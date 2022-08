06:25

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,24 Prozent höher.

Die Anleger können sich auf einer eher normalen Handelstag einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Donnerstag in einer Schwankungsbreite von 0,88 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 98 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'155,10 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 4,4 Prozent auf 16,86 Punkte gesunken.

Der nachlassende Teuerungsdruck in den USA sorgt bei den Anlegern für Erleichterung. Am Markt sei nach den Preisdaten die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung der Leitzinsen durch die Notenbank Fed im September um 0,75 Prozentpunkte förmlich in sich zusammengefallen, erklärte ein Analyst. Die Zinsangst im Markt sei kollabiert.

Dies sorgte für eine grosse Kaufbereitschaft unter den Investoren an den US-Börsen am Mittwoch. Dabei legten die zinssensiblen Technologietitel an der Nasdaq deutlich stärker zu als die Industrietitel im Dow Jones.

Damit sind die Zeichen für die hiesigen Anleger auf grün. Am (heutigen) Donnerstag erreicht die Berichterstattungswelle über die Halbjahreszahlen ihren Höhepunkt in dieser Woche. Neun Unternehmen werden ihre Ergebnisse veröffentlichen. Im Fokus steht dabei der Blue Chip Zurich, dessen Aktien am Vortag bereits gesucht waren. Beim Versicherer setzen die Anleger auf ein gutes Zahlenset und sie liebäugeln mit weiterhin üppigen Ausschüttungen bis hin zu einem Aktienrückkauf. Hinzu kommen eine Reihe von Industrieunternehmen sowie die Basler Kantonalbank, die ihre Semesterzahlen publizieren.

05:50

Die Börse in Shanghai liegt 1,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,6 Prozent.

Die Verlangsamung der Inflation in den USA könnte der US-Notenbank Fed die Möglichkeit eröffnen, das Tempo der kommenden Zinserhöhungen zu drosseln. Händler rechnen nun mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte im nächsten Monat, während vor dem Inflationsbericht eine Erhöhung um 75 Basispunkte erwartet worden war. "Für das FOMC ist der Inflationsbericht vom Juli ein erfreulicher erster Schritt auf dem Weg zu einem Durchbruch bei der Inflation. Es sind jedoch noch mindestens ein oder zwei weitere ähnliche Inflationsdaten erforderlich, damit die Notenbank darauf vertrauen kann, dass der Inflationsdruck überwunden ist", sagte Elliot Clarke, leitender Wirtschaftswissenschaftler bei Westpac. Die Fed liess bislang keinen Zweifel daran, dass sie die Geldpolitik weiter straffen wird, bis der Preisdruck vollständig nachgelassen hat.

Teuerung - Das sagen Ökonomen zum unerwartet deutlichen Rückgang der US-Inflation https://t.co/Bv3JdIMSn9 pic.twitter.com/oRIcUbSq1G — cash (@cashch) August 10, 2022

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 133,25 Yen und legte 0,3 Prozent auf 6,7423 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9436 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0284 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9704 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,2187 Dollar.

00:00

Die Anleger am New Yorker Aktienmarkt haben am Mittwoch erleichtert auf den deutlich abgeschwächten Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,6 Prozent auf 33'309,51 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 2,1 Prozent auf 4210,24 Zähler. Einen noch stärkeren Zuwachs von 2,9 Prozent auf 13'378,32 Punkte verbuchte der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 , der sich seit seinem Juni-Tief nun bereits wieder um mehr als 20 Prozent erholt hat.

In den USA liess die Dynamik des Preisanstiegs im Juli stärker als erwartet nach. Die Inflation schwächte sich auf 8,5 Prozent ab. Im Juni hatte die Teuerung in der grössten Volkswirtschaft der Welt noch bei 9,1 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit über 40 Jahren.

Am Markt sei nach den Preisdaten die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung der Leitzinsen durch die Notenbank Fed im September um 0,75 Prozentpunkte förmlich in sich zusammengefallen, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Hohe Zinsen lassen für gewöhnlich Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen in einem schlechteren Licht erscheinen, entsprechend erfreut reagieren Aktienanleger bei vermindertem Zinsdruck. Gleichzeitig werden die Sorgen, dass die Fed mit grossen Zinsschritten die Konjunktur abwürgen könnte, etwas abgemildert.

"Die Reaktion der Märkte ist ermutigend", schrieb am Mittwoch Garrett Melson, Portfolio-Stratege bei Natixis Investment Managers. "Die Kurzfristzinsen sinken, der Dollar wird schwächer, die Aktien steigen, angeführt von der Technologiebranche." Dies sei genau das, was man erwarten würde, wenn die Chancen auf eine weiche Landung der Wirtschaft stiegen.

Im Dow waren mit Aufschlägen von rund vier Prozent die Titel von Walt Disney ganz vorne. Nach dem Börsenschluss veröffentlichte der Unterhaltungskonzern seine Quartalszahlen, worauf die Aktien nachbörslich nochmals deutlich stiegen. Die Abozahlen bei Disney+, dem Streaming-Geschäft des Konzerns, fielen höher als erwartet aus.

In eine neue Runde geht das Gerangel um die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter . Tesla -Chef Elon Musk verkauft entgegen früherer Zusagen erneut im grossen Stil Aktien des US-Elektroautobauers - und verwies auf den Streit um den Twitter-Deal. "Im (hoffentlich unwahrscheinlichen) Fall, dass Twitter den Abschluss des Deals erzwingt und einige Eigenkapitalpartner abspringen, ist es wichtig, einen Notverkauf von Tesla-Aktien zu vermeiden", begründete Musk den Verkauf in einem Tweet. Ende April hatte er noch geschrieben, dass keine weiteren Aktienverkäufe geplant seien. Die Tesla-Aktien legten um 3,9 Prozent zu, Twitter gewannen 3,7 Prozent.

Die grösste US-Kryptobörse Coinbase geriet angesichts des Kursrutsches bei Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether tief in die roten Zahlen. Hohe Abschreibungen auf Investments belasteten erheblich. Insgesamt verfehlten die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal die bereits gedämpften Erwartungen. Analysten zufolge bleiben die langfristigen Perspektiven des Unternehmens dennoch weiter positiv. Hinzu kam die allgemein gute Stimmung für Techwerte nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten. Die Titel stiegen um 7,4 Prozent.

