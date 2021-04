17:20

Whirlpool-Anleger machen nach einem Rekordhoch als Reaktion auf eine Prognose-Anhebung Kasse. Die Aktien der "Bauknecht"-Mutter fallen um 1,8 Prozent auf 230,51 Dollar, nachdem sie zur Eröffnung auf bis zu 246,24 Dollar gestiegen waren. Der Haushaltsgüter-Konzern verdoppelt nach einem überraschend starken Jahresauftakt sein Ziel für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr auf 13 Prozent. Der angepeilte Gewinn von 22,50 bis 23,50 Dollar je Aktie liegt über Markterwartungen.

17:10

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gesunken, konnte sich aber weiter über 1,20 US-Dollar halten. Am Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei 1,2003 US-Dollar, nachdem sie im Tagesverlauf zeitweise ein Hoch bei 1,2069 Dollar erreicht hatte.

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro ziemlich stabil. Nach einem kleinen Rücksetzer am Vormittag notiert er derzeit wieder bei 1,1028, nach 1,1029 am frühen Morgen. Der US-Dollar hat sich dagegen auf 0,9180 von 0,9166 etwas verteuert.

17:05

Aus Furcht vor Ernteausfällen decken sich Anleger mit Rapsöl ein. Der US-Terminkontrakt steigt um ein Prozent auf ein Rekordhoch von 884,70 kanadische Dollar je Tonne. An der Euronext gewinnt dieses Pflanzenöl 6,6 Prozent und ist mit 599 Euro je Tonne ebenfalls so teuer wie nie. Die jüngste Kältewelle in Frankreich und Trockenheit in den Anbaugebieten Kanadas verschärften den bereits bestehenden Angebotsengpass, sagt Commerzbank-Analystin Michaela Helbing-Kuhl.

Drohende Angebotsengpässe treiben auch die Preise für Mais und Sojabohnen immer weiter in die Höhe. Der US-Terminkontrakt auf Mais kostet mit 6,395 Dollar je Scheffel so viel wie zuletzt vor knapp acht Jahren. Soja erreicht mit 15,2475 Dollar ein Sieben-Jahres-Hoch. "Mais ist knapp und dürfte auch 2021/22 knapp bleiben", sagt Commerzbank-Analystin Michaela Helbing-Kuhl. Bei Soja übersteige die Nachfrage das Angebot ebenfalls.

16:45

Angehobene Gesamtjahresziele bescheren Jungheinrich den grössten Kurssprung seit einem Dreivierteljahr. Die Aktien des Gabelstapler-Herstellers steigen um gut zehn Prozent auf ein Rekordhoch von 45,04 Dollar.

16:00

Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bröckelten zur Eröffnung am Donnerstag um jeweils etwa 0,3 Prozent ab. Während einer Bilanzsaison stünden Anleger vor der Entscheidung, ob sie auf weitere Gewinnsteigerungen setzten oder auf Nummer sicher gingen, sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane. "Bei den aktuellen hohen Aktienbewertungen bedarf es weiterer guter Nachrichten, um weitere Kurssteigerungen zu rechtfertigen."

Unterstützung erhielt die Wall Street von ermutigenden Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fiel mit 547'000 geringer aus als vorhergesagt. Zur positiven Grundstimmung trug auch AT&T bei. Der Telekom-Konzern gewann im abgelaufenen Quartal fast 600'000 Kunden hinzu, etwa doppelt so viel wie erwartet. Umsatz und Gewinn übertrafen die Analystenprognosen ebenfalls. AT&T-Aktien stiegen um vier Prozent.

15:55

Das Bekenntnis der Europäischen Zentralbank (EZB) zu ihren Wertpapierkäufen setzt den Euro unter Verkaufsdruck. Er fällt auf 1,2023 Dollar, nachdem er zuvor bis auf 1,2069 Dollar gestiegen war. EZB-Chefin Christine Lagarde zufolge wurde eine Drosselung der Wertpapierkäufe bei der aktuellen Sitzung nicht diskutiert.

Darauf hätten einige Investoren nach den Signalen für eine Zinserhöhung der Bank of Canada offenbar spekuliert, sagt Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Aber selbst wenn es Thema gewesen wäre, sei klar, dass die EZB-Geldpolitik noch sehr, sehr lange expansiv bleibe.

15:35

Der Dow Jones startet mit einem Minus von 0,2 Prozent. Auch der S&P 500 (-0,1 Prozent) gibt leicht nach. Der Nasdaq startet unverändert.

15:05

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,08 Prozent tiefer bei 34'111 Punkten.

Überwiegend positiven Gewinnaussichten der US-Unternehmen stünden Befürchtungen über weltweit immer noch hohe Covid-19-Infektionen gegenüber, sagte ein Börsianer. Aktuelle Arbeitsmarktdaten hatten kaum Auswirkungen auf die vorbörsliche Entwicklung. So ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe zuletzt erneut gesunken. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von AT&T im Mittelpunkt des Interesses stehen. Der Telekommunikationskonzern gab einen deutlich höheren Gewinn und ein Wachstum der operativen Einnahmen für das erste Quartal bekannt. Die Resultate übertrafen die durchschnittlichen Analystenprognosen. Die AT&T-Papiere schnellten vorbörslich um 4,6 Prozent nach oben.

Der US-Chemiekonzern Dow ist dank einer deutlich anziehenden Nachfrage mit Schwung in das neue Jahr gestartet. Der Kunststoff- und Verpackungshersteller konnte im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr absetzen und gleichzeitig von steigenden Preisen profitieren. Umsatz und Ergebnis übertrafen die durchschnittlichen Markterwartungen. Die Dow-Aktien sanken dennoch im vorbörslichen Handel um 0,2 Prozent.

Die Corona-Krise hielt American Airlines zu Jahresbeginn tief in den roten Zahlen. In den drei Monaten bis Ende März machte die US-Fluggesellschaft einen Nettoverlust von 1,3 Milliarden Dollar. Ohne Staatshilfen wäre das Minus noch deutlich höher ausgefallen. In den Vorquartalen lief es allerdings noch deutlich schlechter. Inzwischen steigt die Hoffnung, dass das Geschäft wieder besser in Gang kommt. Die Aktien der Airline stiegen vorbörslich um 3,1 Prozent.

Die Anteilsscheine von Biogen rückten vorbörslich um 0,8 Prozent vor. Der Biopharma-Konzern erhöhte nach seinem Quartalsbericht den Gewinn- und Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2021.

14:40

Mit Erleichterung reagieren Anleger auf Medienberichte über einen Abzug russischer Truppen von der Grenze zur Ukraine. Sie decken sich wieder mit der russischen und der ukrainischen Währung ein. Im Gegenzug verbilligt sich der Dollar um 1,4 Prozent auf 75,41 Rubel beziehungsweise um 0,6 Prozent auf 27,899 Hrywnja. Der Moskauer Aktienindex RTS steigt um 2,5 Prozent.

13:30

Die Futures am US-Markt zeigen leicht nach unten:

Dow Jones Futures: -0,04 Prozent

Nasdaq 100 Futures: -0,18 Prozent

S&P 500 Futures: -0,11 Prozent

13:15

Der Euro ist am Donnerstag vor der Bekanntgabe neuer Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht gestiegen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2056 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen.

Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro ziemlich stabil. Nach einem kleinen Rücksetzer am Vormittag notiert er derzeit wieder bei 1,1030 Franken, nach 1,1029 am frühen Morgen. Der US-Dollar hat sich dagegen auf 0,9151 von 0,9166 etwas abgeschwächt.

Starke Impulse blieben aus. Konjunkturdaten aus Frankreich fielen wie erwartet aus, das Geschäftsklima trübte sich im April etwas ein. Der Euro profitierte jedoch etwas von der schwächeren Tendenz des Dollar. Ansonsten war es am Devisenmarkt überwiegend ruhig.

11:35

Der SMI notiert um 10:55 Uhr 0,2 Prozent höher bei 11'230 Punkten. Der SLI, in dem die Gewichtung der grössten Titel - und damit Nestlé - begrenzt ist, gibt dagegen 0,1 Prozent auf 1811 Punkte nach, wogegen der breite SPI wiederum um 0,4 Prozent auf 14'447 Punkte vorrückt. Von den 30 SLI-Aktien geben 17 nach und 13 legen zu. Unter den 20 SMI-Werten überwiegen die Verlierer die Gewinner mit 14 zu 6.

Nestlé (+3,3 Prozent) erweisen sich nach Angaben zum ersten Quartal als klarer Outperformer und bauen dabei die Gewinne aus dem frühen Geschäft im Verlauf noch aus. In Expertenkreisen ist man angesichts des starken organischen Umsatzwachstums ganz aus dem Häuschen. Mit 7,7 Prozent liegt dieses nicht nur klar über den 3,9 Prozent im Vorquartal, sondern auch massiv über den Schätzungen von Analysten. Diese starken Fortschritte überraschen zudem auch deshalb, weil schon die Vergleichsbasis aus dem Vorjahr sehr hoch war.

Nestle impressive 7.7% organic growth in 1Q '21. LY figures hit by lockdowns but not bad for a stodgy old staple

Compares particularly favorably to $PG's 4% organic growth in Q1

That coffee organic growth: 17.1% (!!!). Guess I'm not the only Blue Bottle addict $NESN $NSRGY pic.twitter.com/p3EN5TMhyP

— Abdulla E Fakhro (@abdullaefakhro) April 22, 2021