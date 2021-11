08:10

Der Swiss Market Index steigt im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,3 Prozent. Am deutlichsten legt Richemont zu (0,8 Prozent). Am breiten Markt fallen Siegfried mit einem Plus von 0,6 Prozent auf.

Börse - Bei diesen Schweizer Aktien haben Grossinvestoren zugelangt https://t.co/G80gDwMZe0 pic.twitter.com/FHowVWVUpN — cash (@cashch) November 23, 2021

Neben den wirtschaftlichen Folgen der wieder aufgeflammten Coronavirus-Pandemie beschäftigt Börsianer weiter die US-Geldpolitik. Daher richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung des "Beige Book" am Abend (MEZ). Aus dem Konjunkturbericht der Notenbank Fed versuchen sie Rückschlüsse auf das Tempo der erwarteten Drosselung der Wertpapierkäufe und den Zeitpunkt einer ersten Zinserhöhung zu ziehen.

Auf Hinweise hierauf werden Börsianer auch die Zahlen zu den US-Konsumausgaben abklopfen. Experten rechnen für Oktober mit einem Plus von einem Prozent, fast doppelt so viel wie im Vormonat. Die Kauflaune der Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Diesseits des Atlantik steht der Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt, auf dem Terminplan.

+++

07:45

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag leicht ausgebaut. Die Freigabe nationaler Notreserven zahlreicher Länder erzielt damit bisher nicht die gewünschte Wirkung. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,61 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 37 Cent auf 78,87 Dollar.

+++

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Vifor: Berenberg startet mit Hold - Ziel 116 Fr.

Swiss Re: Barclays erhöht auf 96 (92) Fr. - Overweight

Sonova: Julius Bär erhöht auf 370 (300) Fr. - Hold

Kardex: UBS erhöht auf 304,50 (277) Fr. - Buy

Julius Bär: Jefferies senkt auf 70 (72) Fr. - Buy

Schindler: Goldman Sachs senkt auf 257 (291) Fr. - Neutral

+++

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,05 Prozent tiefer geschätzt. Allenfalls kommt es beim SMI nach vier Verlusttagen in Serie zum Versuch einer Bodenbildung.

+++

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent tiefer bei 29'257 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 2027 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Die Aussicht auf eine raschere Straffung der US-Geldpolitik belastet die Anleger in Asien. Genährt wurden die Befürchtungen durch die Nominierung des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell für eine zweite Amtsperiode.

"Es besteht das Risiko, dass die Fed das Tapering beschleunigt, was wiederum bedeutet, dass der Zeitplan für die Straffung der Geldpolitik vorverlegt wird, was zu einem stärkeren Dollar beiträgt", sagte Devisen-Stratege Sim Moh Siong von der Bank of Singapore.

+++

LATEST: Elon Musk has offloaded 9.2 million shares and collected about $9.9 billion of proceeds since he conducted a Twitter poll asking whether he should sell 10% of his Tesla stake https://t.co/QRtyz041iU — Bloomberg Markets (@markets) November 24, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 115,06 Yen und stagnierte bei 6,3901 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9341 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1236 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0495 Franken.

+++

02:00

Auch am Dienstag sind die US-Aktienmärkte uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Während die Standardwerte an der Wall Street freundlich tendierten, setzte die Technologiebörse Nasdaq ihren Korrekturpfad nach der jüngsten Rekordrally fort. Am Markt werde inzwischen eine schneller als bislang erwartete Rücknahme geldpolitischer Stimuli befürchtet, hiess es.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,55 Prozent bei 35'813,80 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,17 Prozent auf 4690,70 Punkte aufwärts. Der Nasdaq 100 fiel hingegen um 0,45 Prozent auf 16'306,72 Zähler, machte dabei aber mehr als die Hälfte seines zwischenzeitlichen Verlustes im späten Handel wieder gut.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien des Videokonferenzdienstes Zoom mit einem Kurseinbruch von fast 15 Prozent im Anlegerfokus. In den vergangenen drei Monaten ist der Kurs insgesamt um mehr als 40 Prozent eingebrochen. Nach dem Boom in der Corona-Pandemie floriert das Geschäft inzwischen nicht mehr so stark. So stiegen die Erlöse in den drei Monaten bis Ende Oktober um 35 Prozent. Im vorherigen Vierteljahr hatte das Plus noch bei 54 Prozent gelegen, in dem davor bei 191 Prozent.

Nach kräftigen Gewinnen am Montag ging es nach der Vorlage des Quartalsberichts für die Papiere des Modeunternehmens Abercrombie & Fitch um mehr als 12 Prozent nach unten.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)