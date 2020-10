10:30

Der SMI hält sich bei 0,2 Prozent Kursgewinn au 10'029 Punkten im Plus.

Die SMI-Kurse um 10:28 Uhr:

09:15

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen zum Wochenschluss auf Stabilisierung. Nach den Verlusten zur Wochenmitte hatte sich der Leitindex SMI am gestrigen Donnerstag bis Handelsschluss knapp in die Gewinnzone vorgearbeitet und damit nur 1 Punkt unter der psychologisch wichtigen Marke von 10'000 Zählern geschlossen.

Der SMI bewegt sich nach Börsenstart wenig bewegt sich genau um die 10'000er Linie herum. ABB fallen um 1,8 Prozent zurück, nachdem es vorbörslich noch nach einem Kursanstieg ausgesehen hatte.

Insgesamt würden Investoren nun aber langsam beginnen, sich angesichts der US-Präsidentschaftswahlen zurückzuhalten, heisst es im Handel. In weniger als zwei Wochen werden die US-Bürger darüber entscheiden, wer künftig im Weissen Haus regiert. Trotz der wenigen verbleibenden Zeit machen die Verhandlungsführer der beiden politischen Lager in den USA weiterhin Hoffnung, dass es noch vor dem Wahltermin zu einer Einigung auf ein Konjunkturpaket komme. Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen setzen Investoren weltweit grosse Hoffnung auf ein solches Paket.

Gelungene Überraschung - Lässt ABB den «Fluch der 25 Franken» endlich hinter sich? https://t.co/VzrSITIlLz pic.twitter.com/hd3ihPJId6 — cash (@cashch) October 23, 2020

Der Industriekonzern ABB (-1,3 Prozent) hat den Markt mit einem Gewinnsprung überrascht. Grund dafür ist der per Mitte Jahr abgeschlossene Verkauf der Stromnetzsparte. Analysten zeigen sich in ersten Reaktionen denn auch angenehm überrascht, doch der Kurs fällt nach Börsenstart.

Klar im Plus notieren Schindler-PS (+4 Prozent) nach Zahlen. Der Rolltreppen- und Liftkonzern hat in den ersten neun Monaten etwas besser als erwartet abgeschnitten und zeigt sich für das Gesamtjahr etwas weniger pessimistisch als noch zuvor.

Der Pharmakonzern Novartis (-0,4 Prozent) hat für einen Produktkandidaten den "Orphan"-Status erhalten - welcher Arzneimitteln vorbehalten ist, die seltene, lebensbedrohliche oder chronisch behindernde Krankheiten behandeln.

Im breiten Markt fallen noch Komax nach Zahlen mit +0,7 Prozent positiv auf. Analystenkommentare wirken derweil bei Bâloise (+1,3 Prozent) und SIG Combibloc (-0,5 Prozent) in unterschiedliche Richtungen.

08:10

Die ABB-Aktie geniesst vorbörlich hohes Vertrauen: Nach den Drittquartalszahlen ist sie um 3,3 Prozent höhergestellt. Auch die übrigen 19 SMI-Aktien stehen im Plus. Der Markt insgesamt legt vorbörslich um 0,6 Prozent zu.

Schindler (+2,4 Prozent), Komax (+2,6 Prozent) und Valora (+1,9 Prozent) profitieren ebenfalls von ihrer jeweiligen Zahlenvorlage.

06:05

Die Kursgewinne an der Wall Street haben die Börsen in Japan beflügelt. Den Anstieg begrenzte allerdings die schwächeren Halbleiterwerte, die von nachbörslich fallenden Intel-Aktien nach unten gezogen wurden.

Der weltgrösste Chiphersteller hatte mit seinen Erlösen die Märkte enttäuscht. Vor allem das rückläufige Geschäft mit Rechenzentren setzte dem Konzern zu.

Intel: Zahlen enttäuschen vor allem in wichtiger Sparte - Aktie geht nachbörslich baden https://t.co/j4RxtRMEZN pic.twitter.com/B1CVJdguMR — DER AKTIONÄR (@aktionaer) October 22, 2020

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 23'524 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1624 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 104,69 Yen und stagnierte bei 6,6807 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9070 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1802 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0708 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3072 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)