Kursziel- und Ratingveränderungen am Schweizer Markt: Credit Suisse: Citigroup erhöht von 17,90 auf 18,40 Franken - 'Buy'

Sika: HSBC erhöht auf Kaufen, Ziel 339 Franken

Swiss Re: Société Générale erhöht von 80,80 auf 86 Franken - 'Hold'

Richemont: Credit Suisse erhöht von 75 auf 80 Franken - 'Neutral'

Straumann: Commerzbank erhöht von 1000 auf 1150 Franken - 'Buy'

Belimo: Research Partners erhöht von 5500 auf 6050 Franken - 'Verkaufen'

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,6 Prozent bei 10'994 Punkten. Am stärksten ziehen Sika (+1,5 Prozent) und Roche (+0,9 Prozent) an. Am breiten Markt stehen Straumann (+1 Prozent) hervor.

Bei Sika und Straumann wirken positive Analystenkommentare auf die vorbörsliche Indikation.

Dollar pauses its decline on fresh virus worries https://t.co/7yRRM4f3f8 pic.twitter.com/oe9O54qEoq — Reuters (@Reuters) January 25, 2021

08:00

Die Ölpreise haben sich am Montag wenig verändert. Am Morgen verharrte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf 55,41 US-Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 52,25 Dollar und damit zwei Cent weniger als am Freitag. Marktbeobachter sprachen von einem insgesamt impulsarmen Wochenauftakt am Ölmarkt.

Am Freitag hatte die US-Regierung einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl gemeldet, was die Preise belastet hatte. Die Vorräte legten demnach um 4,35 Millionen Barrel auf 486,6 Millionen Barrel zu, während Volkswirte einen Rückgang erwartet hatten.

07:15

Der IG Bank zufolge tendiert der SMI höher. Ein-Dreiviertelstunden vor Handelsbeginn steht der Kurs um 0,6 Prozent im Plus.

06:15

Bitcoin steht zum Dollar aktuell bei 33'300 Dollar. Über das Wochenende ist der Kurs etwas angestiegen. Anfang Monat hatte die Kryptowährung ein Hoch bei fast 42'000 Dollar gesehen.

06:10

Die Hoffnung auf neue Corona-Hilfen in den USA hat die Börse in Tokio am Montag gestützt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,4 Prozent höher bei 28'747 Punkten. Gefragt waren insbesondere Technologiewerte und Pharmaaktien.

Stocks will fall at least 30% in a drawn-out bear market, investor David Tice warns (via @TradingNation) https://t.co/doglwuHI6q — CNBC (@CNBC) January 24, 2021

04:40

Die Börse in Shanghai liegt um 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,9 Prozent.

04:35

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 103,76 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4766 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8850 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2176 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0779 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3704 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)