09:10

Der Swiss Market Index steigt am Freitag nach Handelseröffnung 0,5 Prozent. Beonders Aktien mit Finanzbezug legen zu: Die UBS und Swiss Re 2 Prozent, Swiss Life 2,5 Prozent, CS und Zurich je 1 Prozent. Gezogen wird der SMI auch von einem Plus von 1,2 Prozent durch Novartis. Givaudan dagegen büssen 1,7 Prozent ein.

Am breiten Markt steigen Stadler Rail und BKW rund 3 Prozent.

+++

08:25

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Dufry: Deutsche Bank senkt auf 50 (55) Fr. - Hold

Baloise: Berenberg erhöht auf 170,80 (161,50) Fr. - Hold

Partners Group: Deutsche Bank nimmt mit Buy wieder auf - Ziel 1400 Fr.

Swiss Re: Julius Bär senkt auf 84 (85) Fr. - Hold

Komax: UBS erhöht auf 190 (129) Fr. - Sell

Oerlikon: UBS senkt auf 12,90 (13,40) Fr. - Buy

Emmi: UBS senkt auf 835 (840) Fr. - Sell

Kursziel Roche: JPMorgan senkt auf 370 (390) Fr. - Neutral

Galenica: Credit Suisse senkt auf 67 (69) Fr. - Neutral

Gurit: Research Partners senkt auf 1600 (1700) Fr. - Halten

Autoneum: Research Partners senkt auf 180 (220) Fr. - Kaufen

Sensirion: Research Partners senkt auf 110 (115) Fr. - Halten

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird Schätzungen von Julius Bär zufolge 0,69 Prozent höher starten. Zuvor hatte der SMI vorbörslich negativ tendiert. Alle 20 SMI-Aktien sind im Plus, am deutlichsten mit über 1 Prozent Alcon und Partners Group. Am breiten Markt steigen BKW mit 2 Prozent überdurchschnittlich.

An der Wall Street belastete die Aussicht auf baldige Zinserhöhungen die Stimmung. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus. Die Entwicklung des Krieges bleibt der zentrale Faktor für die Stimmung auf dem Börsenparkett. In diesem Zusammenhang drehen sich die Diskussionen auch um den dadurch ausgelösten Inflationsschub und die Reaktion der Notenbanken darauf.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will ihre Wertpapierkäufe in den kommenden Monaten schrittweise reduzieren. Die US-Notenbank Fed und die Bank von England (BoE) sind dagegen schon weiter: Sie werden in der kommenden Woche voraussichtlich die Zinsen anheben.

+++

07:30

Die Ölpreise bewegen sich nach einer turbulenten Handelswoche am Freitag kaum vom Fleck. Das Nordseeöl Brent verteuert sich um 0,2 Prozent auf 109,52 Dollar je Fass. Das US-Öl WTI notiert mit 106,47 Dollar je Barrel 0,4 Prozent höher.

Damit liegen die Preise jedoch weit unter ihren am Montag erreichten Höchstständen. Die Furcht vor Versorgungsengpässen wegen des Krieges in der Ukraine hatte den Brentpreis zu Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit Juli 2008 gerieben. Brent kostete zeitweise 139,13 Dollar. Spekulationen auf eine Ausweitung der Produktion einiger Opec-Staaten und der USA dämpften den Preisauftrieb zuletzt.

+++

06:15

Der Swiss Market Index wird Schätzungen der IG Bank zufolge 0,37 Prozent tiefer starten.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,4 Prozent tiefer bei 25'065 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1794 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 2,1 Prozent.

Die asiatischen Börsen haben am Freitag ihre Talfahrt somit weiter fortgesetzt, nachdem der erneute Anstieg der US-Inflation Spekulationen auf Zinserhöhungen schürt und eine aggressivere Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) die Erwartung von Zinserhöhungen gestärkt hat.

Die durch den Ukraine-Krieg ohnehin schon angeschlagene Stimmung wurde also weiter gedrückt und wurde auch nicht besser, nachdem die Gespräche zwischen den Aussenministern der Ukraine und Russlands am Donnerstag wenig Entspannung im Konflikt zwischen den beiden Ländern brachten. "Enttäuschend ist, dass die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine nicht zu einem positiven Ergebnis geführt haben, obwohl dies allgemein erwartet wurde", sagte Rodrigo Catril, leitender Devisenstratege bei der NAB in Sydney. Analysten gehen davon aus, das Russlands Krieg gegen die Ukraine die Inflation weltweit weiter anheizen wird, da er die Preise für Öl und andere Rohstoffe in die Höhe treibt.

An der Börse in Hongkong stehen die China-Techwerte nach schlechten Quartalszahlen von JD.com unter Druck (siehe auch Eintrag weiter unten).

+++

05:30

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 116,29 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3248 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9299 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0992 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0226 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3084 Dollar.

+++

02:00

Der erneute Anstieg der US-Inflation schürt Spekulationen auf Zinserhöhungen und drückt die Wall Street ins Minus. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Donnerstag 0,3 Prozent tiefer auf 33'174 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab ein Prozent auf 13'129 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 0,4 Prozent auf 4259 Punkte ein.

Die US-Verbraucherpreise stiegen im Februar wie erwartet auf 7,9 Prozent, den höchsten Stand seit 40 Jahren. "Da kommt noch mehr", warnte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan. Wegen der Rohstoffpreis-Rally als Folge des russischen Einmarschs in die Ukraine werde der Preisdruck wahrscheinlich erst gegen Jahresende nachlassen. Gleichzeitig erschwerten die wirtschaftlichen Belastungen des Krieges die Arbeit des US-Notenbankchefs Jerome Powell, der sich für eine Zinserhöhung um einen Viertel Prozentpunkt in der kommenden Woche ausgesprochen hatte. "Es müsste eigentlich ein halber oder gar ein Dreiviertel Prozentpunkt sein, aber das wird wegen der Situation in der Ukraine nicht passieren."

Die Aussicht auf US-Zinserhöhungen setzte vor allem Technologiewerte wie Apple, die Google-Mutter Alphabet oder die Facebook-Mutter Meta unter Druck, deren Aktien sich um bis zu 2,7 Prozent verbilligten. Höhere Zinsen entwerten Experten zufolge künftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen.

Gegen den Branchentrend gewannen die Titel von Amazon mehr als fünf Prozent. Der Online-Händler will durch einen Aktiensplit für Kleinanleger attraktiver werden und eigene Aktien im Volumen von zehn Milliarden Dollar zurückkaufen.

Zu den grössten Verlierern an der Wall Street gehörte JD.com. Das schwächste Wachstum seit sechs Quartalen und ein Verlust brockten den in den USA notierten Aktien des chinesischen Online-Händlers einen Kurssturz von knapp 16 Prozent ein. Das Unternehmen machte den Angaben zufolge bei einem Umsatz von umgerechnet 39,6 Milliarden Euro ein Minus von 746 Millionen Euro. Im Sog von JD.com rutschten die Titel der Rivalen Alibaba und Pinduoduo um bis zu 17,5 Prozent ab.

(cash/Bloomberg/AWP)Reuters)