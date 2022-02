06:10

Der SMI tendiert beim Broker IG vorbörslich um 0,3 Prozent höher.

Der Schweizer Leitindex sank am Donnerstag um 1 Prozent auf 12'075 Punkte. Händler erklärten, die Ukraine-Krise verunsichere die Anleger. Berichte über Kämpfe im Osten der Ukraine lasteten auf der Stimmung. Russland teilte den USA offiziell mit, dass es zu einer Reaktion gezwungen sei, sollten die USA mit Moskau keine rechtsverbindlichen Sicherheitsgarantien aushandeln.

06:00

Der Verkaufsdruck an den asiatischen Märkten hat nachgelassen, nachdem US-Aussenminister Antony Blinken einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow Ende nächster Woche zugestimmt hat. Damit wurden Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise geweckt.

"Das sind bessere Nachrichten als die von gestern", sagte Kyle Rodda, Analyst bei IG Markets in Melbourne. "Aber wir haben schon einmal erlebt, dass diplomatische Gespräche ins Leere liefen, und die Truppen sind immer noch an der Grenze, also bleiben Risiken bestehen."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 27'174 Punkten.

04:50

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

