Laut der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich um 0,04 Prozent stärker.

Mit der Credit Suisse und Nestlé werden zwei wichtige Konzerne die Quartalszahlen vorlegen. Auch Barry Callebaut, Idorsia und Inficon werden über die Resultate informieren.

Die asiatischen Aktien setzen am Donnerstag die Erholung der globalen Märkte nach einem starken Ausverkauf zu Beginn der Woche fort. "Insgesamt denke ich, dass die Märkte immer noch geneigt sind, Risiken einzugehen, und ich glaube nicht, dass wir das endgültige Rekordhoch auf dem US-Aktienmarkt oder bei den globalen Aktien gesehen haben", sagte Kyle Rodda, ein Marktanalyst bei IG in Melbourne. "Am Ende des Tages war (der Ausverkauf Anfang dieser Woche) nur ein Umsichschlagen der Märkte, da die Sahne von den Risikoanlagen abgeschöpft ist."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,1 Prozent höher bei 29'100 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,5 Prozent und lag bei 1917 Punkten.

