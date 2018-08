09:06

Der SMI startet bei 9023 Punkten (+0,2 Prozent). Wichtige Impulse von Unternehmensseite fehlen zum Wochenstart weitgehend, womit der Fokus der Investoren auf die verschiedenen politischen Schaubühnen gerichtet bleiben dürfte. Im weiteren Verlauf der Woche werden allerdings zahlreiche kleinere Unternehmen ihre Semesterzahlen vorlegen, auf internationaler Ebene rücken die Protokolle der letzten Sitzungen der amerikanischen Notenbank und der EZB in den Fokus sowie das jährliche Treffen der Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole.

Derzeit überwiege zwar die Hoffnung auf eine Deeskalation bei den verschiedenen Handelsstreitigkeiten, hiess es in Marktkreisen. Die Türkei-Krise, die Diskussionen um das Budget in Italien oder auch der Brexit-Verhandlungen könnten aber die Nervosität jederzeit wieder ansteigen lassen. Das grösste Plus am SMI verzeichnen die zyklischen Titel von Sika (+0,8 Prozent) und ABB (+0,7 Prozent). Auch die Finanztitel Julius Bär (+0,5 Prozent), Swiss Re (+0,6 Prozent) starten klar positiv.

Roche (+0,1 Prozent) hat am Morgen über eine Zulassung des Medikaments Alecensa für eine bestimmte Lungenkrebsart in China berichtet. Branchennachbar Novartis startet praktisch unverändert.

Mit einem negativen Vorzeichen präsentieren sich Sonova (-0,3 Prozent). Hierfür sei eine Abstufung durch ein Brokerhaus verantwortlich, hiess es am Markt. Im breiten Markt stehen nach Zahlen Metall Zug (+1,2 Prozent) im Fokus.

+++

08:45

Mittlerweile sind die Aktienmärkte in Asien geschlossen. Der japanische Leitindex Nikkei ging am Montag mit einem Verlust von 0,3 Prozent bei 22'199 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls 0,3 Prozent nach. An den Börsen in Shanghai und Peking schwankten die Kurse auf und ab, zuletzt notierten sie leicht im Plus. "Es gibt die Hoffnung, dass der Handelsstreit mit den USA bald gelöst ist, aber gleichzeitig mag so richtig kein Investor daran glauben", sagte Marktanalyst Yutaka Miura vom Brokerhaus Mizuho Securities.

Gegen Ende vergangener Woche kündigte China an, eine Delegation werde Ende des Monats auf Einladung der Regierung in Washington in die USA fliegen, um einen neuen Anlauf zur Lösung des Streits über höhere Zölle zu nehmen. Die beiden Wirtschaftsmächte haben schon mehrfach versucht, den Konflikt im Dialog zu lösen, waren dabei aber nicht entscheidend vorangekommen.

China's yuan jumps to the strongest in a week https://t.co/GfD3LJ5kyI pic.twitter.com/X9Z5Jbrzd9 — Bloomberg (@business) August 20, 2018

Unter Druck an den asiatischen Börsen standen vor allem Chipwerte, aber auch Titel anderer exportorientierter Firmen lagen im Minus. So büssten Toyota-Papiere 0,6 Prozent an Wert ein. Die Titel des Wafer-Hersteller Sumco verloren 4,9 Prozent, die Papiere des Elektronikkonzerns Tokyo Electron gaben gut ein Prozent nach.

+++

08:27

Der Euro ist am Montag leicht gefallen. Die Gemeinschaftswährung konnte damit die Kurserholung vom vergangenen Freitag nicht weiter fortsetzen. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1425 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Auch zum Schweizer Franken hat der Euro über das Wochenende leicht nachgeben, nämlich auf 1,1370 von 1,1384 Franken am Freitagabend. Er etabliert sich damit aber vorerst näher bei der Marke von 1,14 als bei 1,13, nachdem er noch vor kurzem im Zuge des Verfalls der türkischen Lira deutlich unter 1,13 notiert hatte. Der US-Dollar kostet mit 0,9949 Franken gleich viel wie am Freitagabend.

Die türkische Lira hat sich von der Rating-Herabstufung des Landes unbeeindruckt gezeigt. Mit 5,97 Lira kostete ein Dollar am Montag ungefähr so viel wie am Freitag, als die Ratingagenturen Moody's und S&P die Kreditwürdigkeit der Türkei noch tiefer in die Ramschzone herabgestuft hatten.

+++

08:09

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 9029 Punkten (+0,3 Prozent) berechnet. Dennoch können Anleger vorerst nicht durchatmen. "Die Geopolitik bleibt diese Woche im Fokus der Anleger", sagte Anlagestratege David Madden vom Broker CMC Markets. Der Kurssturz der türkischen Lira stecke noch in den Hinterköpfen der Investoren und die Angst vor einer Ansteckung der Währungskrise in der Türkei bleibe ein dominantes Thema. Die Börsen in dem Land am Bosporus sind wegen des islamischen Opferfestes die ganze Woche geschlossen.

Unter den SMI-Einzelwerten steigen Roche (+0,7 Prozent) am meisten nach einem positiven Zulassungsbericht. Die beiden anderen Schwergewichte Nestlé und Novartis (je +0,2 Prozent) werden ebenfalls positiv erwartet. Die Grossbanken CS und UBS (je +0,3 Prozent) werden noch etwas höher berechnet. Am breiten Markt fallen Comet (+1,2 Prozent) und Sonova (-0.8 Prozent) auf.

+++

07:35

Ein Blick an die Rohstoffmärkte: Die Ölpreise stehen derzeit im Minus. Die Nordseesorte Brent verliert 0,4 Prozent auf 71,61 Dollar. Die US-Sorte WTI notiert bei 65,66 Dollar (-0,3 Prozent). Damit konnte die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA die Ölpreise nicht weiter stützen. Ende vergangener Woche hatten sich die Ölpreise noch ein Stück weit von jüngsten Verlusten erholen können. Als Grund gelten neue Handelsgespräche zwischen beiden grössten Volkswirtschaften der Welt, die im Verlauf der Woche geplant sind.

Neben der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt spielt auch die Entwicklung der Ölreserven in den USA derzeit eine wichtige Rolle für die Preisbildung am Ölmarkt. Diese waren zuletzt kräftig gestiegen und hatten die Ölpreise in der vergangenen Woche zeitweise deutlich belastet.

+++

06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 0,2 Prozent auf 22'230 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,4 Prozent auf 1691 Zähler. Vor allem Chipwerte gaben nach. Aber auch die Aktien anderer exportorientierter Firmen lagen im Minus. So büssten Toyota-Papiere am Montag ein Prozent an Wert ein, bei Panasonic waren es 1,4 Prozent. Im Laufe der Woche dürfte angesichts neuer Verhandlungen der Handelsstreit zwischen den USA und China in den Blickpunkt rücken, sagten Börsianer.

Asia mkts start mostly higher to week as China-US trade negotiations set to resume. WSJ reported the 2 sides aiming for deal by Nov. Yuan jumps to strongest in a week as PBOC raises fixing. Dollar, Yields, Gold and Bitcoin all steady ahead of meeting of CenBankers in Jackson Hole pic.twitter.com/GYe3Oa5gjw — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 20, 2018

+++

06:36

Ein Euro wurde in Fernost mit 1,1426 Dollar gehandelt, leicht im Minus gegenüber dem späten New Yorker Handel am Freitag. Der Dollar wurde mit 110,52 Yen bewertet.

(cash/Reuters/AWP)