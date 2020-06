09:50

Die Aktien von Molecular Partners brechen ein. Das Unternehmen ist mit seinem Hoffnungsträger Abicipar bei den US-

Gesundheitsbehörden nicht durchgekommen. Das Mittel zur Behandlung einer Augenkrankheit hat in klinischen Versuchen zu oft eine Entzündung hervorgerufen. Die Aktien sinken nach dem Handelsstart um 40 Prozent.

09:10

Die Schweizer Börse knüpft am Freitag dank positiver Vorgaben aus den USA an den Aufwärtstrend vom Vortag an. An der Wall Street hatten die Anleger dank starker Konjunkturzahlen die Sorgen vor einer zweiten Corona-Welle verdrängt. Im Verlauf könnten nun die Anschlusskäufe aber nachlassen, da die Risikoneigung vor dem Wochenende jeweils abnehme.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr 0,4 Prozent höher bei 10'127 Punkten. Der breite SPI gewinnt 0,46 Prozent auf 12'526 Punkte. Alle 20 SMI-Werte werden fester indiziert. Sämtliche SMI-Titel ausser Alcon (unverändert) eröffnen mit Gewinnen. Grösster Gewinner unter den Blue Chips ist Adecco (+1,4%).

Die Nachrichtenlage bei den Grossunternehmen ist am Berichtstag aber eher dünn. Die Aktien von AMS gewinnen rund 8 Prozent und holen damit einen Teil des Kurssturzes vom Vortag von 16 Prozent wieder auf. Das Unternehmen weist Medienberichte über nicht gesetzeskonforme Handelsaktivitäten des Managements zurück.

Deutlich höher notieren auch die am breiten Markt gehandelten Aktien von Cosmo (+4 %). Der beratende Ausschuss der EU-Behörde hat sich positiv zu dem Kontrastmittel Methylenblau MMX geäussert. Die Entscheidung über den Antrag auf Marktzulassung werde in den nächsten Monaten erwartet, teilte Cosmo weiter mit.

Deutliche Gewinne verzeichnen auch Zur Rose (4,9 %). Die Versandapotheke übernimmt die deutsche Apotal mit einem Umsatz in 2019 von 157 Millionen Euro und will den Kauf mittels Barmitteln und der Ausgabe von Aktien finanzieren.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,66 Prozent höher eingeschätzt. Die Aktie von Adecco ist mit einem Plus von 1,28 Prozent Spitzenreiterin. Alle SMI-Titel stehen im Plus. Am breiten Markt gewinnen AMS 4 Prozent. Die Aktie hatte am Donnerstag 16 Prozent verloren. Grund dafür war ein Medienbericht, wonach die österreichische Finanzmarktaufsicht gegen die AMS-Führung ermittle wegen angeblich zweifelhaften Aktiengeschäften bei der laufenden Übernahme von Osram. AMS weist diese Anschuldigungen nun zurück.

Hinweise auf den Gesundheitszustand der weltgrössten Volkswirtschaft versprechen sich Investoren von den Zahlen zu den US-Konsumausgaben. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der dortigen Konjunktur. Mit sorgenvoller Miene verfolgen Börsianer weiterhin die Entwicklung der Coronavirus-Infektionszahlen in den USA und anderen Teilen der Welt. Ein Wiederaufflammen der Pandemie würde Experten zufolge die Hoffnung auf eine kraftvolle Erholung der Weltwirtschaft von den Corona-Folgen zunichtemachen.

07:45

Die Ölpreise sind am Freitag trotz hoher Nachfragerisiken in den USA zunächst weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,69 US-Dollar. Das waren 64 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 58 Cent auf 39,30 Dollar.

Unterstützung erhielten die Ölpreise zuletzt von dem etwas schwächeren US-Dollar. Rohöl wurde dadurch für Interessenten ausserhalb des Dollarraums etwas günstiger, was die Nachfrage von dort belebte. In den USA spitzt sich die Corona-Lage unterdessen weiter zu und sorgt für grosse Risiken auf der Nachfrageseite. Vor allem im Süden der Vereinigten Staaten werden immer mehr Neuinfektionen gemeldet. Dies erhöht die Gefahr neuer Corona-Beschränkungen, was die Konjunktur schädigen und die Ölnachfrage dämpfen würde.

06:45

Infolge des Insolvenzantrags des deutschen Zahlungsabwicklers Wirecard werden dessen Aktien in der kommenden Woche aus dem Stoxx Europe 600 entfernt, dem Index der 600 grössten börsennotierten europäischen Unternehmen. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgestellt werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. Im Dax dürfte Wirecard derweil noch bis September bleiben, da hier die Regeln anders sind.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag ein Prozent höher bei 22'475 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1574 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel dagegen um ein Prozent.

Bei den Einzelwerten stand Softbank mit einem Plus von zunächst 3,5 Prozent im Fokus. Der Technologie-Investor hat Aktienrückkäufe angekündigt.

06:00

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,14 Yen und legte 0,3 Prozent auf 7,0770 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9482 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1217 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0637 Franken.

05:00

Nach dem jüngsten Kursrutsch hatten Anleger am Donnerstag die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den US-Aktienmarkt genutzt. Der Standardwerteindex Dow Jones stieg am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten um 1,1 Prozent auf 25.745 Punkte. Der technologielastige Nasdaq und der breit gefasste S&P 500 legten je rund ein Prozent zu, nachdem alle drei am Mittwoch mehr als zwei Prozent verloren hatten.

