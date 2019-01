Tokioter Börse legt zu - China signalisiert Konjunkturhilfen

06:40

Die Tokioter Börse hat am Dienstag zugelegt. Ermutigt habe die Anleger, dass die Regierung in China weitere Massnahmen zur Stützung der Konjunktur in Aussicht gestellt habe, sagten Händler. Zudem habe ein schwächerer Yen Exportwerten Auftrieb verliehen.

Nach dem Feiertag in Japan am Montag sei damit ein guter Start in die Woche gelungen. Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte steigt um 0,9 Prozent auf 20'541 Punkte zu und erreicht den höchsten Stand seit dreieinhalb Wochen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann davor 0,6 Prozent. Der chinesische Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen legte ebenfalls 0,6 Prozent zu.

Zu den grössten gewinnen in Tokio gehörte die Nintendo-Aktie, die um fünf Prozent in die Höhe sprang. Börsianer verwiesen auf einen Medienbericht, in dem angedeutet wird, dass Apple an dem japanischen Spielekonsolen-Hersteller interessiert sein könnte.

Der Euro bewegt sich zum Franken wenig verändert bei 1,1260. Im fernöstlichen Handel notiert die Gemeinschaftswährung zum Dollar kaum verändert bei 1,1483 Dollar. Zur japanischen Währung schwächte sich die US-Devise um 0,2 Prozent auf 108,46 Yen ab.

