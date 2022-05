07:25

Bitcoin notiert derzeit bei 30'823 Dollar und hat somit einige der Verluste der vergangenen Tage wieder gutgemacht.

Guten Morgen, es ist Freitag, der 13. und die lang erhoffte Gegenbewegung am Kryptomarkt ist da: Fast alle Coins mit deutlich zweistelligen Kursgewinnen #Bitcoin — Daniel D. Eckert (@Tiefseher) May 13, 2022

Börsianer sind weiterhin mit der Nachlese der in den vergangenen Tagen veröffentlichten Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten aus den USA beschäftigt. Sie versuchen, aus ihnen zu deuten, ob die Notenbank Fed das Tempo bei den Zinserhöhungen anzieht und damit die weltgrösste Volkswirtschaft eventuell in eine Rezession stürzt. Dem könnte sich Europa kaum entziehen, da hier zusätzlich die Folgen des Ukraine-Kriegs die Konjunktur beeinträchtigen.

Der Dollar setzt am Donnerstag im späten US-Devisenhandel seine Stärke weiter fort. Gegenüber dem Franken überschritt er am Donnerstagnachmittag erstmals seit zweieinhalb Jahren die Parität und hält sich nun deutlich über der Marke von 1,00. Zuletzt kostete der Dollar 1,0027 Franken.

Die Erwartungen weiterer kräftiger Leitzinsanhebungen in den USA haben den Dollar gestützt. In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene zwar etwas abgeschwächt, allerdings von sehr hohem Niveau aus. Die Erzeugerpreise stiegen im April laut Arbeitsministerium gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,0 Prozent. Der Anstieg im März von 11,5 Prozent war noch der höchste Anstieg seit Erhebungsbeginn im Jahr 2010 gewesen. Analysten hatten im April einen stärkeren Rückgang erwartet.

Bei der IG Bank notiert der SMI um 0,6 Prozent höher.

Die asiatischen Anleger haben sich von den Zinssorgen an der Wall Street nicht beirren lassen und sorgten deswegen am Freitag zum Ende der Woche nochmal für etwas Erholung an den Börsen. "In der Form der US-Staatsanleihenkurve sehen wir keine besonders neuen Rezessions-/Abschwächungssignale, sondern nur die gleiche konsistente deutliche Verlangsamung, die für H2 2023 vorgesehen ist", so Alan Ruskin, Makrostratege bei der Deutschen Bank.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,6 Prozent höher bei 26'407 Punkten.

The WHO chief, previously a steady source of support for President Xi Jinping, called on China to rethink its Covid Zero strategy. Those remarks didn't go down well in Beijing https://t.co/UMILrPynhj — Bloomberg Next China (@next_china) May 13, 2022

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,4 Prozent auf 128,82 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,7979 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 1,0021 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0387 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0411 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2214 Dollar.

Der Ausverkauf an den US-Börsen hat sich auch am Donnerstag fortgesetzt. Immerhin grenzten die Indizes die Verluste im späten Handel merklich ein.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,3 Prozent auf 31 730,30 Zähler. Er rutschte auf ein weiteres Tief seit Anfang März vergangenen Jahres. In diesem Börsenjahr hat sich der Rücksetzer auf fast 13 Prozent ausgeweitet. Sollte sich der Ausverkauf am Freitag fortsetzen, droht die schlechteste Börsenwoche des Dow seit Oktober 2020.

Der von Tech-Unternehmen dominierte Nasdaq 100 hielt sich mit minus 0,2 Prozent auf 11'946 Punkte diesmal vergleichsweise gut. Seit Jahresbeginn beläuft sich der Verlust des Index jedoch bereits auf knapp 27 Prozent. Vor allem die steigenden Kapitalmarktzinsen lassen die Investoren Tech-Aktien verkaufen. Der marktbreite S&P 500 schloss am Donnerstag 0,13 Prozent tiefer auf 3930,08 Punkten.

Technologie - «Buy the Dip»: Cathie Wood kauft über eine halbe Million Aktien von Coinbase https://t.co/yOSZKev8Z0 pic.twitter.com/aKaeB9wh6l — cash (@cashch) May 12, 2022

Die Verluste an den Aktienmärkten rühren vor allem von der grossen Unsicherheit, wie schnell und wie stark die US-Notenbank Fed die Leitzinsen anheben wird. "Es gibt die Befürchtung, dass der Leitzinsanstieg zu rasch erfolgen und die Wirtschaft dadurch in eine Rezession gestürzt wird", schrieb Volkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. Die Konjunkturdaten aus den USA gäben zwar noch keinen Anlass zur Sorge. Der jüngste Einbruch an den Aktienmärkten könne aber "als Hinweis gedeutet werden, dass die Anleger schlechtere Zeiten erwarten und daher Aktien verkaufen".

Im Dow sackten Tech-Aktien wie Apple und Microsoft weiter ab. Apple-Aktien fielen mit einem Minus von 2,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober vergangenen Jahres. Sie waren am Vortag vom saudi-arabischen Ölkonzern Saudi Aramco als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst worden. Der wichtige iPhone-Zulieferer aus Taiwan Foxconn musste die Produktion im chinesischen Shenzen aussetzen, da derzeit in China die Corona-Inkfektionszahlen steigen und die Regierung weitgehende Lockdown-Massnahmen ergriffen hat. Berichten zufolge soll auch der Apple-Zulieferer Unimicron die Produktion ausgesetzt haben.

Daneben lastete eine Studie der US-Bank Wells Fargo auf den Papieren von General Motors (GM) und Ford . GM büssten 4,6 Prozent ein und Ford 3,0 Prozent. Analyst Colin Langan argumentierte, dass die Produktionskosten für Elektrofahrzeuge stark steigen dürften. So verteuerten allein die höheren Rohstoffpreise die Gesamtkosten eines Fahrzeugs des Modells "Silverado" von GM um geschätzte 12 600 US-Dollar. Die Papiere des E-Auto-Produzenten Tesla fielen ebenfalls.

Unter hohem Druck standen anfangs auch die Papiere von Beyond Meat nach enttäuschenden Quartalszahlen des Herstellers von Fleischersatz. Der Kurs brach im frühen Handel um mehr als 20 Prozent ein, am Ende betrug der Verlust noch gut vier Prozent. Vom Rekordhoch Anfang 2021 hatten die Papiere bereits mehr als 90 Prozent eingebüsst. Vor gut drei Jahren hatte Beyond Meat den Sprung auf das Börsenparkett gewagt.

