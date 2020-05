09:10

Der Schweizer Aktienmarkt geht vor Auffahrt mit leichten Verlusten in den Handel. Laut Händlern haben die jüngsten Berichte zu einem möglichen Corona-Impfstoff der anfänglichen Euphorie einen Dämpfer verpasst.

Der SMI verliert gegen 09:10 Uhr 0,2 Prozent auf 9748 Punkte. Der breite SPI verliert kurz nach Handelseröffnung ebenfalls 0,2 Prozent und kommt auf 12'158 Punkte.

Zuletzt war der Lifescience-Konzern Lonza im Zusammenhang mit dem US-Unternehmen Moderna und dessen Impfstoff in den Fokus geraten. In einem aktuellen Interview mit dem "Tages-Anzeiger" stellt der Interims-Konzernchef Albert Baehny sich nun in die Kontroverse ein und betont, dass Lonza nicht den Impfstoff, sondern die aktive pharmazeutische Zutat, also den Wirkstoff, für Moderna produziere. Die Aktie kann sich trotzdem behaupten (+0,8%) und ist stärkster SMI-Titel am Morgen.

Pandemie - Experten zweifeln an Modernas Corona-Impfstoffkandidaten und Lonza-Präsident relativiert https://t.co/RQszQwfnIM pic.twitter.com/TGQx2io2cR — cash (@cashch) May 20, 2020

Mit etwas stärkeren Abgaben fallen Zykliker wie ABB (-1,2%) und LafargeHolcim (-1,15%) oder auch die beiden Grossbanken CS (-2,3%) und UBS (-1,7%) auf. Dass die Anteilsscheine von Julius Bär um 0,6 Prozent tiefer gestellt werden, liegt auch am Dividendenabschlag von 0,75 Franken.

Gegen den Trend behauptet sind die Anteilsscheine von Adecco (+0,4%). Kepler Cheuvreux empfiehlt die Titel im Rahmen einer Hochstufung neu zum Kauf.

Darüber hinaus sind es vor allem Unternehmen aus den hinteren Reihen, die am Tag vor Auffahrt mit Nachrichten auffallen. Während sich das Biotech-Unternehmen Idorsia (Aktie -4,0%) über eine Aktien-Platzierung 330 Millionen Franken beschafft, fallen Ascom (+0,9%) mit einem Folgeauftrag positiv aus dem Rahmen.

+++

08:10

Der Swiss Market Index fällt im vorbörslichen Markt 0,26 Prozent. Am härtesten getroffen wird die Aktie von Credit Suisse mit einem Minus von 0,4 Prozent. Am breiten Markt fällt Idorsia 3,8 Prozent. Das Biotechunternehmen hat neue Aktien bei Investoren platziert.

Hauptgesprächsthema auf dem Parkett bleiben die Coronavirus-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen. Um die Folgen abzufedern, stellte US-Notenbankchef Jerome Powell mehrfach zusätzliche Konjunkturhilfen in Aussicht.

Wie diese aussehen könnten, werden Investoren aus den Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung herauszulesen versuchen. Diese werden am Abend (MESZ) veröffentlicht. In den Stunden davor stehen das Barometer für die Kauflaune der europäischen Verbraucher sowie Firmenbilanzen der US-Baumarktkette Lowe's und des Einzelhändlers Target auf dem Terminplan.

+++

07:30

Die Ölpreise haben im asiatischen Handel am Mittwoch leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 34,90 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 21 Cent auf 32,17 Dollar.

Am Vortag hatten die Kurse nachgegeben. Händler hatten von einer typischen Gegenbewegung nach einer Erholung gesprochen. Die deutliche Erholung am Ölmarkt im Verlauf des letzten Monats geht im Wesentlichen auf zwei Entwicklungen zurück. Zum einen haben grosse Produzenten wie das Ölkartell Opec gemeinsam mit verbündeten Förderern ihre Produktion verringert. Zum anderen lässt die abklingende Corona-Pandemie auf ein Anziehen der Nachfrage hoffen. Im März und April waren die Erdölpreise dagegen massiv eingebrochen.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 20'671 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt dagegen 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieigt um 1,9 Prozent.

Ein Medienbericht weckte Zweifel an der potenziellen Wirksamkeit eines bislang vielversprechenden Corona-Impfstoffs des US-Pharmakonzerns Moderna. Die vorgelegten Zwischenergebnisse würden keine kritischen Daten liefern, die zur Bewertung der Wirksamkeit nötig seien, berichtete das auf den Gesundheitssektor spezialisierte US-Onlineportal Stat News unter Berufung auf Experten.

"Dies ist wahrscheinlich mehr eine Stabilisierung als alles andere, weil die Märkte bei den Lockerungen und der Aussicht auf eine V-förmige Erholung stark reagiert haben", sagte Jun Bei Liu, Portfoliomanagerin bei Tribeca Investment Partners in Australien. "Der Markt ist ein wenig richtungslos. Ich vermute, dass wir viel schlechtere Wirtschaftsdaten sehen werden", sagte sie. Anleger würden wahrscheinlich aus Kommentaren zu Unternehmensaussichten und Vertrauensumfragen ihre deutlichsten Hinweise für den Aktienmarkt ziehen.

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewinnt der Dollar 0,1 Prozent auf 107,80 Yen und legt 0,1 Prozent auf 7,1045 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notiert er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9699 Franken. Parallel dazu steigt der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0941 Dollar und notiert kaum verändert bei 1,0613 Franken.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)