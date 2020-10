10:20

Der SMI steht um 0,1 Prozent bei 10'200 Punkten höher. Top-Aktie ist Alcon (+1,8 Prozent), gefolgt von der Credit Suisse (+1 Prozent). Lonza (-0,3 Prozent) ist mittlerweile ins Minus gefallen, womit von keiner eindeutigen Dominanz von Gesundheitsaktien die Rede sei kann.

Die Zahlen von Givaudan kommen schlecht an: Der Aromen- und Riechstoffhersteller fällt an der Börse um 2 Prozent zurück. Bei AMS (-2 Prozent), wo ebenfalls Zahlen publiziert worden sind, sieht es ähnlich aus.

Idorsia (+0,9 Prozent) zieht trotz angekündigter Kapitalerhöhung Käufer an.

Wichtige Kurszielveränderungen am Schweizer Markt: Givaudan: Bernstein senkt von 2780 auf 2749 Franken - 'Underperform'

Sonova: CS erhöht von 240 auf 265 Franken - 'Outperform'

Sonova: Citi-Group-Kursziel bei 240 Franken - Einstufung 'Neutral'

Kühne+Nagel: CS erhöht von 135 auf 150 Franken - 'Underperform'

Siegfried: Research Partners erhöhen von 570 auf 626 Franken - 'Halten'

LLB: Research Partners senkt von 85 auf 72 Franken - 'Kaufen'

09:10

Der Leitindex SMI seit seinen Zickzackkurs der letzten Tage weiter fortsetzen. Es ist derzeit vor allem der Nachrichtenfluss zum Thema US-Konjunkturpaket, der die Märkte in die eine oder andere Richtung lenkt. Nach Börsenöffnung legt der SMI um 0,6 Prozent auf 10'254 Punkte zu.

Nachdem Aussagen von US-Präsident Donald Trump, er werde Verhandlungen über ein weiteres Programm erst nach den Wahlen fortsetzen, am Mittwoch noch für Kursverluste gesorgt hatten, kündigte er nun vereinzelte Päckchen an, was die Stimmung wieder hob. Entsprechend stark fallen die Vorgaben der Wall Street aus. Die asiatischen Börsen sind diesen gefolgt. Generell gehen Marktteilnehmer davon aus, dass die derzeitige Volatilität noch bis zu den Wahlen anhält und sich punktuell gar noch etwas verstärken könnte.

Die Kurse um 9.05 Uhr:

Der Aromen- und Riechstoff-Hersteller Givaudan (-0,2 Prozent) ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 in etwa wie erwartet weiter gewachsen. Analysten zeigen sich in ersten Reaktionen denn auch zufrieden mit dem Zahlenwerk und sehen die vorbörslichen Abgaben eher als Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt guten Lauf der Titel.

Abwärts geht es auch für die Aktien des Sensorenherstellers AMS (-3,3 Prozent). Dieser treibt die geplante Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram weiter voran und legt zur Finanzierung Wandelanleihen auf. Zudem werde mit den Banken über eine neue Brückenfinanzierung verhandelt, welche die vorherige ablösen soll. Der Umsatz des dritten Quartals liege zudem im Rahmen der Erwartungen, stellt das Unternehmen in Aussicht.

Im breiten Markt sind die Aktien des Biotechunternehmens Idorsia nach einer angekündigten Kapitalerhöhung vorbörslich um 4,5 Prozent gefallen. Derzeit steht noch kein Kurs fest. Mit frischem Geld will das Unternehmen die mögliche Markteinführung seines Schlafmittels sowie weiterer Pipeline-Projekte finanzieren.

08:10

Julius Bär taxiert den SMI vorbörslich um 0,4 Prozent bei 10'229 Punkten höher. Von den 20 Grosskonzern-Titel tanzt nur Givaudan aus der Reihe: Der Titel ist nach Zahlen um 1,5 Prozent tiefer gestellt.

Am breiten Markt fallen Idorsia (-4,5 Prozent) deutlich. Das Biotech-Unternehmen braucht frisches Kapital.

07:00

Die Ölpreise haben sich im asiatischen Handel am Donnerstag teils leicht von den Vortagesverlusten erholt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,16 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte wenig verändert um die 40 Dollar. Laut Marktbeobachtern stützte unter anderem den Wirbelsturm Delta die Preise. Er habe im Golf von Mexiko zur weitgehenden Schliessung der dortigen Förderung geführt.

06:55

Der Nikkei-Index in Japan liegt um 1 Prozent bei 23'464 Punkten höher. Die asiatischen Anleger hoffen nach dem Stopp der Verhandlungen über ein grosses US-Konjunkturpaket auf kleine Finanzspritzen für einzelne Branchen. US-Präsident Donald Trump unterstützte die Risikostimmung und forderte in mehreren Nachrichten auf Twitter den Kongress auf, Finanzspritzen für Zielindustrien, Kleinunternehmen und Verbraucher auf den Weg zu bringen.

Trump hatte nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus ins Weisse Haus überraschend die Verhandlungen über neue Wirtschaftshilfen bis nach der Wahl am 3. November verschoben. Kurz darauf pochte er allerdings auf ein 25 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für Fluggesellschaften, das die Jobs von Zehntausenden Mitarbeitern sichern soll. "Finanzhilfen sind wieder im Gespräch, aber das ist mühsam geworden, und die Märkte brauchen keinen Grund zur Erholung, sie brauchen nur keine negativen Nachrichten", sagte Chris Weston, Stratege bei Pepperstone in Melbourne.

Die Börse in Shanghai blieb aufgrund eines Feiertags geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,8 Prozent. Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,98 Yen und stagnierte bei 6,7898 Yuan.

06:35

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 105,98 Yen und stagnierte bei 6,7898 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9167 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1767 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0791 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2923 Dollar.

22:40

Die Anleger an den US-Börsen haben den Schock über den Stopp im Verhandlungspoker um frische Konjunkturhilfen schnell verdaut. US-Präsident Donald Trump nährte die Hoffnung an den Börsen, dass zumindest der angeschlagenen Flugbranche schnell unter die Arme gegriffen werden könnte.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Mittwoch 1,9 Prozent höher auf 28'303 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,9 Prozent auf 11'364 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,7 Prozent auf 3419 Punkte zu. Das zog auch den deutschen Leitindex Dax ins Plus.

Trump hatte einen Tag nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, in dem er wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus behandelt worden war, überraschend die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten über neue Konjunkturhilfen bis nach der Präsidentenwahl am 3. November verschoben. Allerdings pochte er kurz darauf auf ein 25 Milliarden Dollar Hilfspaket für Fluggesellschaften, das die Jobs von Zehntausenden Mitarbeitern sichern soll. Die Aktien von Delta Air, American Airlines, United Airlines und JetBlue Airways stiegen zwischen 3,5 und 6,8 Prozent.

Der Stopp der Gespräche über das grosse Konjunkturpaket dürfte kaum einen signifikanten Ausverkauf auslösen, sagten Börsianer. "Die meisten Marktteilnehmer haben ohnehin nicht damit gerechnet, dass es vor der Wahl zu einem Abschluss kommt", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus Axi Corp. Sollte aber kurz nach der Wahl kein Konjunkturpaket angekündigt werden, könnten die Investoren zunehmend nervös werden, dass die wirtschaftliche Erholung an Schwung verliere.

Denn viele Börsianer gingen davon aus, dass die Impulse für die Wirtschaft nur verschoben, aber nicht aufgehoben seien.

