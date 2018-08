06:45

Die türkische Regierung hat in der Währungskrise die Wogen an den Finanzmärkten etwas geglättet. In einer mit Spannung erwarteten Telefonkonferenz mit Tausenden Investoren und Volkswirten demonstrierte Finanzminister Berat Albayrak - der Schwiegersohn von Präsident Recep Tayyip Erdogan - am Donnerstag Zuversicht und Gelassenheit: Sein Land werde gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Turkey’s lira crisis — explained pic.twitter.com/iKWJnmTTX3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 16, 2018

Anleger reagierten mit einer gewissen Erleichterung: Die Lira baute ihre Kursgewinne aus, die sie im Vorfeld der Präsentation gemacht hatte. Neues Ungemach droht der Regierung in Ankara aber aus den USA, weil im Streit um einen in der Türkei festgesetzten US-Pastor zusätzliche Sanktionen ins Gespräch gebracht wurden. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte, sein Land wolle keine Probleme mit den USA.

06:40

Der Euro-Franken-Kurs erholt sich leicht auf 1,1346. Zum Dollar steht der Franken bei 0,9969, während das Währungspaar Euro-Dollar einen Kurs von 1,1382 aufweist.

06:35

Die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen China und den USA hat die Kurse am Aktienmarkt in Tokio zum Wochenschluss angetrieben. "Investoren gehen langsam davon aus, dass es Zeichen für ein Ende des eskalierenden Handelskriegs geben könnte", sagte Takuya Takahashi, Finanzmarkt-Stratege bei Daiwa Securities.

China hatte am Donnerstag erklärt, noch im August werde eine Delegation in die USA fliegen, um Lösungen in dem Streit zu suchen. Die "Washington Post" hatte berichtet, die Gespräche könnten am 21. und 22. August geführt werden und damit unmittelbar vor dem Termin, an dem die neuen US-Zölle auf chinesische Güter in Kraft treten sollen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,4 Prozent höher bei 22'290 Punkten. Die Börse in Shanghai lag davor 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab ebenfalls 0,1 Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,3 Prozent.

Unter Druck standen in Tokio Aktien aus der Chip-Branche, nachdem der US-Chipanlagenbauer Applied Materials am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit seiner Prognose für das laufende Jahr die Anleger verschreckt hatte. In Tokio gaben daraufhin Tokyo Electric und Screen Holdings nach.

