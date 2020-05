13:45

Das Biotech-Untenrehmen Newron führt einem Plus von 16,7 Prozent die Wochen-Tabelle im Swiss Performance Index (SMI) an. Mit Obseva, Relief Therapeutics und Idorsia sind drei weitere Biotech-Firmen unter den Top Five. Von den grösser kapitalisierten Aktien sticht Logitech mit einem Plus von 4,9 Prozent heraus. Das Peripheriegeräte-Unternehmen hat diese Woche gute Zahlen vorgelegt.

Den grössten Kursrückgang der letzten fünf Handelstage zeigt Dufry (-15,5 Prozent): Der Reisedetailhändler leidet massiv unter den Flugausfällen der Coronavirus-Krise. Klare Krisenverlierer sind auch der Maschinenbauer Klingelnberg, das Online-Reisebüro LM Group (lastminute.com) oder auch der Bäckereikonzern Aryzta und der Stahlgiesser Schmolz+Bickenbach. Der Sensorhersteller AMS zeigt einmal mehr seinen betont volatilen Charakter an der Börse.

(Grafik: Bloomberg)

13:20

Die Kursgewinne im SMI minimieren sich weiter. Inzwischen steht die Aktie von Novartis an der Spitze des Tableaus, während bereits acht Titel ins Minus gerutscht sind. Während bei LafargeHolcim der Ex-Dividendenhandel eine Rolle spielt, leidet Richemont unter der Kritik am durchwachsenen Jahresergebnis (per Ende März).

Der Stand um 13:20 Uhr (Grafik: cash.ch)

13:15

Die Termingeschäfte auf den amerikanischen Börsenindices (Futures) zeigen nach unten. Dies deutet darauf hin, dass der US-Aktienmarkt heute nach der Eröffnung (15.30 Uhr) eher schwächer tendieren wird.

S&P 500: -0,5 Prozent

Nasdaq: -0,3 Prozent

Dow Jones: -0,45 Prozent

11:45

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss mehrheitlich fester. Im Verlauf verliert der Markt aber etwas an Schwung und die Kurse pendeln sich unter den Höchstwerten ein.

Die Angst vor einer Eskalation der US-chinesischen Spannungen habe wieder die Oberhand gewonnen und viele Marktteilnehmer zweifeln laut Händlern, ob all die vielen Milliarden, die zur Unterstützung der Konjunktur gesprochen worden sind, überhaut ausreichen. "Womöglich ging es mit der Erholung der Börsen vom Jahrestief einfach zu rasch und wir sind bereits wieder zu weit gelaufen", sagt ein Händler.

Der SMI steht um 11.00 Uhr mit 9'542,73 Punkten um 1,00 Prozent im Plus. Das Tageshoch liegt bei 9'576 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt ebenfalls 1,00 Prozent zu auf 1'381,29 und der breite SPI 1,08 Prozent auf 11'890,47 Punkte. 26 der 30 SLI Titel legen zu und 4 geben nach.

Den stärksten Abschlag verbuchen LafargeHolcim (-3,2 Prozent/-1,19 Fr.), die allerdings Ex-Dividende von 2 Franken je Aktie gehandelt werden. Dahinter folgen die Aktien von Richemont (-0,9 Prozent). Der Luxusgüterkonzern ist nicht unerwartet von der Coronakrise erfasst worden und hat mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt.

Die vollständige Schweizer Mittagsbörse findet sich hier.

09:40

Der SMI hält seinen fulminanten Kurs nach der Börsenöffnung bei. Der Leitindex steht um 1,1 Prozent bei 9550 Punkten höher. Im Minus tendieren einzig LafargeHolcim - wegen des Ex-Dividendenhandels und Richemont nach Zahlen, die einige Kritik der Analysten auf sich ziehen.

Erwartet werden heute noch die Wachstumszahlen aus Deutschland und der Euro-Zone sowie die US-Detailhandelsumsätze und weitere Daten aus der weltgrössten Volkswirtschaft.

Der Stand um 09:40 Uhr (Grafik: cash.ch)

09:10

Der SMI geht mit einem Plus von über 1 Prozent in den Handel und bewegt sich um 9560 Punkte herum. Deckungskäufe vor dem Wochenende und der kleine Eurex-Verfall könnten dabei eine stützende Rolle spielen, heisst es weiter. Zudem gibt es Hinweise auf eine Erholung in der chinesischen Wirtschaft, wo die Industrieproduktion im April wieder gestiegen ist.

Allzu weit dürften sich die Anleger aber nicht aus dem Fenster lehnen. Zu gross ist die Angst, dass die Spannungen zwischen den USA und China eskalieren könnten. US-Präsident Trump und sein Handelsberater Peter Navarro hatten diesbezüglich in Interviews mit dem Sender Fox weiteres Öl ins Feuer gegossen.

“We’re not going to renegotiate,” Trump says of trade deal with China https://t.co/ZQb0WPaSTU — Bloomberg (@business) May 15, 2020

Zuvor hatte die Hoffnung auf weitere Konjunkturstützen der Wall Street zu einem festeren Schluss verholfen. Doch nun mehren sich die Zweifel, dass diese Bemühungen womöglich nicht ausreichen, um die Weltkonjunktur zu stützen. Ob vor diesem Hintergrund die mit Spannung erwarteten Wachstumszahlen aus Deutschland und der Euro-Zone sowie die US-Detailhandelsumsätze und weitere Daten aus der weltgrössten Volkswirtschaft den Markt beeinflussen können, wird sich zeigen.

Im Fokus stehen am Schweizer Markt die Aktien von Richemont (+0,9 Prozent). Der Luxusgüterkonzern hat mit seinen Zahlen die Erwartungen verfehlt. Ausserdem wird die Dividende halbiert und auf eine Prognose verzichtet der Genfer Konzern. "Womöglich wurde ein noch schlechterer Bericht erwartet", sagt ein Händler.

Die Aktien von Rivale Swatch gewinnen 1,1 Prozent. Richemont und Swatch hatten am Vortag mehr als ein Prozent verloren.

Die Aktien, die am Vortag stark an Wert eingebüsst hatten, zeigen sich nun heute mit höheren Kursen: UBS (+2,3 Prozent), Credit Siusse (+2,5 Prozent), ABB (+2,6 Prozent), Adecco (+2,3 Prozent) und Roche (+1,3 Prozent) gewinnen mehr als ein Prozent. Bei den Nicht-SMI-Werten fallen VAT (+3,0%) positiv auf.

Novartis (+1,9 Prozent) und Nestlé (+0,8 Prozent) helfen, den SMI nach oben zu treiben.

Auch die Versicherer Swiss Life (+1,8 Prozent), Swiss Re (+1,8 Prozent) und Zurich (+2,1 Prozent) legen zu. LafargeHolcim (-3,1 Prozent) werden Ex-Dividende gehandelt.

Zu tieferen Kursen gehandelt sind die Titel DKSH, Partners Group und Valiant, die heute ebenfalls ex-Dividende sind.

08:00

Vorbörslich steht der SMI um 0,9 Prozent bei 9529 Punkten höher. Gestern noch hatte der Markt um 1,9 Prozent nachgelassen.

Zykliker wie ABB (+1,3 Prozent) oder die Grossbanken UBS (+1,3 Prozent) und Credit Suisse (+1,2 Prozent) ziehen stark an. Der Roche-Bon (+1,3 Prozent) zeigt sich ebenfalls stark. Bei Richemont (unv.) scheint das publizierte Jahresergebnis keinen Einfluss auf den Vorbörsenhandel zu haben. LafargeHolcim (-4,2 Prozent) wiederum werden ex-Dividende gehandelt.

Am übrigen Markt ziehen unter anderem AMS (+2 Prozent), Aryzta (+2 Prozent) und VAT (+3 Prozent) deutlich an.

06:15

An Asiens Börsen beschäftigt die Anleger der wachsenden Spannungen zwischen den USA und China. Auslöser waren Äusserungen von US-Präsident Donald Trump. Er stellte in einem Interview mit dem Sender Fox sogar einen Abbruch der Beziehungen zur Volksrepublik in den Raum.

In den Hintergrund traten Hoffnungen auf weitere Hilfen zur Ankurbelung der Wirtschaft in der Coronakrise. Darauf hatten Anleger an der Wall Street gesetzt und die Kurse dort nach oben getrieben.

An der Börse in Tokio notiert der 225 Werte umfassende Nikkei-Index allerdings um 0,9 Prozent bei 19'967 Punkten höher. Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent höher. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Die chinesische Industrie steigerte ihre Produktion im April überraschend stark.

BREAKING: China posts first rise in industrial output since virus outbreak https://t.co/vzQ2Td88hy pic.twitter.com/ZXNLJn7leT — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) May 15, 2020

05:55

Der traditionelle Parketthandel an der New Yorker Wall Street soll nach mehr als zweimonatiger Unterbrechung wegen des Coronavirus-Pandemie wieder beginnen. Es steht das Datum am 26. Mai im Raum.

Dabei sollen aber Auflagen zum Schutz vor dem Virus gelten, wie Börsenchefin Stacey Cunningham am Donnerstag (Ortszeit) in der Zeitung "Wall Street Journal" ankündigte. Die Zahl der Händler soll reduziert werden. Ausserdem müssten sie Atemschutzmasken tragen und Abstand voneinander halten.

Der Parketthandel an der Wall Street war Mitte März ausgesetzt worden, nachdem einer der dort Beschäftigten positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der elektronische Handel wurde jedoch stets fortgesetzt.

05:45

Im fernöstlichen Devisenhandel tendierte der Euro wenig verändert mit 1,0806 Dollar. Die US-Währung gab zum Yen etwas nach auf 107,19 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0516 Franken und zum Dollar mit 0,9732 Franken.

