09:55

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im frühen Handel wenig verändert. Knapp eine Stunde nach dem Beginn des Handels liegt der SMI bei 11'068 Punkten leicht höher im Kurs. ABB führt die Tabelle weiter an.

Verhaltene Vorgaben aus den USA und aus Asien sowie eine gewisse Zurückhaltung vor dem Zinsbeschluss der US-Notenbank Fed zügle den Risikoappetit, heisst es am Markt. Zudem habe auch die laufende Bilanzsaison einen grossen Einfluss auf die Kurse. So würden die Zahlen von ABB, Novartis und UBS unterschiedlich aufgenommen.

Veränderungen bei Kurszielen von Schweizer Aktien Swiss Re: Credit Suisse erhöht auf 88 (86) Fr. - Neutral

LafargeHolcim: UBS erhöht auf 63 (61,50) Fr. - Buy

Kursziel Sika: UBS erhöht auf 270 (235) Fr. - Neutral

Geberit: Berenberg erhöht auf 605 (545) Fr. - Hold

Kühne+Nagel: Deutsche Bank erhöht auf 255 (250) Fr. - Hold

Kühne+Nagel: Vontobel erhöht auf 282 (269) Fr. - Hold

Kühne+Nagel: Credit Suisse erhöht auf 206 (187) Fr. - Underperform

Kühne+Nagel: JPM senkt auf Underweight (N) - Ziel 237,73 (255,05) Fr.

Zur Rose: UBS senkt auf 257 (260) Fr. - Sell

Inficon: Research Partners erhöht auf 1000 (900) Fr. - Halten

Conzzeta: Credit Suisse erhöht auf 1345 (1280) Fr. - Outperform

Mobilezone: Mirabaud Securities erhöht auf 14,50 (13,60) Fr. - Buy

+++

09:20

Der SMI steht eine Viertelstunde nach Börsenstart bei 11'162 Punkten. Er ist damit unverändert. Die Konsolidierung halte an, heisst es am Markt. Einen starken Einfluss auf die Marschrichtung der Aktienkurse hat die laufende Bilanzsaison , die am heutigen Tag in eine heisse Phase tritt. Mit ABB, Novartis und UBS haben gleich drei SMI-Schwergewichte ihre Zahlen veröffentlicht.

Bei den Blue Chips fallen UBS (-3,5 Prozent) am stärksten auf. Die Grossbank hat zwar den Gewinn im ersten Quartal auf 1,8 Milliarden Dollar gesteigert. Aber auch die Schweizer Nummer Eins der Branche hat im Zusammenhang mit der Pleite des US-Hedgefunds Archegos "einen Schuh voll" herausgezogen. Konkret schmälert diese den Reingewinn der UBS um 434 Millionen Dollar.

Die Zahlen von Novartis (+0,3 Prozent) werden zurückhaltender aufgenommen. Umsatz und Gewinn gingen zurück. Grund dafür ist vor allem das wegen der Coronapandemie geänderte Patientenverhalten. Insgesamt hat der Pharmakonzern die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen können. Für das Gesamtjahr gibt sich der der Konzern vorsichtig, bestätigt allerdings seine Ziele.

Industrie - ABB stellt Börsengang von Elektromobilitäts-Geschäft in Aussicht https://t.co/OlgSOwSdcd pic.twitter.com/XqWfVmoRh4 — cash (@cashch) April 27, 2021

Die Zahlen von ABB (+1,6 Prozent) waren mehrheitlich bereits bekannt und damit keine Überraschung mehr. ABB hatte die Kennzahlen zum ersten Quartal mehrheitlich bereits vor knapp zwei Wochen publiziert und dabei auch die Prognose für das Gesamtjahr 2021 erhöht. Fantasie erhält der Titel laut Händlern von den Äusserungen seines CEO Björn Rosengren. Dieser sagte laut Mitteilung, ABB komme mit dem geplanten Verkauf verschiedener Divisionen voran. "Ich gehe davon aus, dass wir den ersten Deal im zweiten Halbjahr unterzeichnen werden", wird der CEO zitiert.

Am breiten Markt stechen die Aktien von Bucher (-0,5 Prozent) etwas hervor. Der Industriekonzern hat im ersten Quartal gut ein Drittel mehr Aufträge an Land gezogen, und auch der Umsatz nahm zu. Zudem tönt der Ausblick auf das Gesamtjahr nun optimistischer.

Grössere Abschläge bei Swiss Life (-4,2 Prozent) und bei Arbonia (-2,3 Prozent) erklären sich mit dem Dividendenabgang. Swiss Life werden ex-Dividende von 21 Franken und Arbonia von 0,47 Franken gehandelt.

Im Fokus der Anleger dürfte weiterhin auch die Sitzung der US-Notenbank Fed stehen, deren Ergebnisse am Mittwochabend veröffentlicht werden. Fed-Chef Jerome Powell dürfte dabei an der ultra-lockeren Geldpolitik festhalten. Massgebliche Änderungen werden am Markt nicht erwartet. Trotz der anziehenden Wirtschaft haben Notenbankvertreter bisher keine Signale für eine Rückführung der geldpolitischen Unterstützung gegeben. Heute Nachmittag wird in den USA zudem das Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Der private Konsum gilt als grösste Stütze der US-Wirtschaft.

+++

09:05

Der SMI startet tiefer bei 11,151 Punkten, ein Minus von 0,1 Prozent. Top-Aktie ist nach guten Zahlen ABB. Die UBS fällt nach Zahlen ab, Swiss Life wird ex Dividende gehandelt.

+++

08:10

Der SMI tendiert vor Börsenöffnung um 0,02 Prozent bei 11'165 Punkten höher.

Die UBS-Aktie ist nach Zahlen um 1,1 Prozent tiefer gestellt. Novartis (-0,05 Prozent) ist nach Zahlen leicht schwächer. ABB (+0,6 Prozent) hat ein gutes Resulat vorgelegt. Insgesamt sind die SMI-Vorbörsenzahlen sehr unterscheidlich. Swiss Life (-4,1 Prozent) bilden das Schlusslicht, allerdings wird die Aktie ex Dividende gehandelt.

Banken - UBS-Gewinn unter der Gewinnprognose fürs erste Quartal https://t.co/nXIWajaI16 pic.twitter.com/qfAZEjq8u2 — cash (@cashch) April 27, 2021

Am hauptsächlich tiefer indizierten breiten Markt stechen nach Zahlen Bucher (+0,7 Prozent) heraus.

+++

06:20

Nach Angaben der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer.

Im Lauf des frühren Morgens werden die SMI-Firmen UBS und Novartis ihre Zahlen vorlegen.

+++

06:15

Die asiatischen Aktien sind am Dienstag zunächst gefallen. Die Anleger waren vor den Sitzungen der Bank of Japan, der US-Notenbank Fed und der beginnenden Bilanzsaison zurückhaltend und liessen den Optimismus der vergangenen Tage über die Erholung der Weltwirtschaft hinter sich. "Es gibt zwei Gründe, um hinsichtlich Aktien und Rohstoffen positiv zu bleiben", sagte Masayuki Kichikawa, Chef-Makro-Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management in Tokio. "Die Weltwirtschaft dürfte sich weiter festigen und viele Industrieländer steuern aufgrund der Fortschritte bei den Impfungen auf einen Aufschwung zu."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steht um 0,1 Prozent bei 29'092 Punkten tiefer.

+++

05:35

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

+++

05:25

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 108,29 Yen und stagnierte bei 6,4862 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9158 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2068 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1056 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3882 Dollar.

+++

Die US-Börsen haben sich am Montag weiter dicht unter ihren jüngsten Rekordhochs gehalten. Allerdings gab der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial im Handelsverlauf seine Auftaktgewinne ab und schloss mit leichten Verlusten. Der marktbreite S&P 500 indes kletterte erneut auf ein Rekordhoch. Insgesamt verlief das Geschäft jedoch sehr ruhig und in engen Handelsspannen.

Dank robuster Wirtschaftsdaten hatten sich die wichtigsten vier Indizes bereits am Freitag von ihrem kleinen Rückschlag durch angebliche Steuererhöhungspläne von US-Präsident Joe Biden wieder erholt. Die an diesem Montag veröffentlichten Auftragsdaten aus der US-Industrie für Februar fielen dagegen zwar weniger stark als erwartet aus, dennoch wurde im Monatsvergleich ein Anstieg verzeichnet. Zudem blicken die Anleger zunehmend auf die Überwindung der Corona-Krise durch Impfungen.

Der Dow schloss letztlich mit einem Minus von 0,18 Prozent auf 33'981,57 Punkte. Der S&P 500, der bei 4194 Punkten zeitweise wieder sein Rekordhoch vom Freitag erreicht hatte, beendete den Handel mit plus 0,18 Prozent auf 4187,62 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 baute seine Auftaktgewinne aus und stieg letztlich um 0,61 Prozent auf 14'026,16 Zähler.

Börse - Mittel gegen indische Corona-Variante: Diese Impfstoff-Aktie setzt zur Rally an https://t.co/bUGxwt8xs6 pic.twitter.com/L9GTswczRg — cash (@cashch) April 26, 2021

Besonders stark gefragt waren an der Nasdaq mit einem Plus von etwas mehr als 20 Prozent die Papiere von Ocugen . Sie waren bereits am Freitag mit wilden Kurskapriolen aufgefallen. Gemeinsam mit einem indischen Partner arbeitet das US-Unternehmen an einem Covid-19-Impfstoff. Signale für einen unmittelbar bevorstehenden Antrag auf eine Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde hatten die Papiere vor dem Wochenende zeitweise um 47 Prozent nach oben getrieben. Eine dann erfolgte Meldung über einen Anteilsverkauf an institutionelle Anleger zu einem tieferen Kurs hatte ihnen jedoch den Wind fast wieder komplett aus den Segeln genommen.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)