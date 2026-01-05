Nach dem besten Jahr für europäische Aktien seit 2021 prognostizieren Analysten und Strategen, dass die Aktien im Jahr 2026 noch mehr Potenzial haben.
Insbesondere den Sektoren, die im letzten Jahr zu den Gewinnern zählten, werden gute Aussichten für die kommende Saison eingeräumt. Banken, die mit Abstand stärksten Performer des Jahres 2025, werden erneut für eine starke Performance favorisiert; Morgan Stanley und Barclays zählen sie zu ihren Top-Empfehlungen.
Die positiven Trends im Zusammenhang mit erhöhten Verteidigungsausgaben, erneuerbaren Energien und Elektrifizierung dürften sich weiter verstärken. Unternehmen, die von den deutschen Konjunkturmassnahmen profitieren dürften, werden von vielen Brokern ebenfalls in ihren Neujahrs-Aktienempfehlungen hervorgehoben, während Firmen mit überzeugenden Erfolgsgeschichten ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
Die folgende Auswahl zeigt einige europäische Favoriten, die Analysten im neuen Jahr besonders empfehlen:
Morgan Stanley setzt auf Banco Santander, Siemens Energy und Rheinmetall
Europäische Aktien dürften laut Strategen um Marina Zavolock im Jahr 2026 von einer sich ausweitenden US-Konjunkturerholung profitieren. Da die USA rund 23 Prozent der gewichteten Umsätze ausmachen, dürften europäische Unternehmen von einem über den Erwartungen liegenden amerikanischen Gewinnwachstum sowie von günstigen Steuer- und Regulierungsbedingungen profitieren.
Banken führen die Liste der aussichtsreichsten europäischen Sektoren von Morgan Stanley für 2025 an, gefolgt von Tabak und Rüstung. Zu den Top-Empfehlungen unter den Einzelaktien zählen Banco Santander, Lloyds Banking Group, Siemens Energy, Centrica, Fresenius, ING Groep, Prosus, Rheinmetall, ENGIE, Société Générale und Airbus.
UBS favorisiert Energie- und Infrastrukturaktien
Erstmals seit drei Jahren prognostiziert die UBS für Europa im Jahr 2026 wieder Gewinnwachstum. «Die vielversprechendsten Chancen ergeben sich aus Europas Erneuerungs- und Strukturinvestitionen», so Stratege Gerry Fowler. Erneuerbare Energien stechen dabei besonders hervor, schrieb er, gestützt durch Investitionen von über zwei Billionen Euro (2,2 Billionen US-Dollar) in Netze und saubere Energie. Elektrifizierungsunternehmen dürften von einer förderlichen Regulierung und anhaltenden Infrastrukturausgaben profitieren.
Zu den wichtigsten Akteuren zählen EDP und Solaria Energia y Medio Ambiente. «Die günstige nationale Politik schafft neue globale Marktführer in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektrifizierung, Verteidigung und Infrastruktur», sagte Fowler. Er hob Acciona SA, Rexel FP und Prysmian SpA als Beispiele für Unternehmen hervor, die lokale Vorteile in internationales Wachstum umwandeln. Banken seien ihrerseits gut positioniert, mit solidem Kapital, beschleunigtem Kreditwachstum und attraktiven Bewertungen.
Barclays: Künstliche Intelligenz bleibt Top-Thema
Strategen um Emmanuel Cau gehen davon aus, dass das Thema Künstliche Intelligenz auch 2026 massgeblich die Aktienmärkte bestimmen wird. Europäische Aktien dürften zudem von den Konjunkturmassnahmen in Deutschland und einem voraussichtlichen Gewinnwachstum je Aktie von 8 Prozent profitieren, getrieben durch operative Hebelwirkung, günstige Vergleichswerte zum Vorjahr und nachlassende Währungsrisiken.
Barclays gewichtet Banken und konjunkturabhängige Aktien über und nennt Capita, JCDecaux, TUI, Flutter Entertainment, ICG und die London Stock Exchange Group als wichtige Beispiele. Britische Aktien werden untergewichtet, da der FTSE-100-Index voraussichtlich hinterherhinken wird, weil seine defensive Ausrichtung in einer zyklischen Erholung in Europa weniger attraktiv erscheint. Die politische und fiskalische Lage in Grossbritannien bleibe zudem fragil, so Barclays.
Jefferies hebt Geberit und Stellantis heraus
Europäische Aktien werden laut Jefferies-Analysten weiterhin mit einem deutlichen Abschlag gegenüber US-amerikanischen Pendants gehandelt. Ihre relative Bewertung würde besonders attraktiv werden, sollte sich die Markterwartung hin zu Aktien entwickeln, die von der Monetarisierung von KI profitieren, und dadurch die Aktienrallye ausweiten.
Die unterstützende globale Fiskal- und Geldpolitik wirkt sich weiterhin positiv auf Risikoanlagen aus, und die Argumente für eine Erhöhung der Allokation in Europa waren noch nie so überzeugend, so das Jefferies-Team.
Zyklische Aktien haben Potenzial, ihre Outperformance fortzusetzen. Zu den von Jefferies hervorgehobenen Aktien gehören Geberit, Heidelberg Materials, Skanska, SocGen, Volvo und Wickes Group. Darüber hinaus hat der anhaltende Trend zur Optimierung der Geschäftsprozesse durch Kostensenkungen und Desinvestitionen die Attraktivität einiger Aktien gesteigert. Zu den Top-Empfehlungen zählen Admiral Group, Elementis, Glencore, Heineken, Rentokil Initial und Stellantis.
Deutsche Bank hält TUI, Volkswagen und Commerzbank für besonders aussichtsreich
Die Analysten der Deutschen Bank beurteilen US-amerikanische und europäische Aktien positiv, wobei sie europäischen Aktien eine gewisse Priorität einräumen. Das Team ist etwas optimistischer, was Deutschland betrifft, als was den Rest Europas angeht. Betrachtet man einzelne Aktien, besteht eine klare Präferenz für diejenigen, die voraussichtlich am meisten von den Konjunkturmassnahmen der Regierung in Berlin profitieren werden.
Die Analysten um Tim Rokossa erwarten für ihren «Top-10 Germany»-Aktienkorb ein zweistelliges Kurspotenzial. Dieser umfasst TUI, Voestalpine, Heidelberg Materials, Palfinger, Vossloh, KION Group, Volkswagen, Siemens Energy, Bechtle und Commerzbank.
Panmure Liberum fokussiert auf den britischen Bau- und Immobiliensektor
Zu den aussichtsreichen britischen Aktien für das kommende Jahr zählen Unternehmen des Bausektors mit Fokus auf britische Infrastruktur und bezahlbaren Wohnraum. Analysten um Joe Brent hoben die positiven jüngsten Marktdaten hervor: Die Auftragsvergabe stieg, und der Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe legte weiter zu.
Zu den Top-Empfehlungen gehören Costain Group, Keller Group und Kier Group. Auch Panmure blickt optimistisch auf den britischen Immobilienmarkt. «Mit Blick auf das Jahr 2026 präsentiert sich der börsennotierte Immobilienmarkt so gut positioniert wie seit 2021 nicht mehr», schrieben die Analysten um Tim Leckie. Die Zinsen haben sich stabilisiert, die Realrenditen dürften sinken, und das Wachstum der Mieteinnahmen im vergangenen Jahr schlägt sich nun in einem spürbaren Gewinnwachstum nieder. Zu den Top-Empfehlungen zählen NewRiver REIT, Land Securities Group und British Land.
Hargreaves Lansdown schlägt Werte zur Portfolio-Diversifizierung vor
Laut Hal Cook, Senior Investmentanalyst bei Hargreaves Lansdown, könnten drei britische Investmentfonds - Alliance Witan, JPMorgan Emerging Markets Growth & Income und Personal Assets Trust - im Jahr 2026 eine sinnvolle Diversifizierung für Portfolios bieten.
«In einem unsicheren Umfeld ist es für Anleger ratsam, über verschiedene Anlageklassen, Regionen, Sektoren und Anlagestile zu diversifizieren, um das Risiko zu minimieren, dass ein einzelnes Ereignis das gesamte Portfolio aus der Bahn wirft», schrieb er.
(Bloomberg/cash)