14:55

US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Handelswoche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Handelsstart um 0,37 Prozent auf 118,29 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 2,98 Prozent.

Die insgesamt gute Stimmung an den Finanzmärkten dämpfte die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren wie Treasuries. Konjunkturdaten werden erst im Handelsverlauf erwartet. Der Immobilienverband NAHB veröffentlicht seinen monatlichen Stimmungsindikator vom Häusermarkt. Prominente Notenbanker halten sich mit Wortmeldungen weitgehend zurück.

Marktgeschehen - Von «TINA» zu «TINAC»: US-Finanzmärkte werden für Anleger immer attraktiver https://t.co/FHfZKj3MfI pic.twitter.com/j1aFiaNQj9 — cash (@cashch) July 18, 2022

An den Märkten sind die Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed zuletzt etwas zurückgegangen. Vergangene Woche wurde diskutiert, ob die Federal Reserve auf ihrer nächsten Zinssitzung Ende Juli einen besonders grossen Schritt um einen ganzen Prozentpunkt vornehmen könnte. Dem haben einige Notenbanker, die als Vertreter einer eher straffen Linie gelten, trotz der hohen Inflation zuletzt widersprochen.

+++

14:25

Der Ukraine-Krieg, Preisexplosionen und Lieferkettenstörungen sind Grossereignisse, die Marktexperten nicht auf dem Zettel hatten. Bloomberg hat drei von ihnen - Abby Joseph Cohen, Sam Bankman-Fried und Ken Moelis - nach dem nächsten grossen Risiko gefragt. Unter den Antworten: unzureichendes Humankapital, noch tödlichere Pandemien und De-Globalisierung.

Zu den kurzfristigen Risiken zählt Morgan-Stanley-Stratege und Wall-Street-Bär Michael J. Wilson eine Rezession in den USA. Doch selbst wenn diese vermieden werde, würde der Aktienmarkt weiter fallen, so Wilson in einer Notiz. Goldman-Stratege David J. Kostin sieht unterdessen die Rentabilität der Unternehmen durch die schwachen Wirtschaftsaussichten bedroht.

+++

13:45

Die Aktien von SoftwareOne gewinnen 0,8 Prozent auf 12,08 Franken. Seit Jahresbeginn hat der Titel 39 Prozent verloren.

UBS senkt das Kursziel für Softwareone von 18,50 auf 15,30 Franken. Die Einstufung lautet aber weiterhin "Buy". Das Aufwärtspotenzial beträgt 27 Prozent.

Analyst Michael Briest sieht den IT-Dienstleister gut positioniert, um mit dem konjunkturellen Gegenwind umzugehen. Er zeigt sich trotz des sich eintrübenden Umfelds weiter von dem Investment-Case überzeugt. So verfüge Softwareone etwa über eine globalere Vertriebspräsenz als die anderen von ihm abgedeckte Reseller. Und nicht zuletzt erachtet Briest die Aktie nach dem starken Kursrückgang seit Jahresbeginn günstig bewertet.

+++

13:05

Die Termingeschäfte deuten auf eine positive Eröffnung der US-Börsen hin.:

Dow Jones Futures: +0,86 Prozent

S&P 500 Futures: +0,94 Prozent

Nasdaq Futures: +1,18 Prozent

+++

11:35

Der SMI notiert 1,0 Prozent höher bei 11'089 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt um 1,2 Prozent auf 1697 Punkte vor und der breite SPI um 0,9 Prozent auf 14'292.

Der Schweizer Aktienmarkt setzt damit seine Erholung vom vergangenen Freitag nach einer insgesamt schwächeren Woche fort. Getrieben werden die Kurse von verschiedenen, insgesamt positiven Konjunkturdaten aus den USA von vor dem Wochenende. Einerseits schwächte sich die Inflation der US-Importgüter im Juni erneut ab, andererseits überraschten die Daten zum Einzelhandel und zur Stimmung in den Industrieunternehmen im Bundesstaat New York positiv. Dies hat zumindest kurzfristig die Risikobereitschaft der Investoren wieder etwas gestärkt.

Ob es aber über die kommenden Tage im gleichen Stil weitergeht, scheint zumindest fraglich. Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibe angespannt und fragil, heisst es denn auch in einer Einschätzung der allgemeinen Lage der Zürcher Kantonalbank. Die Unsicherheiten über den weiteren Gang der Konjunktur und der Inflation sei weiterhin enorm hoch. Der Blick der Finanzmärkte richte sich deshalb diese Woche auf die Europäische Zentralbank (EZB), welche am kommenden Donnerstag gemäss eigener Ankündigung den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben will, zum ersten Mals nach elf Jahren. Wie sich der SMI weiterentwickelt wird aber auch von den zahlreichen Unternehmensergebnissen abhängen - für die laufende Woche stehen die Halbjahreszahlen von immerhin neun Blue Chips auf den Programm, darunter diejenigen der Pharmaschwergewichte Roche und Novartis.

Von der momentan gestärkten Risikofreude profitieren vor allem die Banken innerhalb des SLI überdurchschnittlich; so liegen CS (+3,5 Prozent), Julius Bär (+2,9 Prozent) und UBS (+2,5 Prozent) alle in den "Top Five". Banken litten zuletzt stark unter der Börsenkorrektur, die viele Marktteilnehmer zum Rückzug aus dem Markt gedrängt hatte. Zudem gehen bei fallenden Depotwerten auch die Gebühreneinnahmen der Banken zurück. Doch dies dürfte nun genügend in den Kursen reflektiert sein, sagte ein Händler.

Ergänzt wird das Spitzenquintett von den beiden Luxusgüteraktien Richemont (+4,1 Prozent) und Swatch (+3,7 Prozent), welche beide Ende vergangener Woche Zahlen vorgelegt hatten. Die negative Kursreaktion am Freitag sei angesichts der eigentlich soliden Zahlen übertrieben gewesen, heisst es zu Richemont in Marktkreisen. Und bereits vor dem Wochenende wurden die Zahlen von verschiedenen Analysten eher positiv gewertet. Zu Wochenbeginn kommen nun weitere verteidigende Kommentare hinzu: So bestätigen Goldman Sachs und die UBS ihre Kaufempfehlungen für Richemont. Für Swatch hat Bernstein die Empfehlung "Outperform" bekräftigt.

Gut nachgefragt sind auch Industrieaktien wie VAT (+2,0 Prozent) oder Sika (+1,8 Prozent), ebenso Technologie-Titel wie AMS Osram (+1,6 Prozent) oder Logitech (+1,9 Prozent).

Am Tabellenende verteuern sich Straumann (+0,2 Prozent) oder Nestlé (+0,4 Prozent) nur moderat. Auch Novartis (+0,6 Prozent) hinken im Vorfeld der Präsentation der Halbjahreszahlen vom morgigen Dienstag etwas hinterher.

Im breiten Markt stechen GAM mit einem Plus von 4,2 Prozent ins Auge, trotz einer Gewinnwarnung. Händler erklären sich den Kursanstieg vor allem mit Deckungskäufen und Käufen nach dem Motto "Buy on bad news". Die Aktie verzeichnete im laufenden Jahr bisher einen Wertverlust von beinahe einem Drittel und im vergangenen Jahr ging es gar noch etwas stärker nach unten. GAM hat im ersten Halbjahr einen deutlichen Rückgang der verwalteten Vermögen verbucht und erwartet einen operativen Verlust.

Georg Fischer (+1,6 Prozent) legen nach einer kleineren Ergänzungsakquisition in Italien moderat zu.

+++

10:25

Die Genussscheine von Roche gewinnen 0,8 Prozent auf 334,55 Franken.

Barclays senkt zwar das Kursziel für Roche im Rahmen einer Branchenstudie von 450 auf 400 Franken. Das implizite Aufwärtspotenzial beträgt 20 Prozent. Und die Einstufung lautet weiterhin "Overweight".

Sie habe ihre Modelle im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen überarbeitet, schreibt Analystin Emily Field. Sie gehe generell davon aus, dass sich die europäischen Pharmakonzerne stark entwickelt haben. So sei die Branche etwa vergleichsweise wenig durch den Krieg in der Ukraine betroffen. Als mögliches Risiko sehe sie allenfalls ein schwächeres Wirtschaftswachstum in China. Für Roche wiederum sei der bisherige Jahresverlauf eher herausfordernd gewesen, mit einem gewissen Gegenwind durch den rückläufigen Beitrag von Covid-Tests. Hinzu käme der Misserfolg mit dem Krebskandidaten Tiragolumab.

+++

+++

10:15

Anleger greifen zum Wochenstart bei den seit Jahresbeginn stark gebeutelten Kryptowährungen zu. Ethereum verteuert sich um rund 16 Prozent auf 1457 Dollar; Bitcoin zieht mehr als sechs Prozent auf 22'230 Dollar an. "Anleger fiebern einem technischen Upgrade entgegen, welches die zugrunde liegende Ethereum-Blockchain letztendlich sicherer, skalierbarer und vor allem nachhaltiger machen soll", sagte Analyst Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus. Dank eines erwarteten Mega-Updates sollen Transaktionen mit Ethereum künftig billiger und energiesparender abgewickelt werden können.

Damit sinke das Risiko im Hinblick auf politische Verbote, betonte Emden. "Vor allem die Nachhaltigkeit bleibt auf politischer Ebene eines der zentralen Diskussionspunkte." Die Zuversicht der Anleger bei Ethereum schiebe auch Bitcoin an. Allerdings könnten die Rezessionssorgen Anleger bei Kryptowährungen früher oder später wieder einholen, warnte Emden.

+++

09:45

Der SMI notiert 0,7 Prozent höher bei 11'057 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,9 Prozent auf 1692 und der breite SPI 0,7 Prozent auf 14'263 Punkte.

Unterstützung kommt von starken Vorgaben aus den USA vom Freitag, während die Aktienmärkte in Japan wegen eines Feiertags am Montag geschlossen blieben. Das Börsensentiment dürfte im Vorfeld der nun in die Hochphase eintretenden Berichtssaison und der wohl ersten Zinserhöhung durch die EZB vom kommenden Donnerstag aber von Zurückhaltung geprägt bleiben, die Marke von 11'000 Punkten, um die der Leitindex SMI seit einigen Wochen pendelt, kann jederzeit wieder in Gefahr geraten.

Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibe angespannt und fragil, heisst es denn auch in einer Einschätzung der allgemeinen Lage der Zürcher Kantonalbank. Die Unsicherheiten über den weiteren Gang der Konjunktur und der Inflation sei weiterhin enorm hoch. Der Blick der Finanzmärkte richte sich deshalb diese Woche auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am kommenden Donnerstag Turnus gemäss tagt. Die Notenbank hatte angekündigt, die Leitzinsen im Euroraum zunächst um jeweils 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Der jetzige Schritt wäre der erste Zinserhöhung im Euroraum seit genau elf Jahren.

An der Spitze der Blue Chips liegen mit CS (+3,0 Prozent) und Julius Bär (+2,9 Prozent) derzeit zwei Finanzwerte. Unerwartet robuste US-Einzelhandelsumsätze und gesunkene mittelfristige Inflationserwartungen in der Umfrage der Uni Michigan hätten die Risikofreude der Anleger zumindest für den Moment wiederbelebt, heisst es dazu unter anderem in Marktkreisen. Auch UBS (+1,8 Prozent) werden gesucht.

Weit vorne im Feld liegen auch AMS Osram (+1,5 Prozent) sowie die beiden Luxusgütertitel Richemont (+3,2 Prozent) und Swatch (+2,7 Prozent), welche beide Ende vergangener Woche Zahlen vorgelegt hatten. Goldman Sachs hat in der Folge das Rating "Buy" für Richemont bekräftigt, bei einem leicht erhöhten Kursziel. Für Swatch hat Bernstein ebenfalls das Kursziel etwas nach oben revidiert und dabei die Empfehlung "Outperform" bekräftigt.

Holcim (+1,4 Prozent) bewegen sich im vorderen Mittelfeld. Der Baustoffhersteller hat Investitionen in unbekannter Höhe aus dem Innovationsfonds der EU erhalten. Diese fliessen in Projekte zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung in Deutschland und Polen.

+++

09:05

Der Swiss Market Index (SMI) steht 0,2 Prozent höher bei 11'001 Punkten.

Damit dürfte der SMI zumindest in der Eröffnungsphase an den freundlichen Wochenausklang vom vergangenen Freitag anknüpfen. Unterstützung kommt von starken Vorgaben aus den USA vom Freitag, während die Aktienmärkte in Japan wegen eines Feiertags am Montag geschlossen blieben. Trotz der zuletzt soliden Konjunkturzahlen aus den USA bleibt das Börsensentiment zu Beginn einer ereignisreichen Woche eher von Vorsicht geprägt, vor allem wegen der zuletzt weiter angestiegenen US-Inflation. Hierzulande werden in der laufenden Woche nicht weniger als neun Blue Chips über den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr berichten.

Das Konjunkturereignis der Woche wird die Sitzung der EZB vom kommenden Donnerstag. Die Notenbank hatte angekündigt, die Leitzinsen im Euroraum zunächst um jeweils 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Der jetzige Schritt wäre der erste Zinserhöhung im Euroraum seit genau elf Jahren und voraussichtlich der Anfang einer Serie von Zinsschritten nach oben. Die Straffung der Geldpolitik erfolgt in einem unsicheren Umfeld. So treiben die Marktteilnehmer weiterhin auch die Fragen um, ob Russland nach dem Abschalten der Pipeline Nord Stream 1 für Wartungsarbeiten die Gaslieferungen nach Europa möglicherweise gänzlich einstellen wird oder wie sich die Regierungskrise in Italien weiterentwickelt.

+++

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,56 Prozent höher geschätzt. Alle SMI-Titel befinden sich im Plus. Die grössten Gewinne verzeichnen Holcim (+1,7 Prozent), ABB (+0,8 Prozent) und UBS (+0,8 Prozent).

Der breite Markt gewinnt 0,58 Prozent. Dabei verzeichnen DKSH (+1,1 Prozent) und Leonteq (+1,1 Prozent) die grössten vorbörslichen Avancen. Die Derivatboutique Leonteq erweitert ihr Angebot mit Sharia-konformen Treuhandzertifikaten. Damit will Leonteq nach der Eröffnung eines Büros in Dubai einen breiteren Markt des Golf-Kooperationsrates bedienen.

+++

07:35

Die Furcht vor Engpässen lässt den Ölpreis weiter steigen. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um rund ein Prozent auf bis zu 102,19 Dollar pro Barrel. Wie erwartet brachte die Reise von US-Präsident Joe Biden nach Saudi-Arabien keine Zusage des Opec-Produzenten zur Erhöhung des Ölangebots. Zudem entfernt sich der Dollar von seinem Mehrjahreshoch und stützt damit die Preise von Rohstoffen, die in Dollar gehandelt und damit für Abnehmer ausserhalb des Dollarraums günstiger werden.

+++

07:15

Geldpolitik und Gaskrise gehören weiter zu den Hauptgesprächsthemen auf dem Börsenparkett. Hier wirft die für Donnerstag erwartete erste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) seit elf Jahren ihre Schatten voraus. Für den selben Tag ist das Ende der Wartungsarbeiten an der wichtigen Gas-Pipeline "Nord Stream 1" von Russland nach Deutschland geplant. Allerdings ist unklar, ob Russland den Gashahn anschliessend wieder aufdreht oder die Lieferungen als Vergeltung für die Sanktionen des Westens einstellt. Letzteres könnte Deutschland und den Rest Europas in eine Rezession stürzen.

Etwas Abwechslung von diesem Thema verspricht die Bilanzsaison. Im Tagesverlauf legen die Geldhäuser Bank of America und Goldman Sachs Geschäftszahlen vor. Nach US-Börsenschluss folgt der IT-Konzern IBM.

+++

Börse - Auf diese Kennzahl sollte man vor dem Kauf einer SMI-Aktie achten https://t.co/Nm8QpJQQeG pic.twitter.com/0TJXKzuyZ9 — cash (@cashch) July 17, 2022

+++

06:10

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,4 Prozent höher.

Die Aktienmärkte weltweit haben die vergangene Woche versöhnlich ausklingen lassen. Auch die US-Börsen schlossen am Freitag klar im Plus, wobei der Leitindex Dow Jones auf seinem Tageshoch schloss. Zuvor war es an den US- Börsen allerdings fünf Tage in Folge abwärts gegangen. Die Furcht vor einer schnellen Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank und Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum hatten viele Investoren von den Börsen fern gehalten.

Für die verbesserte Stimmung der Anleger zum Wochenschluss hatten nicht zuletzt Signale von US-Notenbankern gesorgt, dass der nächste Zinserhöhungsschritt des Fed eher 0,75 Prozent betragen dürfte statt dem vielfach befürchteten ganzen Prozentpunkt. Zudem vermochten etwas besser als erwartete Konjunkturdaten aus den USA vom Freitag, darunter klar steigende Detailhandelsumsätze, die Furcht vor einer Rezession etwas zu lindern.

Die geldpolitischen Entscheide der Notenbanken werden die Märkte auch in der neuen Woche beschäftigen. In den Fokus rückt nun die Europäische Zentralbank (EZB), die trotz hoher Inflation im Euroraum die Zinsen bisher unverändert gelassen hat. Die meisten Analysten erwarten von der EZB am Donnerstag einen Zinsschritt von 25 Basispunkten, allerdings wird von einigen Beobachtern auch ein Schritt von 50 Basispunkten für möglich gehalten.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag mit einer leeren Agenda in eine von Unternehmensseite stark beladene Woche. Von Dienstag bis Freitag werden gleich neun Unternehmen aus dem SMI/SLI ihre Zwischenergebnisse vorlegen, darunter die Pharmakonzerne Roche und Novartis und der Industriekonzern ABB. Dazu kommen Zahlenvorlagen von noch einmal doppelt so vielen Unternehmen aus dem breiten Markt.

+++

05:45

Die Börse in Shanghai liegt 1,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,1 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Die asiatischen Aktien legen am Montag nach einem Aufschwung an der Wall Street zunächst zu. Die Anleger wurden durch die US-Notenbank Fed ermutigt, die wahrscheinlich die es wahrscheinlich bei einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte belassen wird, was zum Teil auf die nachlassenden Inflationsängste der Verbraucher zurückzuführen ist. "Diese Abschwächung der Inflationserwartungen ist ein Grund, warum wir erwarten, dass der FOMC das Tempo der kurzfristigen Zinserhöhungen nicht beschleunigen und auf der FOMC-Sitzung im Juli eine Anhebung um 75 Basispunkte vornehmen wird", so die Analysten von Goldman Sachs in einer Mitteilung.

+++

Inflation pressures may be peaking in India, putting it on track to be the world’s fastest growing economy, according to the central bank https://t.co/d0cq3eVWKP — Bloomberg (@business) July 18, 2022

+++

05:40

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 138,22 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,7453 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9742 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0106 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9848 Franken. "Die Erdgaspipeline zwischen Russland und Europa, die derzeit wegen Wartungsarbeiten geschlossen ist, soll am Donnerstag wieder in Betrieb genommen werden", sagte CBA-Analyst Joseph Capurso. "Sollte der Gasfluss jedoch nicht wieder aufgenommen werden, könnte der Euro zum Dollar um mindestens zwei Prozent fallen."

Das Pfund Sterling gewann 0,4 Prozent auf 1,1899 Dollar.

+++

+++

(Bloomberg/Reuters/AWP/cash)