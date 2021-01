10:00

Der SMI verläuft leicht im Plus bei 10'882 Punkten. Bei den Einzeltiteln hat sich mittlerweile die Swatch Group an die Spitze gesetzt, gefolgt von Alcon und Richemont.

Richemont selbst hat eine deutliche Kurszielerhöhung von der Royal Bank of Canada erhalten. Die RBC erhöhte das Kursziel für Richemont auf

95 von 79 Franken und belässt die Einstufung auf "Outperform". Der Online-Kanal mache derzeit lediglich 17 Prozent vom Umsatz aus und schreibe Verluste, was bei Investoren immer wieder Frustration ausgelöst habe, heisst es im Kommentar. Mit dem Joint-Venture mit Farfetch/Alibaba in China sei aber diesbezüglich eine neue Ära angebrochen.

Die Gewinnschwelle im Online-Geschäft dürfte näher rücken und damit werde die Entwicklung des Geschäftsmodells besser sichtbar. Richemont sei mit Blick auf 2021 eine der besten Ideen für den Luxusgüter-Sektor, so die

Experten.

09:10

Der SMI startet leicht im Minus: Nach Börsenstart fällt der Kurs um 0,1 Prozent auf 10'867 Punkte. Die Vorgaben aus Übersee geben unterdessen keine klare Richtung vor. In den USA schloss die Wall Street angesichts mangelnder Impulse nur minimal über dem Stand, den sie zum europäischen Börsenschluss hatte.

In Asien weisen die wichtigsten Börsen keine einheitliche Tendenz auf. Kursgewinnen in Japan stehen Verluste in China gegenüber.

Insgesamt fehlen dem Markt derzeit wichtige Impulse, wie es einstimmig aus dem Handel hiesst. So beschäftigen zwar auf der einen Seite weiterhin die Zahlen der Covid-19-Fälle. Mehrere Regierungen haben strenge Restriktionen erlassen, um das Virus in den Griff zu bekommen. Dem stehen Berichte gegenüber, wonach der designierte Präsident Joe Biden diese Woche Konjunkturprogramme in Billionenhöhe ankündigen werde.

Vor diesem Hintergrund warten Investoren gespannt auf EZB-Chefin Christine Lagarde, die sich an einer Konferenz äussern wird. Investoren versprechen sich Hinweise zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Am Abend wird dann noch das Fed den Konjunkturbericht "Beige Book" vorlegen.

Alcon (+1 Prozent)A will 2021 Dividenden bezahlen. Der Pharmakonzern Roche (-0,4 Prozent) und sein Partner Regeneron werden der US-Regierung bis Ende Juni 2021 bis zu 1,25 Millionen weitere fertige Dosen des Corona-Cocktails verkaufen. Das US-Gesundheitsministerium (HHS) und das Verteidigungsministerium (DOD) hätten im Rahmen der Operation Warp Speed zusätzliche Mengen eines Antikörper-Cocktails bei Regeneron bestellt.

Mit Kursgewinnen von 0,05 Prozent bei der CS und 0,7 Prozent bei der UBS zeigen sich auch die Bank-Aktien wieder unter den Favoriten. Sie profitieren derzeit von den höheren US-Zinsen. Das Schwergewicht Nestlé (+0,1 Prozent) präsentiert sich nach einer Hochstufung durch die RBC ebenfalls etwas freundlicher.

Temenos (-3 Prozent) fallen entgegen der vorbörslichen Indikation nach Bekanntgabe neuer Zahlen deutlich. Insgesamt sehen Analysten in ihren ersten Kommentaren sowohl Licht und Schatten in den Zahlen. Zudem waren die Papiere zuletzt nach einer Reihe negativer Analystenkommentare stärker zurückgefallen.

Analystenkommentare stützen die Aktien der Cembra Money Bank, die 1,5 Prozent gewinnen. Die CS hatte sich positiv geäussert. Auch bei Straumann (+1,4 Prozent) stützt ein CS-Kommentar.

Kursziel- und Ratingänderungen am Schweizer Markt: Nestlé: Ziel 98 Franken - Erhöht von 'Underperform' auf 'Sector Perform'

UBS: Citigroup erhölht von 16,10 auf 16,50 Franken - 'Buy'

LafargeHolcim: Deutsche Bank erhöht von 61 auf 67 Franken - 'Buy'

Sika: Barclays erhöht von 270 auf 285 Franken - 'Overweight'

Sika: Jeffries erhöht von 270 auf 300 Franken - 'Buy'

Richemont: RBC erhöht von 79 auf 95 Franken - 'Outperform'

Julius Bär: BoA erhöht von 49 auf 70 Franken - 'Buy'

Schindler: Barclays senkt von 220 auf 210 Franken - 'Equal Weight'

Straumann: CS erhöht von 1150 auf 1170 Franken - 'Outperform'

Cembra: CS erhöht von 111 auf 119 Franken - 'Outperform'

SoftwareOne: JPM erhöht von 28 auf 30 Franken - 'Overweight'

Conzzeta: CS erhöht von 1130 auf 1280 Franken - 'Outperform'

Sensirion: JPM erhöht von 51 auf 70 Franken - 'Neutral'

Cosmo: Research Partners erhöht von 105 auf 107,50 Franken - 'Kaufen' Daten: Bloomberg

08:10

Der SMI steht vorbörslich höher und legt um 0,3 Prozent zu. Bei den Blue Chips stehen wegen Produktenews Roche (+0,7 Prozent) und wegen möglicher US-Sanktionen Zurich (-0,2 Prozent) im Fokus.

Temenos (+3,2 Prozent) sind nach Zahlen höher gestellt.

08:00

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihren Höhenflug der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent stieg am Morgen bis auf 57,42 US-Dollar und ein Fass US-Öl der Sorte WTI erreichte 53,93 Dollar. Das sind jeweils die höchsten Stände seit Februar 2020. In den vergangenen Handelstagen waren immer wieder neue Höchststände erreicht worden.

Als Grund für den aktuellen Preisanstieg wird auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. Sinkende Ölreserven können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage oder ein zu geringes Angebot sein und stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven erwartet. Diese werden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen.

07:30

Gemäss dem Broker IG liegt der vorbörsliche Kurs des SMI um 0,05 Prozent bei 10'878 Punkten im Minus.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich zunächst auf den Auftritt von EZB-Chefin Christine Lagarde bei der "Reuters Next"-Konferenz. Von ihr versprechen sie sich Hinweise zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank nach der Überwindung der Coronavirus-Pandemie und nach dem endgültigen Austritt Grossbritanniens aus der EU.

Ausserdem erhoffen sie sich erste Ergebnisse der EZB-Strategie-Überprüfung. Am Abend (MEZ) legt dann die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht vor. Aus dem "Beige Book" versuchen Börsianer abzuleiten, wie sich die Geldpolitik der Fed entwickelt.

Daneben stehen die US-Konsumentenpreise auf dem Terminplan. Diesseits des Atlantik werden Zahlen zur europäischen Industrieproduktion veröffentlicht.

China's CSI 300 Index marches toward a record in its best-ever start to a year. In Hong Kong, the Hang Seng Index rises to its highest since January 2020 https://t.co/FT8rXKnQPb pic.twitter.com/6y2K0v5Vpi — Bloomberg Next China (@next_china) January 13, 2021

06:05

Der japanische Leitindex hat am Mittwoch zugelegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steigt um 1,2 Prozent auf 28'483 Punkte.

Marktteilnehmer sagten, die angehobene Prognose des Elektronik-Konzerns Yaskawa für das operative Geschäft sei bei Investoren gut angekommen. Das Unternehmen spürt eine deutliche Nachfrage aus China für seine Chips und Elektronik-Komponenten. Yaskawa-Aktien verteuerten sich um 2,2 Prozent.

Indonesia rolls out CoronaVac vaccines; Japan widens state of emergency https://t.co/RWexWHVQhQ — SCMP News (@SCMPNews) January 13, 2021

04:25

Im Devisenhandel in Fernost steigt der Euro um 0,06 Prozent und kostete 1,2214 Dollar. Zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Kurs von 1,0820 unverändert.

22:25

An der Wall Street hat der Dow Jones am Dienstag zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,2 Prozent auf 31'068,69 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 13'072,43 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 3801,19 Punkten.

