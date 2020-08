09:10

Der SMI steht um 0,25 Prozent bei 10'202 Punkten tiefer. Belastet wird der Index vor allem von den nicht gut performenden Schwergewichten.

Folgt mehr.

08:15

Julius Bär berechnet den SMI bei 10'251 Punkten um 0,2 Prozent höher. Vorbörslich sind alle 20 Unternehmen im Plus, mit Ausnahme von SGS (-2,9 Prozent). Die Familie von Finck trennt sich von ihren Anteilen am Genfer Warenprüfer. Bei SIG Combibloc (-1,8 Prozent) hat Grossaktionär Onex die Beteiligung stark reduziert.

Givaudan (+0,7 Prozent) profitiert hingegen von einem positiven Analystenkommentar. Am breiten Markt werden die Zahlen von GAM (+0,4 Prozent) offenbar relativ gut aufgenomen. Galenica (+1,2 Prozent) legte solide Zahlen vor.

+++

07:50

Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen und haben damit einen Teil der deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt wieder abgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,81 US-Dollar. Das waren 34 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 29 Cent auf 40,72 Dollar.

Am Montag hatten noch eine allgemein freundliche Lage an den Finanzmärkten und besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt. Vor allem eine überraschend starke Stimmungsaufhellung in US-amerikanischen Industriebetrieben hatte die Notierungen am Ölmarkt nach oben getrieben. Zeitweise war der Preis für Rohöl aus den USA bis auf 41,24 Dollar je Barrel gestiegen.

+++

06:10

Asiens Anleger sind hin und hergerissen: Ein Branchenindikator zeigte, dass die Produktionstätigkeit in den USA im Juli mit dem schnellsten Tempo seit mehr als einem Jahr expandierte. Einige Anleger blieben jedoch vorsichtig: Der Anstieg der Coronavirus-Fälle und der Streit um die Geschäftstätigkeit chinesischer Technologieunternehmen in den USA lasteten auf den Börsen.

China and the U.S. are jockeying for position in a changing world, facing off on everything from TikTok to spying to trade https://t.co/6nLNBmuzJj pic.twitter.com/CqU1ZeJvhG — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) August 4, 2020

Der Softwaregigant Microsoft ist am Kauf des US-Geschäfts des Videodienstes TikTok Interessiert. Präsident Donald Trump ist die App des chinesischen Unternehmens ByteDance wegen Sicherheitsbedenken schon lange ein Dorn im Auge. TikTok werde am 15. September schliessen müssen wenn nicht Microsoft "oder jemand anders" ein Geschäft abschliesse, so dass "das Finanzministerium der USA viel Geld bekommt".

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 1,5 Prozent höher bei 22'518 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent und lag bei 1548 Punkten.

Die Börse in Shanghai und der CSI300 liegen um je circa 0,1 Prozent im Plus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

+++

05:35

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 106,10 Yen und stagnierte bei 6,9811 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9172 Franken.

Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1765 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0798 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3081 Dollar.

+++

23:00

Gute Konjunkturdaten haben der Wall Street am Montag einen erfolgreichen Wochen- und Monatsstart beschert. Die Technologie-Indizes Nasdaq Composite und Nasdaq 100 erreichten in dem weiter freundlichen Umfeld im Handelsverlauf Rekordhochs. In den USA hatte sich die Stimmung in der Industrie im Juli überraschend deutlich aufgehellt. Bereits zuvor hatten hoffnungsfroh stimmende Nachrichten aus Asien für gute Laune gesorgt: Chinas Industrie bleibt nach der Corona-Krise auf Erholungskurs.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial rückte um 0,89 Prozent auf 26 664,40 Punkte vor. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,72 Prozent auf 3294,61 Zähler aufwärts. Der Nasdaq 100 zog um 1,37 Prozent auf 11 055,08 Punkte an.

Is Microsoft too close with the Chinese government? “If Microsoft was tight and cozy with the Chinese government, Microsoft’s business would be bigger in China,” Steve Ballmer says. https://t.co/mbQJNTeHxp pic.twitter.com/aEl2QYnjyI — CNBC (@CNBC) August 4, 2020

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)