Die Kryptowährung Bitcoin handelt zu 46'425 Dollar. Damit hat sich der Kurs in der Nacht etwas erholt.

Der Bitcoin fiel am Sonntag auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen. Die wichtigste Cyberdevise sackte auf 43'800 Dollar ab. Am Freitag hatte der Bitcoin bereits um 10 Prozent auf rund 45'000 Dollar nachgegeben. Damit hat die Kryptowährung innerhalb von wenigen Tagen massiv an Wert verloren.

Vor einer Woche war der Bitcoin noch auf das Rekordhoch von 58'354 Dollar geklettert.

Die asiatischen Börsen zeigen sich stärker. Die positive Stimmung der Anleger wird von der Zulassung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson in den USA angetrieben. Die Auslieferung soll ab Dienstag erfolgen. "Die Marktteilnehmer bleiben nervös wegen der Aussicht auf eine höhere Inflation, da die Wirtschaft dank der Impfstoffe, hoher Ersparnisse und solider fiskalischer und geldpolitischer Unterstützung wieder anspringt", sagte Rodrigo Catril, Stratege bei NAB.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,1 Prozent höher bei 29'566 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,54 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,4633 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9084 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2076 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0972 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,3975 Dollar.

