09:10

Der Swiss Market Index (SMI) startet am Mittwoch um 0,2 Prozent höher bei 9596 Punkten.

Im Fokus steht ABB (+4,1 Prozent), weil Konzernchef Ulrich Spiesshofer überraschend zurücktritt. Interimistisch wird Verwaltungsratspräsident Peter Voser den Posten übernehmen. Der Markt reagiert mit Erleichterung auf den Rücktritt von Spiesshofer. "Es wurde Zeit. ABB kam einfach nicht vom Fleck", sagt ein Investor mit Blick auf die Kursentwicklung der ABB-Aktie in den vergangenen Jahren.

ABB steht seit einiger Zeit unter Druck aktivistischer Aktionäre. Kürzlich meldete Artisan Partners eine Beteiligung an ABB. Die Amerikaner wollen den Konzern nach der Abtrennung des Bereichs Stromnetze weiter aufspalten. Für das erste Quartal meldete ABB um vier Prozent mehr Umsatz. Die operative Marge und der Gewinn gingen jedoch zurück.

Lesen Sie zum Thema ABB auch den Kommentar von cash-Chefredaktor Daniel Hügli: «ABB: Auch Peter Voser kriegt nun seine letzte Chance»

Der Genussschein von Roche (+0,6 Prozent) reagiert positiv auf den Umsatzanstieg in den ersten drei Monaten von neun Prozent auf 14,8 Milliarden Franken. Dies ist mehr als von AWP befragte Analysten erwartet hatten. Zudem erhöht Roche die Ziele für den weiteren Jahresverlauf.

Auch die am Vorabend von Temenos (+3,5 Prozent) präsentierten Zahlen kommen gut an.

Alcon (+1,5 Prozent) profitieren von einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Das Kursziel wird mit 65 Franken angegeben, aktuell kostet die Aktie rund 57 Franken.

Höhere Kurse verzeichnen die Anteile der Luxusgüterhersteller Richemont (+1,3 Prozent) und Swatch (+2,8 Prozent), die im Zuge der Wachstumszahlen aus China gefragt sind.

Am breiten Markt stechen die Papiere von GAM (+5,0 Prozent) hervor, die nach Veröffentlichung des Quartalsberichts an Wert gewinnen.

Ex-Dividende gehandelt werden am (heutigen) Mittwoch Calida (0,80 Fr., Aktie -1,6 Prozent) und Luzerner Kantonalbank (12,05 Fr., Aktie unverändert)

+++

08:40

Freundlich haben Asiens wichtigste Aktienmärkte zur Wochenmitte auf unerwartet gute chinesische Konjunkturdaten reagiert. Die Erholung von Chinas Volkswirtschaft zeige, dass die bisherige staatliche Wirtschaftsförderung greife, sei aber ein zweischneidiges Schwert für die Aktienmärkte, sagte ein Händler. Denn mit den starken Wirtschaftskennziffern sänken die Chancen auf weitere staatliche Konjunkturstimulanzen, die zuletzt für eine Rally der dortigen Aktien gesorgt hätten.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandbörsen pendelte zwischen Gewinnen und Verlusten und fiel zuletzt um 0,17 Prozent auf 4078,48 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong gewann zuletzt 0,06 Prozent auf 30 149,04 Punkte. Der japanische Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 22 277,97 Punkten.

Chinas Wirtschaft ist im ersten Quartal mit 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schneller als erwartet gewachsen. Experten hatten in den ersten drei Monaten dieses Jahres wegen der negativen Auswirkungen des Handelskrieges mit den USA ein langsameres Wachstum prognostiziert. Zudem hat Chinas Industrieproduktion nach einem schwächeren Jahresauftakt wieder stärker an Fahrt gewonnen. Im März stieg die Fertigung im Jahresvergleich um 6,5 Prozent. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs um 5,6 Prozent gerechnet.

"Chinas Wirtschaft stabilisiert sich. Die Börsianer können erst einmal durchatmen. Für Jubelschreie ist es jedoch zu früh", kommentierte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Denn die aktuelle Wachstumsrate von 6,4 Prozent entspreche genau dem Tiefpunkt aus Zeiten der Finanzkrise 2009. "Langsamer als aktuell wuchs die chinesische Wirtschaft zuletzt Anfang der 90er Jahre. Wir werden uns an ein deutlich langsameres Wachstumstempo im Reich der Mitte gewöhnen müssen", so Altmann.

Global stocks mixed after pos data on China’s econ raised doubts over possibility of add stimulus. China’s Q1 GDP came in one 1/10th exp at 6.4% yoy while Mar activity surprised on upside w/ind prod surging at +8.5% toy. Bonds continue selloff w/US 10y ylds at 2.6%. Bitcoin >5.2k pic.twitter.com/W9A5kPmh3N — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17. April 2019

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,5 Prozent zu. Im gestrigen Handel schloss der Leitindex um 0,7 Prozent höher bei 9580 Punkten.

Sämtliche SMI-Werte notieren im Plus. Am deutlichsten ist nach Zahlen die Zunahme bei Roche (+1,6 Prozent). Der Pharmariese traut sich dank der anziehenden Verkäufe von jüngst auf den Markt gebrachten Medikamenten mehr Wachstum zu.

Gesucht sind auch die Titel von ABB (+1,1 Prozent). Überraschend tritt CEO Ulrich Spiesshofer zurück, VR-Präsident Peter Voser übernimmt ad interim.

+++

07:40

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen hätten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China gestützt, hiess es von Marktbeobachtern. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,98 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 43 Cent auf 64,48 Dollar.

Zu Beginn des Jahres war Chinas Wirtschaft trotz negativer Auswirkungen durch den Handelskonflikt mit den USA etwas stärker als erwartet gewachsen. Mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal um 6,4 Prozent im Jahresvergleich hielt sich das Wachstumstempo stabil. Auch im vierten Quartal 2018 war Chinas Wirtschaft um 6,4 Prozent gewachsen. Analysten hatten für die Monaten Januar bis März ein etwas geringeres Wachstum um 6,3 Prozent erwartet.

Wegen der etwas besser als erwartet ausgefallenen Wachstumsdaten nahmen am Markt allerdings die Zweifel an weiteren konjunkturstützenden Massnahmen durch die Regierung in Peking zu. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern habe dies den Anstieg der Ölpreise gebremst. China ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt und verbraucht dementsprechend viel Rohöl.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 22.325 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1632 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,5 Prozent.

+++

06:30

Ein Euro wurde mit 1,1298 Dollar bewertet nach 1,1280 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,98 Yen gehandelt nach 111,99 Yen in den USA.

(cash/AWP/Reuters)