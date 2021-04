08:10

Der SMI tendiert vor Börsenöffnung um 0,02 Prozent bei 11'165 Punkten höher.

Die UBS-Aktie ist nach Zahlen um 1,1 Prozent tiefer gestellt. Novartis (-0,05 Prozent) ist nach Zahlen leicht schwächer. ABB (+0,6 Prozent) hat ein gutes Resulat vorgelegt. Insgesamt sind die SMI-Vorbörsenzahlen sehr unterscheidlich. Swiss Life (-4,1 Prozent) bilden das Schlusslicht, allerdings wird die Aktie ex Dividende gehandelt.

Banken - UBS-Gewinn unter der Gewinnprognose fürs erste Quartal https://t.co/nXIWajaI16 pic.twitter.com/qfAZEjq8u2 — cash (@cashch) April 27, 2021

Am hauptsächlich tiefer indizierten breiten Markt stechen nach Zahlen Bucher (+0,7 Prozent) heraus.

06:20

Nach Angaben der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer.

Im Lauf des frühren Morgens werden die SMI-Firmen UBS und Novartis ihre Zahlen vorlegen.

06:15

Die asiatischen Aktien sind am Dienstag zunächst gefallen. Die Anleger waren vor den Sitzungen der Bank of Japan, der US-Notenbank Fed und der beginnenden Bilanzsaison zurückhaltend und liessen den Optimismus der vergangenen Tage über die Erholung der Weltwirtschaft hinter sich. "Es gibt zwei Gründe, um hinsichtlich Aktien und Rohstoffen positiv zu bleiben", sagte Masayuki Kichikawa, Chef-Makro-Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management in Tokio. "Die Weltwirtschaft dürfte sich weiter festigen und viele Industrieländer steuern aufgrund der Fortschritte bei den Impfungen auf einen Aufschwung zu."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steht um 0,1 Prozent bei 29'092 Punkten tiefer.

05:35

Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent.

05:25

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 108,29 Yen und stagnierte bei 6,4862 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9158 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2068 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,1056 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3882 Dollar.

Die US-Börsen haben sich am Montag weiter dicht unter ihren jüngsten Rekordhochs gehalten. Allerdings gab der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial im Handelsverlauf seine Auftaktgewinne ab und schloss mit leichten Verlusten. Der marktbreite S&P 500 indes kletterte erneut auf ein Rekordhoch. Insgesamt verlief das Geschäft jedoch sehr ruhig und in engen Handelsspannen.

Dank robuster Wirtschaftsdaten hatten sich die wichtigsten vier Indizes bereits am Freitag von ihrem kleinen Rückschlag durch angebliche Steuererhöhungspläne von US-Präsident Joe Biden wieder erholt. Die an diesem Montag veröffentlichten Auftragsdaten aus der US-Industrie für Februar fielen dagegen zwar weniger stark als erwartet aus, dennoch wurde im Monatsvergleich ein Anstieg verzeichnet. Zudem blicken die Anleger zunehmend auf die Überwindung der Corona-Krise durch Impfungen.

Der Dow schloss letztlich mit einem Minus von 0,18 Prozent auf 33'981,57 Punkte. Der S&P 500, der bei 4194 Punkten zeitweise wieder sein Rekordhoch vom Freitag erreicht hatte, beendete den Handel mit plus 0,18 Prozent auf 4187,62 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 baute seine Auftaktgewinne aus und stieg letztlich um 0,61 Prozent auf 14'026,16 Zähler.

Börse - Mittel gegen indische Corona-Variante: Diese Impfstoff-Aktie setzt zur Rally an https://t.co/bUGxwt8xs6 pic.twitter.com/L9GTswczRg — cash (@cashch) April 26, 2021

Besonders stark gefragt waren an der Nasdaq mit einem Plus von etwas mehr als 20 Prozent die Papiere von Ocugen . Sie waren bereits am Freitag mit wilden Kurskapriolen aufgefallen. Gemeinsam mit einem indischen Partner arbeitet das US-Unternehmen an einem Covid-19-Impfstoff. Signale für einen unmittelbar bevorstehenden Antrag auf eine Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde hatten die Papiere vor dem Wochenende zeitweise um 47 Prozent nach oben getrieben. Eine dann erfolgte Meldung über einen Anteilsverkauf an institutionelle Anleger zu einem tieferen Kurs hatte ihnen jedoch den Wind fast wieder komplett aus den Segeln genommen.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)