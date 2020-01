08:20

An der Wall Street war der Dow am Freitag zwar auf ein neues Rekordhoch jenseits von 29 000 Punkten gestiegen, war anschliessend jedoch ins Minus gedreht. Morgen beginnt in den USA die Berichtssaison für das vierte Quartal 2019. Dann werde sich zeigen, ob die hohen Bewertungen am Aktienmarkt gerechtfertigt seien, heisst es vonseiten der Analysten.

Gerade angesichts der hohen Aktienkurse könnten verfehlte Gewinnziele schnell zu drastischen Kursverlusten führen. Am Dienstag legen mit J.P. Morgan , Wells Fargo und der Citigroup drei Grossbanken Quartalszahlen vor.

+++

08:15

In der Hoffnung auf einen Wachstumsschub für die Weltwirtschaft durch eine Entschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China ziehen sich Anleger aus dem "sicheren Hafen" Gold zurück. Das Edelmetall verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 1552,78 Dollar je Feinunze.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich etwas tiefer: Der Leitindex ist um 0,1 Prozent auf 10'631 Punkte tiefergestellt. Im SMI steht nur Lonza (+0,2 Prozent) im Plus.

Am breiten Markt steht von wenigen Titeln die volatile Aktie von Aryzta (+0,3 Prozent) und nach erhöhten Kurszielen Softwareone (+0,2 Prozent) im Plus. Vontobel (-2,1 Prozent) wurde hingegen hintergestuft.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Handelswoche gegangen. Der freundliche Start folgt auf eine Woche mit starken Verlusten. Grund dafür war eine Entspannung in der Iran-Krise, die verminderte Risikoaufschläge zur Folge hatte.

Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,06 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg ebenfalls leicht um elf Cent auf 59,15 Dollar.

In der vergangenen Woche waren die Erdölpreise dagegen deutlich gefallen. Auslöser war eine tendenzielle Entspannung im Verhältnis zwischen den USA und Iran. Die Gefahr eines Krieges zwischen den beiden Ländern scheint dadurch gesunken zu sein.

Im Iran bleibt die Lage jedoch fragil. Nachdem die iranische Führung eingeräumt hatte, dass ein ukrainisches Passagierflugzeug versehentlich abgeschossen worden sei, formierten sich neuerliche Proteste gegen die Regierung.

+++

06:45

Vor der für Mittwoch erwarteten Unterzeichung einer Handelsvereinbarung zwischen den USA und China stiegen die asiatischen Aktien am Montag auf ein neues 19-Monats-Hoch. "Ein ruhigerer geopolitischer Hintergrund und die Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und China sind unter dem Strich günstig für das globale Wachstum", sagte Joseph Capurso, Devisenstratege bei CBA.

"Das 86-seitige Abkommen wurde jedoch noch nicht veröffentlicht. Es gibt Zweifel, wie umfassend das Abkommen ist und ob das Abkommen von beiden Regierungen vollständig umgesetzt wird."

Asia stocks see mixed start to week after weak US jobs data as markets await US-China trade deal https://t.co/4Njh028Exx #singapore #jobs — Singapore Jobs (@SingaporeJobs88) January 13, 2020

Die Anleger in China blicken zudem positiv auf die in dieser Woche fälligen Handels- und Wachstumsdaten, die voraussichtlich erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Besserung zeigen werden. China hatte im dritten Quartal das langsamste Wachstumstempo seit fast drei Jahrzehnten verzeichnet.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

Die Börse in Tokio blieb aufgrund eines Feiertags geschlossen.

+++

05:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 109,62 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,9009 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9727 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1129 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0826 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3039 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)