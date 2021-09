13:20

An den US-Märkten zeichnet sich eine durchzogene Eröffnung der Börsen an. Die Futures auf den Dow Jones steigen um 0,1 Prozent, jene auf den Nasdaq 100 notieren 0,6 Prozent tiefer.

Treasury yields fall to start the week https://t.co/XKFHNIOYaZ — CNBC (@CNBC) September 27, 2021

+++

11:45

Das chinesische Verbot sämtlicher Aktivitäten rund um Bitcoin & Co setzt der dortigen Kryptowährungsbranche zu. Die Aktien von Huobi und OKG brechen in Hongkong um jeweils rund 20 Prozent ein. Am Freitag hatten die in den USA notierten Titel der Anbieter von Spezialrechnern für das "Schürfen" von Cyber-Devisen, Canaan und Ebang, 21 beziehungsweise sieben Prozent verloren

+++

11:30

Der SMI notiert nach einem Tageshoch bei 11'881,61 Punkten um 0,2 Prozent tiefer auf 11'796 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,3 Prozent auf 1933 und der breite SPI um 0,3 Prozent auf 15'293 Zähler vor.

Die technische Gegenbewegung sei nur von kurzer Dauer gewesen, die Bodenbildungsphase halte somit weiter an, sagt ein Händler. Der Markt sei nun allmählich stark überverkauft. Zudem sei es hilfreich, dass es über das Wochenende weder bei den deutschen Bundestagswahlen noch bezüglich der Entwicklung um den in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande negative Überraschungen gegeben habe. Aber für neue Käufe fehlten eben die Impulse. Weiter für Verunsicherung sorgen könnte die US- Haushaltspolitik, wo ohne Einigung bald ein Regierungs-Shutdown droht.

Die Bundestagswahlen seien wie erwartet ausgefallen und beeinflussten die Märkte daher wenig, heisst es weiter. Bis eine neue Regierung steht, könnte es noch etwas dauern. "Der deutsche Wahlkrimi endet mit einem Cliffhanger", kommentiert ING. Es sei positiv für die Märkte, dass für ein rot-rot-grünes Bündnis keine Mehrheit gebe, sagt ein Händler. Zudem schienen die Märkte Evergrande als ein vollständig kontrollierbares Ergebnis einzupreisen, das nicht über Chinas Grenzen hinaus auf das breitere Finanzuniversum übergreifen werde, kommentierte Oanda. Dies dürfte dazu führen, dass die vorsichtigen Anleger wieder eher einen Bogen um den sicheren Hafen Schweiz machen dürften, was auch die Underperformance des SMI gegenüber ausländischen Indizes zeige, sagt ein Händler.

An der Spitze der Blue Chips stehen Finanzwerte. Die Aktien der Bankensoftwarefirma Temenos legen 2,0 Prozent zu. Dahinter folgen Credit Suisse, Julius Bär, Swiss Re und Swiss Life mit Gewinnen zwischen einem und zwei Prozent.

Die Aktien der UBS gewinnen 1,1 Prozent. Mit Spannung warten die Marktteilnehmer auf das Gerichtsurteil im Steuerstreit zwischen der grössten Schweizer Bank und Frankreich, das heute Montag veröffentlicht wird. Die Grossbank war vor bald zweieinhalb Jahren in erster Instanz zu einer Zahlung von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt worden.

In der oberen Tabellenhälfte reihen sich zudem die zyklische Werte Adecco (+1,8 Prozent), Holcim (+1,0 Prozent), AMS (+0,4 Prozent) und Logitech (+0,4 Prozent) ein.

Uneinheitlich zeigen sich die defensiven Schwergewichte: Während die Pharmatitel Roche (+0,1 Prozent) und Novartis (+0,2 Prozent) sich im Plus halten können, verlieren die Aktien von Nestlé, der schwersten Firma im SMI, 0,4 Prozent ihres Werts.

Bei den im laufenden Jahr kräftig gestiegenen Aktien Kühne + Nagel (- 2,8 Prozent), Straumann (-2,5 Prozent), Geberit (-2,4 Prozent), Givaudan (-2,5 Prozent), Sika (-2,2 Prozent), Sonova (-1,9 Prozent) und Partners Group (-2,1 Prozent) halten die Gewinnmitnahmen laut Händlern an.

Auf den hinteren Rängen fallen Santhera (+7,9 Prozent) positiv auf. Das Biotechunternehmen hat die verbleibenden knapp 2,7 Millionen Aktien aus der Privatplatzierung und 5,4 Millionen Vorratsaktien ausgegeben.

Dufry gewinnen 4,2 Prozent und setzen damit die Erholung fort. In der Vorwoche hatte die Mitteilung, dass die USA die pandemiebedingten Reiserestriktionen lockern werden, für Aufwind gesorgt. Zudem hat Baader Helvea die Empfehlung für den Reisedetailhändler auf "Add" von "Reduce" angehoben.

Unter Druck stehen Achiko (-4,5 Prozent). Das indonesische Unternehmen Achiko hat auch im ersten Halbjahr einen EBITDA-Verlust, nämlich von 4,6 Millionen US-Dollar, eingefahren.

+++

10:50

Nach der überraschenden Zinssenkung der türkischen Zentralbank in der vergangenen Woche fassen Anleger die Währung des Landes weiter nur mit spitzen Fingern an. Der Dollar kletterte am Montag zeitweise auf ein erneutes Rekordhoch von 8,8949 Lira, bevor ihn einsetzende Gewinnmitnahmen auf 8,8551 Lira drückten.

Zu den Zweifeln an der Unabhängigkeit der türkischen Zentralbank gesellen sich Börsianern zufolge Sorgen um neue Spannungen mit dem Nato-Partner USA. Grund hierfür sei die Ankündigung des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, weitere russische Raketenabwehrsysteme kaufen zu wollen.

"Die Beziehungen zwischen den USA und der Türkei scheinen auf einen neuen Tiefpunkt zuzusteuern", sagte Timothy Ash, Chef-Analyst für Schwellenländer beim Vermögensverwalter Blue Bay. Es bestehe das Risiko neuer Sanktionen.

+++

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien: Gurit: UBS senkt Kursziel von 1600 auf 1550 Franken, "Sell"

UBS senkt Kursziel von 1600 auf 1550 Franken, "Sell" Landis+Gyr: JPMorgan senkt Kursziel von 66 auf 65 Franken, "Underweight"

JPMorgan senkt Kursziel von 66 auf 65 Franken, "Underweight" Swisscom: Jefferies erhöht Kursziel von 420 auf 427 Franken, "Underperform"

+++

10:30

Der SMI steigt um 0,0 Prozent auf 11'817 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,2 Prozent auf 1936 und der breite SPI um 0,2 Prozent auf 15'313 Zähler.

Unterstützend sei, dass es über das Wochenende weder bei den deutschen Bundestagswahlen noch bezüglich der Entwicklung um den in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande negative Überraschungen gegeben habe.

Die Bundestagswahlen seien in etwa wie erwartet ausgefallen und beeinflussten die Märkte daher kaum, heisst es weiter. Bis eine neue Regierung steht, könnte es noch etwas dauern. "Der deutsche Wahlkrimi endet mit einem Cliffhanger", kommentiert ING. Zudem schienen die Märkte Evergrande als ein vollständig kontrollierbares Ergebnis einzupreisen, das nicht über Chinas Grenzen hinaus auf das breitere Finanzuniversum übergreifen werde, kommentierte Oanda.

Bei den Schwergewichten zieht der Pharmatitel Roche (+0,5 Prozent) an. Dagegen hinkt Novartis mit +0,4 Prozent hinterher. Nestlé (-0,4 Prozent), die schwerste Firma im SMI, verliert dagegen an Wert.

+++

+++

09:05

Der SMI notiert um 0,5 Prozent höher bei 11'879 Punkten.

Es habe über das Wochenende weder bei den deutschen Bundestagswahlen noch bezüglich der Entwicklung um den in Schieflage geratenen chinesischen Immobilienkonzern Evergrande negative Überraschungen gegeben, heisst es am Markt.

Die Bundestagswahlen seien in etwa wie erwartet ausgefallen und beeinflussten die Märkte daher kaum, heisst es weiter. Zwar hat die SPD die Wahl knapp vor der Union gewonnen, allerdings beanspruchen beide Spitzenkandidaten den Auftrag zur Regierungsbildung für sich. Sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet streben eine Koalition mit Grünen und FDP an. Es könnte daher einige Zeit dauern, bis eine neue Regierung steht und bis dahin wird die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Regierung an der Macht bleiben. "Der deutsche Wahlkrimi endet mit einem Cliffhanger", kommentiert ING.

Die Aktien der UBS gewinnen 0,6 Prozent. Mit Spannung warten die Marktteilnehmer auf das Gerichtsurteil im Steuerstreit zwischen der Grossbank und Frankreich, das heute Montag veröffentlicht wird. Die Grossbank war vor bald zweieinhalb Jahren in erster Instanz zu einer Zahlung von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verurteilt worden. Die Anteile der Rivalin CS stehen 0,9 Prozent höher.

+++

08:15

Julius Bär berechnet den Swiss Market Index um 0,5 Prozent bei 11'875 Punkten höher. Alle 20 SMI-Titel sind im Plus. ABB (+0,8 Prozent), Credit Suisse (+0,7 Prozent) und UBS (+0,8 Prozent) legen im SMI am deutlichsten zu.

Der neue Credit Suisse-Verwaltungsratspräsident, Antonio Horta-Osorio, hat Spekulationen über einen Wechsel an der Spitze der Grossbank erneut zurückgewiesen.

+++

07:55

Ein knappes Angebot treibt den Ölpreis in immer neue Höhen. Die Sorte Brent aus der Nordsee gewinnt knapp zwei Prozent und ist mit 79,52 Dollar je Barrel so hoch wie zuletzt vor drei Jahren. "Das aktuelle Angebotsdefizit ist höher als wir erwartet hatten", schreiben die Analysten der Bank Goldman Sachs. Die Nachfrage erhole sich von den Folgen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus schneller als gedacht. Daher trauten sie Brent bis zum Jahresende einen Preis von 90 statt 80 Dollar je Barrel zu.

+++

07:35

Am Tag nach der Bundestagswahl wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er 0,7 Prozent im Minus bei 15.530,75 Punkten geschlossen.

Dem vorläufigen Endergebnis zufolge ist die SPD stärkste Kraft, gefolgt von CDU/CSU und den Grünen. Rechnerisch kommen SPD, Grüne und FDP auf eine Mehrheit. Diese "Ampel-Koalition" sei in den Kursen bereits enthalten, sagte Thomas Kurse, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Amundi. Unabhängig von der politischen Konstellation stehe die neue Bundesregierung aber vor großen Herausforderungen, wie der Bewältigung der Corona-Folgen sowie der langfristigen Transformation der Wirtschaft. Allerdings beansprucht auch Unionskanzlerkandidat Armin Laschet das Kanzleramt für sich, denn möglich wäre auch eine "Jamaika-Koalition" mit Grünen und FDP. "Mit beiden jetzt möglichen und wahrscheinlichen Konstellationen können die Börsen gut leben", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Politik - SPD hofft auf Triple - Scholz beansprucht Regierungsauftrag https://t.co/8xNz3WXgyh pic.twitter.com/kFbkzQpCJc — cash (@cashch) September 27, 2021

Daneben verfolgen Börsianer auch das Drama um den chinesischen Krisenkonzern Evergrande weiter aufmerksam. Der mit 305 Milliarden US-Dollar verschuldete Immobilienkonzern lies in der vergangenen Woche die Frist für eine Zinszahlung bei einem Dollar-Bond kommentarlos verstreichen. Das Unternehmen hat aber noch rund vier Wochen Zeit, dies nachzuholen, bevor der Zahlungsausfall offiziell wird. In den kommenden Tagen muss Evergrande aber weitere Millionen für Zinsen aufbringen. Unterdessen brachen am Montag die Aktien der Elektroauto-Sparte des Konzerns, New Energy Vehicle, zeitweise um 26 Prozent ein, nachdem das Unternehmen vor einem Liquiditätsengpass gewarnt hatte.

Börse - Evergrande-Probleme greifen auf Europa über - von Bau bis Luxus https://t.co/Ah3RKRa5kL pic.twitter.com/jPTODm0ohg — cash (@cashch) September 25, 2021

+++

07:20

Aktien der E-Auto-Tochter des hochverschuldeten Immobilienkonzerns China Evergrande stürzen an der Börse in Hongkong bis zu 26 Prozent ab und notieren anschliessend rund zehn Prozent tiefer. Die New Energy Vehicle Group hatte am Freitag nach Börsenschluss vor einem Liquiditätsengpass gewarnt. Ein strategisches Investment oder ein Verkauf von Vermögensbeständen seien notwendig, um Mitarbeiter und Zulieferer zu bezahlen sowie die Massenproduktion aufrecht zu erhalten.

+++

06:30

Gemäss der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich unverändert.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist durchschnittlich. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am Montag in einer Schwankungsbreite von 0,89 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 105 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'817,20 Punkten. Der VSMI ist am Freitag um 4,0 Prozent auf 17,06 Punkte gestiegen.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,3 Prozent höher bei 30'329 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,3 Prozent und liegt bei 2096 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,6 Prozent.

Energieunternehmen waren aufgrund globaler Produktionsunterbrechungen gezwungen, grosse Mengen an Rohöl aus ihren Lagern abzuziehen, während eine Verknappung des Erdgases in Europa die Kosten in die Höhe trieb. "Wir gehen davon aus, dass sich diese Rally fortsetzen wird und rechnen zum Jahresende mit einem Preis von 90 Dollar pro Barrel gegenüber 80 zuvor", schrieben die Analysten von Goldman Sachs in einer Kundenmitteilung. Das globale Ölangebot-Nachfrage-Defizit sei grösser als erwartet. Ein solcher Anstieg könnte Spekulationen schüren, dass die globale Inflation länger andauern wird als zunächst erhofft.

JUST IN: Oil extends its rally, with WTI crude topping $75 a barrel and Brent hitting the highest level since October 2018 https://t.co/3jMGMgr8xw pic.twitter.com/POUZNTw0MM — Bloomberg Markets (@markets) September 27, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 110,57 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,4558 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9248 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1723 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0845 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3673 Dollar.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)