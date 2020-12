14:00

Die US-Börsen werden voraussichtlich tiefer eröffnen. Darauf deuten die Terminkontrakte auf die US-Börsenindizes hin. Der Swiss Market Index steht derweil 0,2 Prozent im Plus.

Vor allem der Technologie-Index Nasdaq verliert vorbörslich klar. Auch der Wall-Street-Neuling Doordash verliert rund 90 Minuten vor Handelsstart knapp vier Prozent. Am Mittwoch hat der US-Essenslieferant ein furioses Börsendebut gefeiert und rund 85 Prozent zugelegt.

Dow Jones: -0,1 Prozent

S&P 500: -0,24 Prozent

Nasdaq: -0,56 Prozent

Stocks making the biggest moves in the premarket: Moderna, DoorDash, Best Buy, Ciena & more https://t.co/OikhEXK8so — CNBC (@CNBC) December 10, 2020

+++

11:50

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen Mittag mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 10'472 Punkten.

Getragen wird der Markt vor allem von den Kursgewinnen der als wenig konjunktursensitiv geltenden Titel wie den Medizintechniker Alcon (+1,4 Prozent) und Sonova (+1,2 Prozent). Sonova kann in den USA Cochlea-Implantate (CI) um technologische Lösungen seiner Hörgeräte-Plattform "Marvel" erweitern. Die Gesundheitsbehörde FDA hat zwei Soundprozessoren des Unternehmens die Zulassung erteilt. Damit könne Sonova alle Patientenbedürfnisse abdecken, heisst es bei der Bank Vontobel.

Gefragt sind auch die Anteile des Riechstoffproduzenten Givaudan (+0,9 Prozent) und der Schwergewichte Novartis (+0,9 Prozent), Nestlé (+0,7 Prozent) und Roche (+0,7 Prozent), die so dem Markt eine starke Unterstützung geben. Auch die Versicherer Swiss Life (+0,8 Prozent) und Zurich (+0,5 Prozent) sowie Swisscom (+0,5) reihen sich bei den Gewinnern ein.

Mehr zur Mittagsbörse findet sich hier.

+++

09:35

Der SMI steigt im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 10'455 Punkte. Vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich die Anleger aber alles in allem zurückhalten, heisst es am Markt. Die meisten Ökonomen erwarten, dass die Notenbank im Kampf gegen die Folgen der zweiten Welle der Corona-Pandemie ihre Geldpolitik noch weiter lockern wird.

So dürfte sie auch ihr im Frühling aufgelegtes Anleihenkaufprogramm weiter verlängern. Die Leitzinsen wird die EZB allerdings wohl nicht antasten. "Die Erwartungen an die EZB sind hoch, damit ist es auch das Enttäuschungspotenzial", sagte ein Händler.In den USA und in Asien hatten die Anleger angesichts der rekordhohen Kurse und wegen der schleppenden Verhandlungen über ein Corona-Hilfspaket der US-Regierung sowie die Verteilung der Corona-Impfstoffe Gewinne mitgenommen. Zudem geht die Brexit-Zitterpartie weiter. Bis Sonntagabend sollen die EU und Grossbritannien eine Entscheidung treffen.

SGS (+0,7 Prozent) gehören zu den Gewinnern. JPMorgan hat die Aktien des Inspektionskonzerns auf "Overweight" von "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 2'900 von 2'750 Franken erhöht. An der Spitze des Index' steht allerdings die Alcon-Aktie (+1 Prozent).

Novartis (+0,5 Prozent) und Roche (+0,2 Prozent) halten sich im Plus. Jefferies hat das Kursziel für beide leicht gesenkt, empfiehlt die Anteile der Pharmariesen aber weiterhin zum Kauf.

Kursziel- und Ratingänderungen am Schweizer Aktienmarkt: Roche: Jeffries senkt von 385 auf 360 Franken - 'Buy'

Novartis: Jeffries senkt von 105 auf 100 Franken - 'Buy'

ABB: Citigroup erhöht von 28 auf 33 Franken - 'Buy'

SGS: JPMorgan erhöht auf Overweight - Ziel von 2750 auf 2900 Franken

Adecco: JPMorgan erhöht von 59 auf 61 Franken - 'Overweight'

Aryzta: Credit Suisse erhöht von 30 auf 50 Rappen - 'Underperform'

u-Blox: Vontobel erhöht auf 'Halten' - Ziel von 48 auf 62 Franken

+++

08:10

Der SMI geht um 0,2 Prozent auf 10'408 Punkte zurück. Dies besagt die Schweizer Vorbörsen-Indikation. Generell ist die Stimmung wegen der bisher nicht erfolgreichen Brexit-Gespräche und der US-Politik, wo um Budgetfragen gestritten wird, an den Weltmärkten nicht besonders gut.

Von den 20 SMI-Aktien stehen nur ABB (+0,4 Prozent), SGS (+0,7 Prozent) und Swatch (+0,2 Prozent) im Plus. Am breiten Markt stechen u-Blox (+1,5 Prozent), Sonova (+1,7 Prozent) und AMS (+1,7 Prozent) hervor.

ABB, SGS und u-Blox profitieren von positiven Analystenkommentaren. Bei Roche und Novartis wurden die Kursziele hingegen leicht gesenkt.

+++

07:35

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 48,94 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 45,67 Dollar.

Nach kräftigen Kursschwankungen zur Wochenmitte hat sich die Lage am Ölmarkt vorerst wieder beruhigt. Am Mittwoch hatte ein starker Anstieg der Ölvorräte in den USA den Markt überrascht. Nach Angaben der US-Regierung waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 15,2 Millionen Barrel auf 503,2 Millionen Barrel gestiegen. Dies ist der stärkste Zuwachs seit April. In einer ersten Reaktion waren die Ölpreise gefallen, konnten ihre Verluste aber schnell wieder wettmachen.

Wir bereits in den vergangenen Handelstagen wurden die Ölpreise weiter durch die Hoffnung auf eine schnelle Einführung wirksamer Corona-Impfstoffe gestützt, wie es am Markt weiter hiess. Mit der Aussicht auf eine Eindämmung der Corona-Pandemie wächst die Hoffnung auf ein stärkeres Wachstum der Weltwirtschaft und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl.

+++

06:00

Die asiatische Aktien sind von ihrem Rekordhoch am Donnerstag eingebrochen. "Wir sind so schnell gestiegen, dass die Anleger vorsichtig sind", sagte Michael McCarthy, Chefstratege beim Börsenmakler CMC Markets in Sydney.

Die Anleger wurden von den zähen Verhandlungen über Pandemiehilfen in den USA und den monatelangen Gesprächen zwischen der Regierung in London mit der Europäischen Union über ein Handelsvereinbarung nach dem Brexit verunsichert.

Ein Treffen zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen brachte im Ergebnis keinen Durchbruch bei den Verhandlungen, sondern eine Fristverlängerung für einen Deal bis Ende des Wochenendes.

Die Regierung in Washington genehmigte einen Übergangshaushalt, der eine ab Freitag drohende Zahlungsunfähigkeit des Bundes verhindern soll. Der Zwischenhaushalt soll mehr Zeit für die laufenden Verhandlungen über ein grösseres Corona-Hilfspaket schaffen.

Brexit: Johnson accused of a 'failure of diplomacy and leadership' as no-deal outcome looms large https://t.co/K61HYRG6lZ — Sky News (@SkyNews) December 10, 2020

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendiert bei 26'824 Punkten hauchdünn im Plus. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus.

+++

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 104,40 Yen und stagnierte bei 6,5413 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8884 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2094 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0751 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3370 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)