Nestlé erweisen sich nach Angaben zum ersten Quartal als klarer Outperformer. In Expertenkreisen ist man angesichts des starken organischen Umsatzwachstums ganz aus dem Häuschen. Mit 7,7 Prozent liegt dieses nicht nur klar über den 3,9 Prozent im Vorquartal, sondern auch massiv über den Schätzungen von Analysten. Diese starken Fortschritte überraschen zudem auch deshalb, weil schon die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr sehr hoch war.

Hingegen setzt sich der Katzenjammer bei der CS-Aktie fort. Zwar fällt der Verlust für das zurückliegende erste Quartal deutlich geringer als befürchtet aus. Dass die Grossbank mit weiteren Kosten aus dem Archegos-Debakel rechnet und zur Stärkung der Eigenkapitalbasis zwei Pflichtwandelanleihen platziert, kommt an der Börse allerdings nicht gut an.

Der SMI steht tendiert nach Handelsbeginn um 0,3 Prozent bei 11'244 Punkten höher. Nach dem schwachen Einstieg in die Woche dürfte sich damit die am Mittwoch gestartete Erholung fortsetzen. Der Leitindex könnte also einen neuen Angriff auf das Allzeithöchst starten.

Die "Buy-the-dip"-Mentalität der Investoren scheine ungebrochen zu sein, hiess es dazu in Marktkreisen. Für den Tagesverlauf des hiesigen Gesamtmarkts wird indes vor allem die Performance der Nestlé-Aktie in Anschluss an starke Wachstumszahlen für das erste Quartal sein.

Im weiteren Tagesverlauf richtet sich das Interesse der Marktteilnehmer dann auf die EZB. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass sowohl die Leitzinsen als auch die übrigen Parameter der Geldpolitik im Euroraum unverändert bleiben dürften. Allerdings sind in den vergangenen Tagen Spekulationen über einen möglichen Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm PEPP im kommenden Frühjahr aufgekommen.

Im Fokus an der Schweizer stehen insbesondere Nestlé (+2,6 Prozent), welche nach Angaben zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal vorbörslich klar höher gestellt werden. Der Nahrungsmittelmulti ist deutlich schneller gewachsen als von Analysten prognostiziert. Nach dem starken März und der folgenden Schwäche in den ersten April-Wochen hat die Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt zudem noch Aufholpotential.

Gut läuft es auch für die Aktie von Swatch (+1,1 Prozent). Der Uhrentitel profitiert von guten Exportzahlen. Richemont (+0,4 Prozent) aus der gleichen Branche stiegen etwas weniger.

In die andere Richtung geht es nach Zahlen für Credit Suisse (-3 Prozent). Die Bank ist im ersten Quartal 2021 wie angekündigt in die roten Zahlen gefallen, allerdings etwas geringer als befürchtet. Wegen dem Zusammenbruch des US-Hedgefonds Archegos resultiert ein Reinverlust von 252 Millionen Franken. Die CS muss nun neues Kapital aufnehmen.

Im breiten Markt fallen Inficon (+2,7 Prozent) und Idorsia (+1 Prozent) jeweils nach Zahlen auf.

Julius Bär berechnet den SMI mit 11'251 Punkten um 0,4 Prozent höher. Die Aktie von Nestlé (+1,7 Prozent) profitiert von sehr guten Umsatzzahlen für das erste Quartal. Auch Swatch (+1,7 Prozent) sind deutlich höher gestellt.

Nach Milliardenabschreibern und einem Quartalsverlust fallen die Aktien der Credit Suisse (-2,8 Prozent) dafür deutlich zurück.

Laut der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich um 0,04 Prozent stärker.

Mit der Credit Suisse und Nestlé werden zwei wichtige Konzerne die Quartalszahlen vorlegen. Auch Barry Callebaut, Idorsia und Inficon werden über die Resultate informieren.

Die asiatischen Aktien setzen am Donnerstag die Erholung der globalen Märkte nach einem starken Ausverkauf zu Beginn der Woche fort. "Insgesamt denke ich, dass die Märkte immer noch geneigt sind, Risiken einzugehen, und ich glaube nicht, dass wir das endgültige Rekordhoch auf dem US-Aktienmarkt oder bei den globalen Aktien gesehen haben", sagte Kyle Rodda, ein Marktanalyst bei IG in Melbourne. "Am Ende des Tages war (der Ausverkauf Anfang dieser Woche) nur ein Umsichschlagen der Märkte, da die Sahne von den Risikoanlagen abgeschöpft ist."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,1 Prozent höher bei 29'100 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,5 Prozent und lag bei 1917 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,00 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4865 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9162 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2038 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1030 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3937 Dollar.

Nach dem jüngsten Kursrutsch nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den US-Aktienmarkt. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss am Mittwoch 0,9 Prozent höher auf 34'137 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,2 Prozent auf 13'950 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 4173 Punkte zu.

Die steigenden Coronavirus-Fallzahlen in einigen Weltregionen bereiteten Investoren zwar Sorgen, sagte Derek Halpenny, Chef-Analyst der Bank Mitsubishi UFJ. An einer kraftvollen Erholung der Wirtschaft von den Pandemie-Folgen zweifle aber niemand.

Unterdessen spekulierten Rohöl-Anleger auf eine sinkende Nachfrage wegen der drohenden Verschärfung der Corona-Restriktionen in Indien. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,5 Prozent auf 61,07 Dollar je Barrel (159 Liter). "Indien zählt mit circa 4,5 Millionen Barrel pro Tag zu den weltweit führenden Ölimporteuren", sagte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch.

Einige Investoren nahmen daher wieder Kurs auf "sichere Häfen". So gewann die "Antikrisen-Währung" Gold 0,9 Prozent auf 1793 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

