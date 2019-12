08:30

Kursverluste bei Technologiewerten setzen dem chinesischen Aktienmarkt zu. Die Börse Shanghai verlor am Montag 1,3 Prozent auf 2965 Punkte. Der japanische Nikkei-Index hielt sich dagegen knapp im Plus bei 23.821 Zählern. Hier stützten Kursgewinne von Pharmafirmen den Markt.

08:05

Die Schweizer Börse startet ohne eindeutige Vorzeichen in den vorbörslichen Handel. Der SMI geht laut Daten von Julius Bär praktisch unverändert (-0,06 Prozent)in den Handel. Sämtliche SMI-Titel notieren leicht negativ - mit Ausnahme von Roche (+0,12 Prozent).

Im breiten Markt fällt einzig DKSH mit einem deutlichen Plus von 1 Prozent auf. Der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister erweitert sein Geschäft in Australien und Neuseeland und übernimmt den Spezialchemie-Distributor Axieo.

06:35

Die Börse in Tokio legt eine Verschnaufpause ein. Am Vorweihnachtstag halten sich die Händler weitestgehend zurück. Der Nikkei 225 notiert zur Stunde praktisch unverändert bei 23'822 Punkten. Genauso unverändert notiert der Hang Seng in Hongkong und der Kospi in Seoul. Der CSI 300 in China büsst 0,7% ein.

06:30

Auf den Devisenmärkten tut sich wenig. Der Euro-Franken-Kurs steht unverändert bei 1,0881. Zum Dollar verliert der Franken mit 0,02 Prozent hauchdünn an Wert und notiert bei 0,982 Dollar.

Zum Auftakt in die Weihnachtswoche stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die die Devisenkurse bewegen könnten. Grössere Beachtung dürften allenfalls Zahlen zu den Unternehmensinvestitionen aus den USA finden. Ansonsten sieht es nach einem ruhigen Handel aus, zumal sich viele Händler bereits in die Weihnachtsferien verabschiedet haben.

Die geringere Aktivität kann jedoch zu Kursschwankungen führen, weil einzelne Transaktionen stärker ins Gewicht fallen.

(cash/Reuters/AWP)