December 29, 2019