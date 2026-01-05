Zu den Top-Empfehlungen gehören Costain Group, Keller Group und Kier Group. Auch Panmure blickt optimistisch auf den britischen Immobilienmarkt. «Mit Blick auf das Jahr 2026 präsentiert sich der börsennotierte Immobilienmarkt so gut positioniert wie seit 2021 nicht mehr», schrieben die Analysten um Tim Leckie. Die Zinsen haben sich stabilisiert, die Realrenditen dürften sinken, und das Wachstum der Mieteinnahmen im vergangenen Jahr schlägt sich nun in einem spürbaren Gewinnwachstum nieder. Zu den Top-Empfehlungen zählen NewRiver REIT, Land Securities Group und British Land.