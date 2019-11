06:15

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 23'186 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,9 Prozent und lag bei 1685 Punkten.

Amtliche Daten aus China zeigen, dass der Handelsstreit zwischen den Regierungen in Peking und Washington das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt belastet: Die Industrieproduktion und auch der Einzelhandelsumsatz blieben hinter den Erwartungen zurück, das Investitionswachstum erreichte ein Rekordtief.

Auch Japans Wirtschaftswachstum wuchs im dritten Quartal am langsamsten seit einem Jahr, da die schwache Nachfrage die Exporte einbrechen ließ. "Wenn man sich in der Region umsieht, hat man einige Beinahe-Rezessionen erlebt - Korea, Singapur. Und Hongkong ist im Moment in einer Rezession", sagte Sean Darby, globaler Aktienstratege bei Jeffries in Hongkong. "Also es ist nicht toll. Es ist Kreislauf, der Narben hinterlässt", sagte er.

SE Asia Stocks: Most SE Asian stocks fall on weak China data, Sino-US trade deal worries - Reuters https://t.co/ACmBmzqAco — The Edge Malaysia (@theedgemalaysia) November 14, 2019

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,3 Prozent.

Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,1 Prozent niedriger bei 0,9892 Franken. Parallel dazu gab der Euro 0,1 Prozent auf 1,0888 Franken nach.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging am Mittwoch 0,3 Prozent höher auf 27'783 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 3094 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 8482 Punkte. Dow und S&P markierten jeweils neue Höchststände.

