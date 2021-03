06:30

Der SMI notiert im vorbörslichen Handel laut IG Bank 0,02 Prozent im Plus. Gestern schloss der Schweizer Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 10'922 Punkten.

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,7 Prozent höher bei 30'131 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,8 Prozent und liegt bei 1999 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,0 Prozent.

"Wenn die Fed keine Zinsanhebung vornimmt, ist das sehr preistreibend für riskante Anlagen", sagte Teresa Kong, Portfoliomanagerin bei Matthews Asia. "Wir sollten eine leichte Rallye bei asiatischen Vermögenswerten und Währungen sehen." Die Fed prognostizierte, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr um 6,5 Prozent wachsen wird, womit sogar das Wachstumsziel Chinas übertroffen würde - zum Teil dank der massiven fiskalischen Stimulierung und dem Optimismus über den Erfolg von Impfstoffen gegen das Coronavirus. "Es ist irgendwie schockierend, dass die US-Regierung offiziell glaubt, dass die US-Konjunktur in diesem Jahr schneller wachsen wird als die chinesische Regierung es von China annimmt", sagte Christopher Smart, Chef-Stratege beim Barings Investment Institute in Boston. Das sei ein "sensationeller Moment für Investoren".

Geldpolitik - Fed denkt noch lange nicht an Zinswende https://t.co/NH93DLnyzP pic.twitter.com/y8sfE0A1ES — cash (@cashch) March 17, 2021

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,84 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4946 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9233 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1961 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1047 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3945 Dollar.

00:00

Der Dow ging 0,6 Prozent höher bei 33'015,37 Punkten aus dem Handel. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 33'048 Punkten. Der S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 3974,12 Punkte zu. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es nach anfänglichen Verlusten von 1,5 Prozent am Ende um 0,4 Prozent auf 13'202,38 Punkte nach oben.

Der gegenwärtige geldpolitische Kurs werde beibehalten, bis die Ziele der Fed erreicht seien, teilte die US-Notenbank nach ihrer mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung mit. Die Fed strebt Vollbeschäftigung und eine Inflation von längerfristig zwei Prozent an.

Für das laufende Jahr sieht die Fed zwar die konjunkturelle Entwicklung deutlich positiver als noch im Dezember. Damit werde sich auch die Inflation stärker erhöhen als bisher gedacht. Dennoch haben die US-Notenbanker ihre Zinserwartungen nicht verändert. Demnach rechnen sie für die Jahre bis 2023 nach wie vor mit Leitzinsen an der Nullmarke. Die Fed fühle sich anscheinend wohl dabei, die Wirtschaft recht heiss laufen zu lassen, und werde nicht eingreifen, sagte ein Börsianer.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners kommentierte: "Die Fed unterstreicht, dass sie einen stärkeren Preisauftrieb in diesem Jahr als temporär ansieht. Sie versucht hier alles, um die Märkte zu beruhigen und das Inflationsgespenst nicht noch präsenter werden zu lassen."

Börse - Rocket Lab will SpaceX von Elon Musk die Stirn bieten https://t.co/A9c30lAkUT pic.twitter.com/e2wFHxpDO7 — cash (@cashch) March 17, 2021

An der Dow-Spitze zogen die Aktien des Chemiekonzerns Dow Inc um 4,5 Prozent an, nachdem sie im Handelsverlauf auf einen Höchststand geklettert waren. Auf den Plätzen zwei und drei folgten mit Gewinnen von jeweils rund 3 Prozent die Anteilsscheine des Flugzeugbauers Boeing und des Baumaschinenherstellers Caterpillar . Auch sie profitierten von der Hoffnung auf ein Anziehen der Konjunktur.

Am Nasdaq-100-Ende knickten die Anteilsscheine von Pinduoduo nach der Bekanntgabe von Geschäftszahlen um mehr als sieben Prozent ein. Bei der E-Commerce-Plattform habe das Wachstum des Bruttowarenvolumens enttäuscht, urteilten die Analysten der Bank Citigroup.

Ferner büssten die Papiere von Uber gut vier Prozent ein. Mehr als 70'000 Fahrer des Unternehmens in Grossbritannien können künftig mit Mindestlohn, bezahltem Urlaub und anderen Arbeitgeberleistungen rechnen. Nach jahrelangem Rechtsstreit und einer Schlappe vor dem Obersten Gericht kündigte die US-Firma an, britische Fahrer nicht mehr als eigenständige Unternehmer, sondern als Mitarbeiter zu behandeln.

Die Aktien von Plug Power sackten um fast acht Prozent ab. Der Hersteller von Brennstoffzellen muss wegen fehlerhafter Verbuchungen mehrere Jahresabschlüsse berichtigen.

Um rund 15 Prozent nach oben ging es für die Papiere von Onconova Therapeutics . Marktbeobachter sagten, dass jüngst auch Pennystocks aus dem Biotech-Bereich, ähnlich wie zuvor Gamestop , auf der Online-Plattform Reddit häufig genannt und damit nach oben getrieben würden.

