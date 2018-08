08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,07 Prozent zu. Enttäuscht zeigten sich Investoren von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, die ohne Durchbruch endeten.

Während ABB vorbörslich 0,2 Prozent verliert, legen sämtliche weiteren SMI-Werte leicht zu.

Deutlich mehr Bewegung zeichnet sich beim Halbleiterhersteller U-blox ab. Der Umsatz enttäuschte im ersten Halbjahr, die Aktie kommt vorbörslich gleich mit -7,9 Prozent unter die Räder.

07:40

Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1576 US-Dollar und damit etwas höher als am Vorabend gehandelt. Auch zum Franken stabilisierte sich der Euro etwas und eroberte die Marke von 1,14 zurück. Zuletzt wurden 1,1404 nach 1,1378 Franken am Vorabend bezahlt. Der Dollar gab indes leicht auf 0,9849 von zuvor 0,9860 Franken nach.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern haben die Anleger am Devisenmarkt ein Treffen führender Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole im Blick und halten sich vorerst zurück. Insbesondere ein Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell, der im Lauf des Tages erwartet wird, steht im Mittelpunkt des Interesses. Zuletzt hatte sich US-Präsident Donald Trump laut Medienberichten kritisch zur Geldpolitik der Fed geäussert.

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte bis am Nachmittag 0,7 Prozent zu auf 22.570 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg auf 1704 Zähler um 0,35 Prozent. Gefragt waren unter anderem Pharmawerte.

Der Dollar hielt sich über 111 Yen und damit deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 110 Yen. Grund waren Hinweise, dass in der US-Notenbank ungeachtet der jüngsten Kritik von US-Präsident Donald Trump weiter über Zinserhöhungen gesprochen wird.

Ein Euro wurde in Fernost mit 1,1548 Dollar gehandelt. Er notierte damit etwas fester als im späten New Yorker Handel am Donnerstag.

Asia mkts slip after US-China trade negotiations end without progress, while the dollar retained gains ahead of an address from Fed's chairman Powell. DM Asia outperforms as the yen takes a big leg lower. Australia gains as Treasurer Morrison to become Australia’s 6th PM in 11yrs pic.twitter.com/W8jxNOkFrA — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 24. August 2018

(cash/AWP/Reuters)