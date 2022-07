06:20

Neue Kursziele für Schweizer Aktien: Also: Research Partners senkt Kursziel von 385 auf 320 Franken, "Kaufen"

Bossard: Research Partners senkt Kursziel von 300 auf 250 Franken, "Kaufen"

Georg Fischer: Research Partners senkt Kursziel von 75 auf 65 Franken, "Kaufen"

Lindt&Sprüngli: Goldman Sachs senkt Kursziel von 125'000 auf 123'000 Franken, "Buy"

Nestlé: Goldman Sachs senkt Kursziel von 144 auf 138 Franken, "Buy"

Richemont: UBS senkt Kursziel von 133 auf 131 Franken, "Buy"

Swatch: Bernstein erhöht von 279 auf 299 Franken, "Outperform"

06:10

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,4 Prozent höher.

Die Aktienmärkte weltweit haben die vergangene Woche versöhnlich ausklingen lassen. Auch die US-Börsen schlossen am Freitag klar im Plus, wobei der Leitindex Dow Jones auf seinem Tageshoch schloss. Zuvor war es an den US- Börsen allerdings fünf Tage in Folge abwärts gegangen. Die Furcht vor einer schnellen Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank und Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum hatten viele Investoren von den Börsen fern gehalten.

Für die verbesserte Stimmung der Anleger zum Wochenschluss hatten nicht zuletzt Signale von US-Notenbankern gesorgt, dass der nächste Zinserhöhungsschritt des Fed eher 0,75 Prozent betragen dürfte statt dem vielfach befürchteten ganzen Prozentpunkt. Zudem vermochten etwas besser als erwartete Konjunkturdaten aus den USA vom Freitag, darunter klar steigende Detailhandelsumsätze, die Furcht vor einer Rezession etwas zu lindern.

Die geldpolitischen Entscheide der Notenbanken werden die Märkte auch in der neuen Woche beschäftigen. In den Fokus rückt nun die Europäische Zentralbank (EZB), die trotz hoher Inflation im Euroraum die Zinsen bisher unverändert gelassen hat. Die meisten Analysten erwarten von der EZB am Donnerstag einen Zinsschritt von 25 Basispunkten, allerdings wird von einigen Beobachtern auch ein Schritt von 50 Basispunkten für möglich gehalten.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit einer leeren Agenda in eine von Unternehmensseite stark beladene Woche. Von Dienstag bis Freitag werden gleich neun Unternehmen aus dem SMI/SLI ihre Zwischenergebnisse vorlegen, darunter die Pharmakonzerne Roche und Novartis und der Industriekonzern ABB. Dazu kommen Zahlenvorlagen von noch einmal doppelt so vielen Unternehmen aus dem breiten Markt.

05:45

Die Börse in Shanghai liegt 1,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,1 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Die asiatischen Aktien legen am Montag nach einem Aufschwung an der Wall Street zunächst zu. Die Anleger wurden durch die US-Notenbank Fed ermutigt, die wahrscheinlich die es wahrscheinlich bei einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte belassen wird, was zum Teil auf die nachlassenden Inflationsängste der Verbraucher zurückzuführen ist. "Diese Abschwächung der Inflationserwartungen ist ein Grund, warum wir erwarten, dass der FOMC das Tempo der kurzfristigen Zinserhöhungen nicht beschleunigen und auf der FOMC-Sitzung im Juli eine Anhebung um 75 Basispunkte vornehmen wird", so die Analysten von Goldman Sachs in einer Mitteilung.

Inflation pressures may be peaking in India, putting it on track to be the world’s fastest growing economy, according to the central bank https://t.co/d0cq3eVWKP — Bloomberg (@business) July 18, 2022

05:40

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 138,22 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,7453 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9742 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0106 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9848 Franken. "Die Erdgaspipeline zwischen Russland und Europa, die derzeit wegen Wartungsarbeiten geschlossen ist, soll am Donnerstag wieder in Betrieb genommen werden", sagte CBA-Analyst Joseph Capurso. "Sollte der Gasfluss jedoch nicht wieder aufgenommen werden, könnte der Euro zum Dollar um mindestens zwei Prozent fallen."

Das Pfund Sterling gewann 0,4 Prozent auf 1,1899 Dollar.

(Bloomberg/Reuters/AWP/cash)