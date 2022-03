08:05

Julius Bär berechnet den SMI eine Stunde vor Börsenöffnung bei 12'321 Punkten minim tiefer. In den USA und Asien haben sich die Kurse unter anderem wegen Hoffnungen in den Friedensgesprächen Russland-Ukraine nach oben bewegt.

Allerdings zieht Roche (-0,9 Prozent) den Index nach unten. Der Pharmakonzern hat in der Lungenkrebs-Forschung einen Rückschlag erlitten. Die UBS-Aktie (+1,1 Prozent) ist nach der Ankündung eines Aktienrückkaufs höher gestellt.

+++

07:15

Erstmals seit zweieinhalb Jahren übersteigt die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen diejenige der zehnjährigen. Die kürzer laufenden Bonds rentierten am Dienstag bei 2,453 Prozent und die länger laufenden bei 2,398 Prozent.

Der Renditeabstand, im Fachjargon Spread genannt, zwischen den Schuldtiteln mit diesen Laufzeiten dient als Indikator für die Gesundheit einer Volkswirtschaft. Werfen die kürzer laufenden Titel mehr ab als die länger laufenden, sprechen Experten von einer "inversen Renditekurve". Sie gilt als Vorbote einer Rezession, weil Investoren baldige Zinserhöhungen erwarten, die die Konjunktur abwürgen. In den vergangenen Tagen war bereits der Spread zwischen den fünf- und 30-jährigen Titeln ins Minus gerutscht.

Rezessionssignal - US-Anleihen: Zehnjährige Bonds steigen - Rendite zweijähriger Anleihen höher https://t.co/6ssjEu2P5R pic.twitter.com/yHdFV6kPH4 — cash (@cashch) March 30, 2022

Stan Shipley, Anlagestratege bei der Investmentbank Evercore ISI, warnte allerdings davor, die Entwicklung der Spreads überzubewerten. Die Rendite der zweijährigen T-Bonds steige nur so stark weil die US-Notenbank bei ihren Zinserhöhungen aufs Tempo drücken müsse. "Sie sind beschämt, dass es mit der Inflation so weit gekommen ist." Im Februar lag die Teuerungsrate mit 7,9 Prozent auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren.

+++

06:20

Bei der IG Bank tendiert der SMI vorbörslich um 0,1 Prozent höher.

Am Dienstag schloss der Schweizer Leitindex bei 12'326 Punkten (+1,4 Prozent).

+++

06:15

Neue Zuversicht nach Gesprächen der Kriegsparteien Russland und Ukraine haben die Asien-Börsen am Mittwoch steigen lassen. Der MSCI-Index der wichtigsten Aktien ausserhalb Japans legte um ein Prozent zu.

Der Hauptindex der Börse in Shanghai stieg um 1,3 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen um 2 Prozent.

stieg um 1,3 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen um 2 Prozent. In Japan gibt der Nikkei-Index wegen Gewinnmitnahmen nach und fallt um 1,5 Prozent.

wegen nach und fallt um 1,5 Prozent. Die Ölpreise legten wieder leicht zu, US-Leichtöl und die Nordseesorte Brent stiegen um etwa ein Prozent .

legten wieder leicht zu, US-Leichtöl und die Nordseesorte Brent . Im asiatischen Devisenhandel belastete wachsende Renditeunterschied zwischen den USA und Japan den Yen, ein Dollar kostete 122,36 Yen. Der Euro stieg um 0,2 Prozent auf 1,1112 Dollar. Das Währungspaar EUR/CHF handelt bei 1,0320

The Bank of Japan has stepped up its extraordinary market interventions - here are the details https://t.co/7bl7TJgO6V — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) March 30, 2022

+++

04:45

Die neue Covid-Infektionswelle und der Lockdown in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai verhindern Börsengänge im Milliardenvolumen. Allein in der vergangenen Woche zogen 15 Unternehmen ihre Notierungsanträge an der Technologiebörse Star Market vorerst zurück, wie Börsendokumente zeigen.

+++

01:45

Die Apple-Aktie ist 1,9 Prozent höher aus dem Handel gegangen. Damit setzt der Softwarekonzern seine Gewinnserie fort: Die Aktie schloss am elften Tag in Folge im Plus.

+++

00:50

In der Hoffnung auf Ergebnisse bei den Verhandlungen um eine Waffenruhe in der Ukraine decken sich Anleger mit US-Aktien ein. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag ein Prozent höher auf 35'294 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,8 Prozent auf 14.619 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4631 Punkte zu.

Den Unterhändlern zufolge hat die Ukraine Russland im Austausch für Sicherheitsgarantien Neutralität angeboten. Russlands Chef-Verhandler Wladimir Medinski bezeichnete das Treffen als konstruktiv. Das russische Verteidigungsministerium kündigte zudem an, die militärischen Aktivitäten rund um Kiew und Tschernihiw zu reduzieren, um einen Rahmen für die Gespräche zu bilden. Dies schüre Hoffnungen, dass die beiden Kriegsparteien bald zu einer Einigung kämen, sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA.

Hiervon profitierten die Fluggesellschaften, die in den vergangenen Wochen unter die Räder gekommen waren. Die Aktien von American Airlines, Delta und United gewannen bis zu 4,9 Prozent. Rüstungswerte gerieten dagegen unter Verkaufsdruck. Lockheed Martin, Raytheon und Northrop Grumman gaben bis zu 1,8 Prozent nach. Sie hatten wegen der geplanten Aufrüstung westlicher Staaten als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine Ende Februar kräftig zugelegt.

Dies dämpfte die Ängste vor Ausfällen russischer Energielieferungen. Dadurch fiel der Preis für die US-Rohölsorte WTI um knapp ein Prozent auf 104,99 Dollar je Barrel (159 Liter). Bei einem Ende der Kampfhandlungen sinke die Wahrscheinlichkeit weiterer Sanktionen gegen Russland, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. Aus "sicheren Häfen" zogen sich Investoren ebenfalls zurück. Gold verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1919 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

Bei den Unternehmen rückte FedEx ins Rampenlicht. Nach fast 50 Jahren tritt Firmengründer Fred Smith als Chef des Paketzustellers zurück. Seinen Job übernimmt der bislang für das operative Geschäft verantwortliche Direktor Raj Subramaniam. FedEx-Aktien stiegen um 3,7 Prozent und diejenigen des Rivalen UPS um 1,3 Prozent.

Gefragt waren auch die Papiere von Bird, die rund zwei Prozent zulegten. Das Unternehmen erhielt den Angaben zufolge grünes Licht, um die Zahl seiner Roller in New York City zu verdoppeln. In der US-Hauptstadt Washington soll die Flotte um mehr als 20 Prozent aufgestockt werden.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)