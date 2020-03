09:20

Die Aktie der Credit Suisse steht um 2,3 Prozent tiefer und kostet 9,99 Franken. Die UBS-Aktie fällt um 2,5 Prozent zurück und kostet noch 9,93 Franken zurück.

Warum die beiden Schweizer Grossbanken besonders von der Coronaviruskrise getroffen worden sind, lesen Sie hier.

+++

09:10

Der SMI sackt um 2,1 Prozent auf 9'929 Punkte ab. Die 20 SMI-Titel notieren mit Abschlägen im Bereich von 1,0 bis 4,0 Prozent.

Das alles dominierende Thema bleibt die nicht nachlassende Coronavirus-Krise. Die Epidemie breitet sich weiter aus, ausserhalb Chinas mittlerweile schneller als in China selbst. Gleichzeitig berichten immer mehr Unternehmen von Einbussen. Die mittlerweile getroffenen Massnahmen zur Eindämmung der Folgen wie Zinssenkungen und Ausgabenprogramme kommen gegen diese Meldungslage nicht an. Es sehe so aus, als agierten Händler umso nervöser, je mehr Geld zur Bekämpfung der Krise bereitgestellt werde, sagte ein Marktstratege.

Die Flucht in sichere Häfen wie Gold und Schweizer Franken hält derweil unvermindert an.

As gold prices gather momentum, scammers are looking to capitalize https://t.co/HhnoUSlv8h — CNBC (@CNBC) March 6, 2020

Bankaktien werden erneut zur Kasse gelassen: Credit Suisse verlieren 2,4 Prozent und UBS 2,6 Prozent. Als Grund gelten die seit der Zinssenkung in den USA weiter sinkenden Renditen. Tiefe Renditen bedeuten auch tiefere Einnahmen für die Finanzinstitute.

Besser halten sich die Versicherer Swiss Life (-1,6 Prozent) und Swiss Re (-1,6 Prozent) sowie verschiedene defensive Werte wie Swisscom (-1,3 Prozent). Zyklische Papiere wie ABB (-1,7 Prozent), Adecco (-2,5 Prozent) und Swatch (-1,9 Prozent) werden hingegen verkauft.

Dass der Ausverkauf auf der ganzen Breite erfolgt, lässt sich auch an den Abgaben der Schwergewichte ablesen. Nestlé büssen 1,7, Novartis 2,1 und Roche 2,7 Prozent ein.

Im breiten Markt halten sich SFS nach Zahlen mit einem Abschlag von 1,1 Prozent vergleichsweise gut. Daneben dürften auch Landis + Gyr (-2,8 Prozent) einen Blick wert sein. Der Energiemanagement-Lösungen hat eher überraschend einen Wechsel an der Konzernspitze gemeldet.

+++

08:20

Die Ölpreise sind am Freitag weiter gesunken. Der Markt ist nervös, weil es zwischen grossen Ölförderern keine klare Linie über die künftige Produktion gibt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 49,68 US-Dollar (-1,0 Prozent). Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 0,6 Prozent auf 45,62 Dollar.

Das Coronavirus-Fieber erfasst auch die Opec https://t.co/TTA4PqVJpY via @NZZ — Gerald Hosp (@hospger) March 6, 2020

Starke Belastung spüren die Rohölpreise aufgrund der schlechten Aktienmarktstimmung. Die zunehmende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ausserhalb Chinas verschlechtert die Konjunkturerwartungen und dämpft damit die Erdölnachfrage. Zudem gehören Rohstoffe zu den riskanteren Anlagen, die in unsicheren Zeiten eher gemieden werden.

Zusätzliche Ungewissheit erzeugt die Uneinigkeit zwischen grossen Ölproduzenten. An diesem Freitag treffen sich in Wien das Ölkartell Opec und verbündete Fördernationen, die sich gemeinsam Opec+ nennen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, strebt die Opec wegen der Corona-Krise eine zusätzliche Kürzung der Tagesproduktion um 1,5 Millionen Barrel an. Russland, das nicht zur Opec, aber zur Opec+ gehört, scheint gegen jede weitere Kappung zu sein. Eine Lösung des Disputs ist noch nicht absehbar.

+++

08:15

Der US-Dollar ist weiter im Sinkflug. Zuletzt ist die US-Währung am Freitagmorgen auf 0,9450 Franken (-0,08 Prozent) gesunken. Das ist gut ein Rappen weniger als am Donnerstagmorgen und der tiefste Stand seit fast zwei Jahren.

https://t.co/bsBvL8JDzo Swiss Franc Trading Higher In The Asian Session — FxBook (@FxBookLTTG) March 6, 2020

Der Euro notiert bei 1,0608 Franken. Dies ist ein Minus von 0,13 Prozent.

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 1,8 Prozent tiefer bei 9'958 Punkten. Alle Titel sind im Minus. ABB verliert mit 2,6 Prozent am Meisten. Die beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS gehören mit -2,4 Prozent und 2,5 Prozent ebenfalls zu den grossen Verlierern.

Am breiten Markt fällt Kudelski(-3 Prozent) am Stärksten. Einzig die Aktien von Georg Fischer mögen sich mit plus 0,3 Prozent im positiven Bereich zu halten.

+++

07:25

Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge deutlich niedriger starten. Am Donnerstag hatte der Dax 1,5 Prozent tiefer bei 11'944,72 Punkten geschlossen.

Hauptthema bleibt das Coronavirus. Für Gesprächsstoff dürften vor allem die beginnende Ausbreitung des Erregers in den USA sowie die steigenden Fälle in Italien sorgen. Inzwischen sind zwölf Menschen in den USA an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit gestorben. Das hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Freitag im Verlauf 2,9 Prozent tiefer bei 20'710 Punkten. Zwischenzeitlich markierte er den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 3,2 Prozent und lag bei 1468 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,3 Prozent.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 105,91 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,9533 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9447 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1235 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0614 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2958 Dollar. (Reporter: Hideyuki Sano Geschrieben von Scot W. Stevenson)

(cash/AWP/Reuters)