Nach dem Handelsbeginn steigt der SMI um 0,1 Prozent auf 9146 Punkte. Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich zum Wochenschluss eine nahezu unveränderte Eröffnung ab. Nach den Kursgewinnen von mehr als einem Prozent am Vortag scheinen sich Investoren zunächst zurückzuhalten.

Damit folgen sie den eher uneinheitlichen Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street waren Standard- und Techwerte unterschiedlich aus dem Handel gegangen, während die Börsen in Asien am Freitag auch keinen einheitlichen Trend aufweisen

Am stärksten entwicklet sich der Kurs von LafargeHolcim (+2,9 Prozent), nachdem der Zementkonzern im ersten Halbjahr besser abgeschnitten hat als erwartet und vor allen eine befürchtete Ergebnisenttäuschung ausgeblieben ist. Die übrigen Aktien entwickeln sich in beide Richtungen. Auch bei den Schwergewichten Nestlé (+0,15 Prozent), Novartis (-0,4 Prozent) und Roche (unv.) ist das Bild nicht einheitlich.