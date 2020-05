08:05

Der Swiss Market Index steht vorbörslich 0,38 Prozent im Minus. ABB, Adecco und UBS sind die deutlichsten Verlierer (alle rund 0,9 Prozent im Minus). Zwei Aktien stehen im Plus: Zurich (0,3 Prozent) nach Bekanntgabe der Schadensumme durch Corona und Roche (0,04 Prozent). Am breiten Markt steigen Aryzta fast 6 Prozent und Sunrise 0,8 Prozent. Der Backwarenkonzern Aryzta prüft sämtliche strategischen und finanziellen Optionen. Dazu wurde als Berater Rothschild & Co engagiert, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Die Spekulationen um eine mögliche zweite Coronavirus-Infektionswelle bestimmen weiterhin die Gespräche auf dem Börsenparkett. Daher verfolgen Anleger die Fallzahlen in denjenigen Ländern, die ihre Pandemie-Restriktionen lockern, besonders aufmerksam. Gleiches gilt für die Auftritte von US-Notenbankern. Wegen der Diskussion um negative US-Leitzinsen legen Börsianer deren Worte auf die Goldwaage. Investoren rechnen damit, dass die Fed Anfang 2021 den Schlüsselsatz unter null Prozent drücken wird.

+++

07:15

Die Ölpreise haben sich im asiatischen Handel am Donnerstag kaum bewegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent betrug zuletzt 29,24 US-Dollar. Das waren 5 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 16 Cent auf 25,45 Dollar.

Weder die am Vortag präsentierten überraschend gesunkenen US-Rohölbestände, noch die von Saudi-Arabien reduzierten Fördermengen für einige asiatische Kunden konnten die Preise am Ölmarkt nachhaltig antreiben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hält sich Saudi-Arabien offenbar wie erwartet an die zwischen führenden Ölnationen vereinbarten Einschnitte bei der Produktion und senkte Liefermengen an Kunden in Asien. Die Agentur beruft sich dabei auf Aussagen von Händlern des Ölkonzerns Saudi Aramco. Vor einigen Tagen hatte das Land zugesagt, zusätzlich zu den bereits vereinbarten Kürzungen im Juni 1 Millionen Barrel am Tag weniger fördern zu wollen.

Die Ölnachfrage wird durch die Beschränkungen in der Corona-Krise massiv belastet. So ist die Nachfrage nach Treibstoff aus dem Luft- und dem Strassenverkehr weltweit eingebrochen. Wichtige Abnehmer wie die USA, Europa und Indien sind besonders betroffen. Gleichzeitig bewegt sich das Angebot auf einem hohen Niveau.

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,6 Prozent tiefer bei 20'138 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,8 Prozent.

Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans steigt um 0,2 Prozent.

Fed-Chef Powell gab am Mittwoch seine nüchterne Bilanz der US-Wirtschaft bekannt, die von hohen Arbeitsplatzverlusten geprägt ist. Auch die Aussagen des führenden US-Experten für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, lösten bei den Anlegern Bedenken darüber aus, wie die Wirtschaft aus wochenlangen Beschränkungen hervorgehen würde. Der Leiter der des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID) hatte bei seiner Anhörung vor dem Gesundheitsausschuss des Senats ausgesagt, dass sich der Staat bis zum Vorliegen eines Impfstoffes auf die bewährten Maßnahmen und Beschränkungen konzentrieren solle, um eine Verbreitung des Virus einzudämmen. Eine zu frühe Lockerung der Beschränkungen des öffentlichen Lebens könne nicht nur Menschen, sondern auch die Erholung der Wirtschaft gefährden.

Asia stocks falter after Fed warns of slow coronavirus recovery https://t.co/36XizZy7eV — FT Markets (@FTMarkets) May 14, 2020

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verliert der Dollar 0,1 Prozent auf 106,89 Yen und legt 0,1 Prozent auf 7,0964 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notiert er 0,1 Prozent höher bei 0,9728 Franken. Parallel dazu fällt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0810 Dollar und notiert kaum verändert bei 1,0516 Franken.

+++

05:00

Der Dow Jones Industrial fiel im am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und schloss mit einem Minus von 2,2 Prozent bei 23'247,97 Punkten. Bereits am Vortag hatte der Leitindex fast 2 Prozent eingebüsst. Der marktbreite S&P 500 verlor am Mittwoch 1,8 Prozent auf 2820,00 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte sich mit Ach und Krach über der Marke von 9000 Punkten halten und fiel letztlich um 1,2 Prozent auf 9000,08 Punkte.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)