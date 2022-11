Die Schweizer Börse hat am Tag der mit Spannung erwarteten Kongresswahlen in den USA angezogen. Der Schweizer Leitindex SMI stieg am Dienstag um 0,71 Prozent auf 10’827 Punkte. Umfragen zufolge haben die Republikaner gute Chancen, wenigstens in einer der beiden Parlamentskammern Repräsentantenhaus oder Senat die Mehrheit zu erobern. In der Vergangenheit hatten Wahlerfolge der Republikaner der Wall Street und in ihrem Sog anderen wichtigen Aktienmärkten oft Schub gegeben. Die nächste Belastungsprobe für die Börsen steht am Donnerstag mit den US-Inflationsdaten bevor.