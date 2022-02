10:10

Die stärksten Bewegungen im Vormittagshandel:

SMI (+0,3 Prozent):

Logitech: +1,5 Prozent

Nestlé: +1 Prozent

Richemont: +1 Prozent

Givaudan: -0,9 Prozent

Lonza: -0,6 Prozent

Credit Suisse: -0,6 Prozent

SPI (+0,2 Prozent):

Obseva: +5,8 Prozent

Wisekey: +3,7 Prozent

Montana Aerospace: +3,1 Prozent

Dätwyler: -8 Prozent

Achikco: -6,7 Prozent

Spexis: -5,7 Prozent

09:15

Neue Hoffnung auf eine Deeskalation der Ukraine-Krise sorgen für positive Impulse. Doch dürften die Kursgewinne nicht allzu gross ausfallen, denn die Anleger gehen laut Händlern keine Risiken ein. Zudem bleiben Impulse aus den USA dünn gesät, weil dort wegen des Feiertags "George Washington Birthday" die US-Börsen geschlossen bleiben.

Die zukünftige US-Geldpolitik verunsichere die Anleger weiter, heisst

es. Wegen der hohen Inflation werden inzwischen sechs bis sieben Zinsschritte

bis Ende Jahr erwartet.

Im Fokus der Anleger stehen die Aktien der Credit Suisse (-0,2 Prozent). Der Kursrückgang ist allerdings schwächer als vorbörslich indiziert. Laut einem Medienbericht soll die Schweizer Grossbank über Jahre Autokraten, Drogendealer sowie mutmassliche Kriegsverbrecher und Menschenhändler als Kunden akzeptiert haben. Das belegen nach Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) Daten aus dem Geldinstitut, die dem Blatt nach eigenen Angaben von einer anonymen Quelle zugespielt wurden. Die CS weist die Vorwürfe und Unterstellungen über "angebliche Geschäftspraktiken der Bank entschieden zurück."

An der Spitze des SMI stehen Logitech (+1,8 Prozent) und Richemont (+1,7 Prozent). Auf den hinteren Reihen gewinnen Dufry (+1,8 Prozent). Bei dem Reisedetailhändler kommt es zu einem Führungswechsel. Xavier Rossinyol wird am 1. Juni 2022 den CEO-Posten von Julian Diaz übernehmen. Rossinyol war bereits von 2004 bis 2015 im Management-Team von Dufry, zunächst als Finanzchef und als Chief Operating Officer für die Region Asien und Europa. In den letzten sieben Jahren amtierte er als CEO des Airline-Caterers Gategroup.

09:05

Der SMI notiert nach Börsenbeginn um 0,4 Prozent bei 12'058 Punkten höher.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,5 Prozent bei 12'070 Punkten höher.

Deutlich tiefer gestellt ist im SMI nur die Aktie der Credit Suisse (-1,8 Prozent). Berichten in internationalen Medien zufolge hat die Bank jahrelang Kriminelle als Kunden akzeptiert. Gegen Inhalte der Berichte unter dem Schlagwort "Suisse Secrets", die auf Datenlecks zurückgehen, hat die Bank am Sonntagabend allerdings auch Stellung bezogen.

Banken - Wirbel um die Credit Suisse: Bank soll Kriminelle als Kunden akzeptiert haben https://t.co/Rzmuvdb7zW pic.twitter.com/bSPAIODm1e — cash (@cashch) February 20, 2022

06:35

Kurs Euro-Franken: 1,0453

Ölpreis (Brent) in Dollar: 93,790

Goldpreis Feinunze in Dollar: 1891,59

Bitcoin in Dollar: 39'303

Beim Broker IG tendiert der SMI ausserhalb des Börsenhandels um 0,3 Prozent höher.

Am Freitag verlor der SMI verlor 0,5 Prozent auf 12'010 Punkte.

Termingeschäfte an den US-Börsen: Dow Jones Futures: +0,54 Prozent

S&P 500 Futures: +0,60 Prozent

Nasdaq Futures: +0,53 Prozent

06:25

Die Aussicht auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts kann am Montag die Sorgen der Anleger in Asien über eine aggressive Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed nicht wegwischen.

Geopolitik - Ukraine-Konflikt: Biden und Putin stimmen Gipfeltreffen zu https://t.co/Gl4riI628R pic.twitter.com/Rz73juOPgT — cash (@cashch) February 21, 2022

US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin haben sich grundsätzlich auf ein Gipfeltreffen zur Bewältigung der Krise verständigt. Doch die Börsianer blicken auf die in dieser Woche veröffentlichten Daten zur US-Kerninflation: Experten zufolge werden die Daten voraussichtlich einen jährlichen Anstieg von 5,1 Prozent zeigen - das schnellste Tempo seit Anfang der 80er-Jahre. "Die Januar-Inflationswerte haben deutlich nach oben überrascht", so Bruce Kasman, Chefökonom bei JPMorgan. "Wir gehen nun davon aus, dass die Fed auf jeder der nächsten neun Sitzungen die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 26'916 Punkten.

5:55

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 114,93 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3222 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9198 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1360 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0451 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3620 Dollar.

